Ulykkelig tynn

Nå er det over et år siden tok Emeline kontakt med P3 Dokumentar. Hun hadde lyst til å gi folk et bilde av hvordan det er å leve med anoreksi. Dokumentaren skulle være en personlig historie, med mange private opptak.

Den grådige anoreksien

Emeline Kihle (21) føler at alt hun gjør går i vasken.

Det gjorde nesten denne dokumentaren også.



«Det jeg ønsker å fortelle lytteren gjennom denne historien er hvordan anoreksien blir en del av deg og etter hvert tar kontroll over hele livet ditt. Jeg vil også fortelle om kampen om å bli frisk fra noe man egentlig ikke ønsker seg frisk fra».

Utdraget ovenfor er hentet fra en av de aller første mailene Emeline sendte til P3 Dokumentar, tilbake i desember 2015. På den tida hadde Emeline nettopp avsluttet et år ved Danvik Folkehøgskole i Drammen, hvor hun hadde gått på radiolinja. Oppholdets høydepunkt skulle være en studietur til USA, som også var en av grunnene til at hun ville begynne på Danvik.

I månedene før avreise jobbet Emeline med dokumentaren sin, som i utgangspunktet var en skoleoppgave. Hun gjorde opptak inne hos legen, under en utfordrende reise til Tromsø, og mens hun kranglet med moren sin ved matbordet. Hun var fast bestemt på at USA-turen skulle bli noe av, selv om mange rundt henne begynte å tvile.

Emeline ville lage en personlig dokumentar om sin egen sykdom. Med litt hjelp kom hun i mål. Foto: Rashid Akrim, NRK P3

Men da våren kom, og de andre i klassen fløy til California, satt Emeline i en sykehusseng i Oslo. Nok en gang hadde anoreksien ødelagt for noe hun hadde gledet seg til å gjennomføre.

− Jeg er så lei og så sliten av at jeg ikke klarer å fullføre noen ting, gråt Emeline inn i mikrofonen.

De nære, sårbare opptakene var så gode at de burde bli brukt til noe. Emeline skulle ferdigstille dokumentaren og skrive en tilhørende tekst, slik at alt ble så personlig som mulig.

Kanskje det ble litt mye? Litt for vanskelig?

Den ferdige dokumentaren, som du kan høre her, er fortsatt personlig og sårbar. Det er bare ikke Emeline som har klippet den sammen. Det er heller ikke hun som har skrevet teksten du leser nå.

Tidligere denne måneden ble hun innlagt på sykehuset fordi kroppen hennes igjen har blitt så tynn, så liten og skjør, at den truer med å gi opp.

Den første innleggelsen

Emeline er bare 16 år gammel når legene skriver Anorexia Nevrosa i journalen hennes. Selv om man ofte kan få inntrykk av at anoreksi er den vanligste formen for spiseforstyrrelser, er det faktisk stikk motsatt – ifølge Folkehelseinstituttet får bare 0,3 prosent av alle norske kvinner mellom 15 og 44 år denne diagnosen.

Til sammenlikning er det to prosent i samme aldersgruppe som lider av bulimi, mens tre prosent sliter med overspising. Sannsynligvis er mørketallene ganske store, og den mannlige delen av befolkningen er heller ikke inkludert i Folkehelseinstituttets undersøkelser.

Men selv om anoreksi altså er den minst vanlige formen for spiseforstyrrelser, er det også den farligste varianten. Det har Emeline fått kjenne på. Flere ganger.

− I andre klasse på videregående skulle jeg reise på utveksling til England. Alle var veldig i tvil om kroppen min ville takle det, og i utgangspunktet fikk jeg ikke lov til å reise hvis jeg ikke gikk opp et visst antall kilo, sier Emeline.

Hun har fortsatt ikke tatt av den tjukke vinterkåpa hun har på seg. Det begynner å bli lenge siden hun hadde et isolerende fettlag på kroppen.

Speilet på rommet til Emeline er preget av små motivasjonstekster og hyggelige beskjeder, slik som denne. Foto: Rashid Akrim, NRK P3

Emeline klarte ikke vektmålet før avreise til England, men hun satte seg på flyet likevel. Noen dager seinere, mindre enn én uke etter ankomst, måtte faren til Emeline bestille en hastebillett til Bournemouth. Innleggelsen på det britiske sykehuset hadde vært akutt – Emeline var i så dårlig form at legene var redde for at hjertet hennes skulle svikte.

