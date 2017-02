Blakk meg kåt!

Menn som Per går ofte under den forstyrrende tittelen paypig. Hva er egentlig finansiell dominans?

Det er sju måneder siden hun møtte Per for første gang – og han setter stor pris på jobben hun gjør.

BDSM for lommeboka

Forestill deg at noen tok kontroll over økonomien din. Hvordan føles det?

«Per» opplever en enorm tilfredsstillelse.

På et hotellrom i Oslo sitter en kvinne som kaller seg for Miss Valentina. Hun har langt, blondt hår, rosa øyenskygge og tettsittende skinnbukser. Valentina er i 30-årene, men hun ser betydelig yngre ut – og ved første øyekast virker hun egentlig ganske uskyldig.

Det er de svarte og røde lakkskoene som avslører henne. Hælene er på høyde med en halvlitersflaske.

– Dette er sko jeg bare står og sitter i, sier hun.

Valentina har en arbeidstittel som få kan skryte på seg. De aller fleste vet ikke hva det er, en gang. Valentina jobber nemlig som findom, også kalt finansiell domina eller finansiell dominatrix.

– En findom krever penger. Finansiell dominanse, det sier egentlig seg selv. Det finnes mange former for dominanse, og dette handler mest om penger. Ikke penger du trenger, men penger du krever å få.

Skoene til Valentina er ikke for pyser. Foto: Mattis Folkestad, NRK P3

BDSM er en form for samtykkende maktrollespill, der to eller flere parter er involvert. Det handler ofte om dominanse og underkastelse. En klassisk oppfatning av en BDSM-relasjon inkluderer en sadist og en masochist, hvor partene påfører og mottar smerte. Finansiell dominans, som Valentina driver med, er også en type BDSM – men her dreier det seg om penger, ikke smerte.

Fetisjen går ut på at Valentina innleder et slags forhold til menn som tenner på å finansiere livet hennes. De gir henne penger, rett og slett. I motsetning til de som kaller seg «sugarbabies», altså kvinner som får betalt for å date velstående menn, er det Valentina som krever inn pengene i denne relasjonen.

Uten å gi noe som helst tilbake.

– Du får ingenting. Det er hele poenget med findom. Jeg er ikke her for deg, du er her for meg. Det du får er gleden av å se meg bruke pengene dine, sier hun.

Mennene hun jobber for blir ofte kalt for paypigs, og Valentina understreker at hun aldri jakter på dem selv – det er de som leter etter henne. I utgangspunktet kan det virke litt merkelig å ta på seg tittelen «betalende gris» frivillig, men dette handler om dominanse.

Den underdanige delen av relasjon som dette har ofte et sterkt ønske om å bli nedverdiget. Vedkommende vil bli ydmyket og kjeftet på, kanskje også latterliggjort på et offentlig sted.

Han eller hun tenner på å bli dominert verbalt.

Eksklusive gaver

Valentina pleier ikke å treffe mennene som gir henne penger, forteller hun. Som regel snakker hun ikke med dem i det hele tatt. For mens mange av oss setter opp nettbaserte ønskelister i forbindelse med bryllup og 50-årsdager, har Valentina en fast liste som hun hele tiden oppdaterer med ting hun vil ha.

Tilhengerne hennes kan altså klikke seg inn på nettsiden hennes og velge fritt fra ønskelista som ligger der. De kan gi henne alt fra kjoler og pisker til eksklusive sofaputer. Valentina har sansen for luksusvarer.

– Jeg vil ikke ha billig dritt. Genserkjolen jeg har på meg er laget etter mine mål. Den er i ren bomull og kosta 260 dollar, sier hun.

En genser til 260 dollar hadde kostet over 2000 kroner her i Norge.

Og du vet ikke hvem som kjøpte den til deg?

– Nei. Jeg fikk bare varsel om at jeg hadde mottatt en gave.

Tilhengerne til Valentina kan også gi henne en «cash gift», som er en enda enklere prosess: Det er bare å taste inn kontonummer og ønsket beløp, og så sendes pengene rett inn på kontoen til Valentina.

De siste to månedene har det rent inn 1200 dollar, noe som tilsvarer over 10.000 norske kroner.

