Er det stress å vere skeiv i 2017?

hei hei hei folkens 🙇🏻 jeg synes dette er vrient å snakke om, hehe. det er mye lettere å late som at alt er kult. men: jeg synes det er skikkelig vanskelig at kjæresten min er en gutt. jeg er redd for å bli satt i bås, redd for de som synes jeg bare er en jævla homo, redd for å ikke få lov til å høre til. (og bittelitt redd for å bli slått ned på vei hjem fra byen). jeg har prøvd å forklare mer i en tekst som ligger på NRK.no/ytring. siden jeg synes seksualitet og identitet er vrient har jeg hittil forholdt meg minst mulig til det, men nå skal jeg lage en tv-serie for NRK der jeg prøver å finne ut hva det egentlig betyr å være skeiv i norge i 2017. hvorfor er det så vanskelig å snakke om? hvorfor skammer folk seg så mye at de tar livet sitt? hva er BRA med å være skeiv? hvor kommer følelsen av at noe er feil med meg fra? koker vel egentlig ned til spørsmålet: hva er så gærent med at kjæresten min er en gutt? TV-serien kommer først til høsten, men jeg holder dere oppdatert her på inst underveis. oki takk for at du leste!! 🌝 OG tusen million takk til alle som instagrammer "jævla homo" og viser at det å være skeiv også kan være noe fint. akkurat i dag, når så mange fantastisk bra folk trykker de vonde ordene til brystet sitt, funker det ikke å bruke det som skjellsord. 🔥

A post shared by Gisle A. G. Agledahl 🚀 (@firgisle) on Mar 6, 2017 at 10:27pm PST