Faren til Emeline måtte overtale dem til å la ham få ta henne med seg hjem til Norge.

Løgner, slag og spark

Dagene på det britiske sykehuset ble starten på et nytt, svart kapittel i Emelines liv. Utvekslingsoppholdet var over før det hadde begynt, og de neste månedene var hun nesten ikke på skolen i det hele tatt.

Det er mange institusjoner for spiseforstyrrelser i Norge, og Emeline har vært innom de aller fleste som finnes på Østlandet.

− Jeg blir fratatt all kontroll når jeg er innlagt. Meningene mine betyr ingenting lenger, det er ingen som stoler helt på det jeg sier, sier Emeline.

Anoreksi er nemlig ikke bare en sykdom som tapper kroppen din for krefter, dreper all livsglede og spiser opp indre organer. Lidelsen vil også få deg til å lyve så det renner – kanskje så ofte at du nesten tror på det selv.

− Jeg har jugd ekstremt mye, sier Emeline stille.

− Spiseforstyrrelsen er et monster som tar over hele meg. Jeg slår og sparker, blir stygg i kjeften, gjemmer unna mat. Og jeg har skadet meg selv flere ganger – slått meg i hodet etter måltider, for eksempel. Det er jo ikke sånn jeg vil være.

Før pleide Emeline å være en sosial og omgjengelig type. Hun trente, møtte vennene sine, ble med på det aller meste. Slik er det ikke nå. Emeline har blitt redd for å møte andre, redd for å reise noe sted alene.

Er det anoreksien som har forandra henne, eller er det faktisk slik hun er? Hun vet ikke lenger.

− Jeg er ikke så mye utafor huset, egentlig.

Motivasjonsproblemer

Noe av det tyngste med sykdommen er alle nederlagene, synes Emeline. Utvekslingen i England, som hun hadde gledet seg til, ble jo aldri noe av. Hele videregående var preget av innleggelser, den ene etter den andre. Hun fullførte de tre skoleårene, men ikke samtidig som de hun gikk i klasse med. Og da hun endelig skulle få reise til USA sammen med folkehøgskolen, satte anoreksien en stopper for det også.

− Alt går i vasken. Jeg får liksom ikke til noen ting, selv om jeg prøver å slåss mot spiseforstyrrelsen, sier Emeline.

Emeline føler at det aller meste hun gjør går i vasken på grunn av anoreksien. Men hvis noen spør henne om hvordan hun har det, sier hun alltid at hun har det fint. Foto: Rashid Akrim, NRK P3

I år er hun radiopraktikant hos NRK Super på Marienlyst. Planen er å begynne på journalistutdannelsen i Volda til høsten, hvis hun er i bedre form innen den tid. Emeline vet at «bedre form» egentlig betyr «høyere vekt», og det er nettopp det som er problemet.

Tanken på at kroppen skal forandre seg er nesten uutholdelig.

− Jeg vil jo bli frisk. Jeg vil det. Men jeg vil ikke legge på meg. Jeg vet ikke hva som er så skummelt, men… jeg tenker at folk liker meg fordi jeg er tynn. Det høres jo helt ko-ko ut når jeg sier det høyt, jeg skjønner det, men det gir mening i hodet mitt.

Emeline har vært i behandling lenge nok til å vite at det er lurt å finne seg en indre motivasjon, en gulrot som skal hjelpe henne på veien mot å bli frisk. Foreløpig har hun ikke funnet noen.

− Jeg vet at jeg må bli frisk for min egen del, ikke for andres, men akkurat nå er familien min største motivasjon, sier Emeline.

− Sykdommen min har jo gått veldig mye ut over dem.

Tapte vennskap

Emeline har vært mye hjemme de siste årene. Det er liksom sånn det har blitt nå – det er ikke så ofte hun treffer andre enn mamma, pappa og lillesøster Henriette (18). Delvis fordi hun synes det er vanskelig, delvis fordi hun har strenge rutiner rundt måltidene sine, men også fordi det ikke kommer så mange invitasjoner lenger.

− Jeg tror du har én venninne igjen, Emeline.