Et fristende tilbud

For Valentina ble tanken om en findom -karriere vekket hos Nettby, som var et populært nettsamfunn på begynnelsen av 2000-tallet. Hun fikk en melding av en mann som skrøt av de strenge, dominerende bildene hun hadde på profilen sin, og snart tikket det inn et jobbtilbud også: Kunne mannen komme hjem til Valentina og vaske leiligheten hennes?

I så fall skulle hun få 4000 kroner som betaling.

– 4000 kroner, tenkte jeg – for å ikke gjøre noen ting? Eh, ja!

Valentina har en egen ønskeliste på nettet, og hun mottar stadig gaver fra ivrige tilhengere. – Jeg vil ikke ha billig dritt, sier hun. Foto: Mattis Folkestad, NRK P3

Kunne det virkelig være så enkelt? Vel – nei. Et av kriteriene til Nettby-mannen var at Valentina skulle misbruke ham verbalt mens han vasket leiligheten, og han ville helst være naken under hele prosessen. Valentina takket ja til tilbudet.

– Han var feit og hårete og svetta som en gris, men jeg skulle jo ikke ha sex med fyren – så egentlig var det helt greit. Han var hos meg i over to timer, og jeg synes det var kjempegøy. Etterpå fikk jeg blod på tann. Tenk hvis det gikk an å leve av dette?

Valentina har fortsatt aldri hatt sex med mennene som gir henne penger. Seksuelle aktiviteter er helt utelukket, forteller hun. Det er nedverdigende for en findom å ha sex med slaven sin, mener Valentina.

– Det er bare ikke riktig. Han er der for å tjene deg.

Søppel som belønning

Et annet sted i landet, langt unna Valentinas hotellrom, sitter «Per». Han er kraftig bygd, går med skjorte, har en typisk «ni til fire»-jobb og en middels god lønn. På fritida hender det ofte at han er ute med kompisene sine og ser på fotball. Ingen av dem – eller noen andre i omgangskretsen hans – vet at han har en helt spesielt forhold til en 20 år yngre kvinne, «Katinka».

Det er hun som sitter på makta i relasjonen mellom de to. Per får ikke lov til å se på Katinka, ei heller ta på henne. Katinka er Pers findom, og han er hennes paypig.

– Hun har adgang til bankkontoen min. Regninger og husleie betales som vanlig, men ellers tar hun de pengene hun trenger. Noe settes også på sparekontoen min, og dette får hun også lov til å forsyne seg av, sier han.

Hvor mye penger går til Katinka?

– Den siste måneden har det blitt rundt 7000 kroner.

Det var Per som introduserte Katinka for finansiell dominans. Hun har aldri vært en del av BDSM-miljøet tidligere, mens han har mange års erfaring. Den første gangen de levde ut rollene sine fikk Per beskjed om å reise inn til byen, ta ut tusen kroner og levere dem på døra til Katinka.

Han måtte takke henne da pengene ble overlevert. I retur fikk han en pose med søppel. Dette møtet var overstått i løpet av et og et halvt minutt.

Per har gått med på å snakke med P3 Dokumentar, men intervjuet foregår i all hemmelighet. Han vil ikke at noen skal få vite at han har denne fetisjen.

En indre orgasme

Finansiell dominans kommer i mange former, og for Per handler det om at noen tar over hverdagsøkonomien hans. Når han får lønn på konto, kommer Katinka hjem til ham og logger seg inn i nettbanken. Det er hun som har ansvaret for å fordele pengene. Per får hundre kroner i lommepenger i uka, og hver måned må han levere inn samtlige kvitteringer for alt han har kjøpt – slik at Katinka kan sjekke beløpene opp mot nettbanken hans.

– Jeg har jo ingen kone og barn, så pengene mine går til Katinka istedenfor – og jeg får verbal dominans tilbake. Hun sier stygge ting om meg, kjefter og hakker. For meg er dette en form for belønning.

Per kan altså ikke kjøpe noe uten at Katinka vet om og godkjenner det. Hun pleier å sørge for at han alltid har litt for lite penger, slik at han stadig balanserer på knivseggen. Per får en ubeskrivelig følelse i kroppen når Katinka kommer hjem til ham.

«Per» blir tent ved tanken på at noen tar kontroll over pengene hans. Har har latt fremmede kvinner forsyne seg av kontoen hans flere ganger, også på offentlige steder. Illustrasjonsfoto: Lars Haugdal Andersen, NRK P3

– Det er som en indre orgasme. Det er tilfredsstillelse uten utløsning, som en lykkerus. Den kan vare hele kvelden. Jeg kan bli stående og se på TV, uten å egentlig få med meg hva som skjer.