Synnøve Kihle ser bort på datteren sin med triste øyne. Hele familien er samlet i stua hjemme i Bjørndal. Det står en adventsstake på bordet. Emeline gruer seg til all maten som kommer om noen uker, selv om hun egentlig er veldig glad i jula. Anoreksien har gjort henne så redd for ting hun pleide å sette pris på.

− Du var ekstremt sosial før du ble syk – alle skulle komme i bursdagen din, liksom. Nå får du nærmest panikkanfall hvis du skal gjøre noe sammen med andre, sier Synnøve.

Da Emeline ble innlagt på sykehuset for første gang, skjønte ikke pappa Eirik og mamma Synnøve hvor alvorlig situasjonen var. − Jeg er glad for at vi ikke visste hvor ille det kom til å bli, sier Synnøve. Foto: Rashid Akrim, NRK P3

Oppvaskmaskina surkler ute på kjøkkenet. For en stund siden sluttet familien å spise middag sammen, alle fire. Istedenfor spiser Henriette sammen med pappa Eirik, mens Emeline sitter sammen med Synnøve. Det var ofte konflikter rundt matbordet tidligere, kanskje særlig mellom de to søstrene.

− Emeline sammenlikner seg selv med meg. Hun legger seg stadig opp i hva jeg spiser og hvor mye jeg spiser, sier Henriette.

Hun var bare 13 år da Emeline ble innlagt for første gang. Den gangen skjønte hun nok ikke hvor syk søsteren var, og det er fortsatt vanskelig for henne å innse hvor alvorlig situasjonen er.

− Det blir mye frustrasjon. Emeline tar mye av mammas tid, og det er alltid mye fokus på henne, sier Henriette.

Av og til skulle hun ønske at det var hun som var syk, sånn at hun også kunne få litt oppmerksomhet av foreldrene sine. Både Eirik og Synnøve er bevisste på at Henriette også trenger alenetid, selv om Emelines sykdom krever mye av dem. Akkurat nå er de inne i en tung periode. Emeline bruker store deler av kreftene sine på jobben i NRK. Resultatet blir ofte en ganske kort lunte når hun kommer hjem. Det er lite som skal til før det smeller.

− Noen ganger må pappa gå seg en tur etter å ha blitt pepra med dritt, sier Emeline.

Å ikke bli inkludert

Vekta hennes har vært farlig lav i mange måneder. Støtteapparatet i helsevesenet er bekymra nå, de vil helst at Emeline skal legges inn for en ny runde med behandling. Synnøve og Eirik ser at datteren er sliten.

Når var hun sprudlende og livsglad forrige gang? Kanskje den sommeren de var på ferie i Hawaii, i 2014? Det føles så fryktelig lenge siden.

Forholdet mellom Emeline og lillesøster Henriette har blitt preget av anoreksien. Henriette har også kjent på vonde følelser knyttet til mat. Foto: Rashid Akrim, NRK P3

− Det er vondt å se at barnet ditt er så dårlig – og det er ingenting du kan gjøre for å hjelpe. Du er helt maktesløs, sier Eirik.

− I de verste periodene har jeg stått opp for å se om hun puster om natta.

Det er så trist at Emelines ungdomstid har druknet i sykehusinnleggelser og kostplaner, synes han. Han håper at hun skal få begynne å studere i Volda til høsten, slik at hun slipper å møte enda et nederlag – men foreløpig ser det mørkt ut.

− Hvis hun ikke er bedre enn hun er nå, har hun ingenting i en studentby å gjøre. Jeg tror hun selv vet at hun ikke er klar.

Emelines sykdom har endret familien, konstaterer Synnøve. Anoreksi påvirker mange flere enn den som har diagnosen. Selv synes Emeline det er vanskelig å være åpen om det hun lider av. Hun snakker ikke om anoreksien med mindre noen tar det opp selv – hun vil jo ikke presse problemene sine på andre.

− Og hvis folk spør, sier jeg jo at jeg har det bra. Uansett.

Kanskje det faktisk ikke er slik at folk liker henne bedre når hun er tynn? Emeline skjønner at mange trekker seg unna. Hun har tross alt en tendens til å tolke hyggelige kommentarer i verste mening. Som «så godt du ser ut», for eksempel.

− Men jeg synes det er veldig hyggelig når folk viser at de bryr seg. Og når jeg blir invitert til ting, sier Emeline.

− Det er så vondt å ikke bli inkludert.

► Hør Emelines historie i P3-dokumentaren «Ulykkelig tynn»