Han og Katinka har aldri ligget med hverandre. Det Per får, og det han vil ha, er dominans og ydmykelse. Men hvorfor?

– Dette har jeg tenkt mye på. Ydmykelsen gir meg en indre ro, en indre tilfredsstillelse. Det er vanskelig å forklare.

Han blir tilfredsstilt av å se på eller vite om at Katinka bruker pengene hans, særlig hvis hun kjøper noe luksuriøst. Sko, klær, vesker eller eksklusivt undertøy er kanskje det beste. Tanken på at hun har på seg undertøy som han har betalt for, tenner ham – selv om han aldri vil få se undertøyet selv.

Blir du ikke redd for at Katinka bare lurer deg?

– Nei. Jeg har jo muligheten til å trekke meg når jeg vil.

Minibankgrisen

Per innrømmer at han er veldig tiltrukket av Katinka, og han skulle gjerne vært kjæresten hennes – men foreløpig er det null seksuell kontakt mellom de to. Det vil det kanskje aldri bli, heller. Likevel drømmer Per om at Katinka flytter inn hos ham på heltid.

– I så fall ville jeg gitt opp all kontroll. Jeg ville ikke hatt noen bankkort lenger, og hun ville styrt absolutt alt. Lønna mi ville gått rett inn på kontoen hennes, forklarer han.

Men ville dere hatt et seksuelt forhold?

– Nei, mest sannsynlig ikke. Hun kunne gjerne hatt en elsker.

Per drømmer om å tilfredsstille Katinka seksuelt, og nettopp dette er en del av pakka: Å ha lyst på sex, uten å få det. Men selv om Per er knyttet til Katinka, og han ønsker å eies av henne, blir han også tent av å møte andre, fremmede kvinner.

Dette har han gjort flere ganger, blant annet gjennom fenomenet «cashpointmeet». Dette går ut på at den underdanige personen, som Per er i dette tilfellet, møter en findom ved en minibank. Han setter inn kortet sitt, taster inn koden og trer til side. Findomen gjør en vurdering på hvor mye penger hun vil ha, før hun taster inn beløpet og tar ut pengene.

− Dette er avtaler jeg har gjort via nettet. Jeg takker kvinnen før hun går, sier Per.

Møter som dette gjør ham kvalifisert til tittelen ATM-pig, altså en minibankgris.

Ydmykelse er en viktig del av fetisjen til «Per». Han testet ut fenomenet «cashpointmeet» for første gang mens han var på ferie. I radiodokumentaren blir Per portrettert av Hans Petter Nilsen. Illustrasjonsfoto: Lars Haugdal Andersen, NRK P3

– På det meste har jeg opplevd at noen tok ut 7000 kroner.

Per prøvde «cashpointmeet» for første gang i forbindelse med en ferietur til utlandet. Dette måtte selvfølgelig diskuteres med Katinka på forhånd, og i utgangspunktet var hun veldig skeptisk til prosjektet – men til slutt fikk han lov til å sette seg på flyet.

I kofferten hans lå det et feriebudsjett, strengt utarbeidet av findomen hans. En av postene var viet til minibank-treff med andre kvinner.

– Jeg møtte tre dominaer, og de to første tok rundt 3000 kroner hver. Da var det bare én tusenlapp igjen til den siste kvinnen, så hun fikk ikke like mye som de andre, forteller han.

Noen sto ved siden av ham og forsynte seg av kontoen hans, uten at han kunne gjøre noe med det. Offentlig ydmykelse, rett og slett – nøyaktig slik han ønsket. Møtene ved minibanken var raskt overstått, men Per gjorde flere vurderinger på forhånd. Han snakket med kvinnene på nettet, både for å pirre nysgjerrigheten og for å bli bedre kjent med dem.

Det har han alltid gjort.

– Jeg snakker mye med damene for å sjekke om de virkelig er dominante. Hvis de bare gjør det for gøy, eller bare tenker på pengene, blir det ikke aktuelt å møte dem. Dette er ikke hvem som helst.

Katinka har vært Pers findom i sju måneder. Hun ønsket ikke å møte P3 Dokumentar for et intervju, men hun var villig til å svare på noen få spørsmål skriftlig. Her kan du lese meldingsutvekslingen: