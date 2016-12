Det finnes mange filmer som er laget for å gi oss den ultimate julestemningen. Jeg har plukket ut mine favoritter, og jeg understreker at de er MINE!

Det finnes jo flere årsaker til hvorfor en julefilm blir en favoritt. Det har selvsagt med kvaliteten å gjøre, men også i hvilken sammenheng jeg så dem, hvilken sinnstemning jeg var i, hvordan været var den dagen, osv.

Les listen min først, så kan du kommentere den under, og komme med DIN liste! Here we go:

Når nettene blir lange (2000)

Scene fra Når nettene blir lange. (Foto: Europafilm)

I Mona Hoels solide dogmefilm får vi bli med på en tragikomisk julefeiring, der tynnslitte familiebånd strekkes farlig langt på en hyttetur.

Det er en trist og sterk film, som kanskje ikke passer som julekos, men det er jo en kjensgjerning at jula ikke nødvendigvis er den lykkeligste tiden for noen.

Alene hjemme (1990)

Macauley Culkin i Alene hjemme. (Foto: SF Norge)

Denne filmen gjorde Macauley Culkin til verdensstjerne. Den handler om gutten som blir gjenglemt når resten av familien drar på juleferie.

Så kommer to skurker for å rane huset, men Kevin viser seg å være en handlingens gutt!

Dette er fremdeles en herlig komedie, full av snill action, slapstick-humor og julestemning!

Love Actually (2003)

Hugh Grant og Martine McCutcheon i Love Actually. (Foto: United International Pictures)

En skikkelig romantisk film, der historien starter fem uker før jul, og teller ned etter hvert som handlingen skrider fremover.

Den forteller flere tilsynelatende separate historier med et kjærlighetstema, men det skal vise seg at de ulike trådene vikler seg inn i hverandre før det hele er over.

Dette er en herlig film som setter meg i julestemning hver gang!

Scrooge (1951)

Alistair Sim spiller hovedrollen i Scrooge. (Foto: VCI Entertainment)

Charles Dickens-historien om grinebiteren Ebenezer Scrooge, som blir hjemsøkt av tre spøkelser på selveste julaften, er fortalt flere ganger, sist med en animert Jim Carrey i A Christmas Carol.

Men filmversjonen fra 1951 er den beste, med en glimrende Alistair Sim som Scrooge. Dette er en juleklassiker av rang!

It’s A Wonderful Life (1946)

Lykkelig slutt i It's a wonderful life. (Foto: Cinematekene)

Den legendariske regissøren Frank Capra står bak denne juleklassikeren med James Stewart i hovedrollen.

Den handler om en mann på randen av selvmord, som får besøk av en engel, og blir overbevist om at livet virkelig er verdt å leve.

Slutten regnes som en av historiens største lykkeruser, og får filmens tittel til å virke sannferdig!

Die Hard (1988)

Bruce Willis i beklemt situasjon i Die Hard. (Foto: SF Norge)

Dette er actionfilmen som definerte sjangeren i tiåret som fulgte, og gjorde Bruce Willis til superstjerne!

Jeg innrømmer at dette kanskje ikke er den mest opplagte julefilmen, men faktum er at handlingen er lagt til jula og den har et snev av julete temaer som familie, gjenforening og forsoning.

Dessuten har en av filmens morsomste scener en død skurk i nissedrakt, påmalt en beskjed fra John McClane: ”Now, I have a machine gun. Ho, ho, ho!”

The Nightmare Before Christmas (1993)

Jack Scellington i The Nightmare Before Christmas (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures Norway)

Jeg kommer ikke utenom Tim Burton og Henry Selicks fantastiske juleeventyr!

Denne filmen handler om Jack Scellington fra Halloweentown, som snubler inn i Christmastown. Der blir han fascinert av hele julekonseptet, som han likevel har litt trøbbel med å forstå.

Et deilig mørkt eventyr, fortalt med fantastisk stop-motion-animasjon. Danny Elfman har laget grøsselig god musikk, og gir også sangstemme til Jack Scellington!

Polarekspressen (2004)

Turen går til Nordpolen i Polarekspressen. (Foto: Sandrew Metronome)

Regissør Robert Zemeckis ville lage den ultimate julefilmen. Han klarte det nesten. Her blir vi med på en gutts fantastiske reise med et mystisk tog til julenissens hovedkvarter på Nordpolen.

Animasjonsteknikken ”motion capture” ble brukt, slik at Tom Hanks faktisk kunne spille flere roller i filmen, til og med den lille gutten!

Noen vil nok oppfatte filmen som veldig overlesset av amerikansk julenostalgi, og det blir etter hvert fryktelig søtladent, men jeg liker det! Denne ser jeg med ungene hver jul!

Med Grimm og gru (1976)

Lyudmila Gurchenko i Med Grimm og gru. (Foto: Mosfilm)

Handlingen i filmen har ingenting med jula og gjøre, men den ble vist på NRK i jula da jeg var liten, og ble siden automatisk regnet som julefilm.

Dette er en rumensk/russisk/fransk co-produksjon, filmet med blant andre medlemmer av Bolsjoj-balletten i Moskva. Den ble innspilt simultant på tre språk: rumensk, russisk og engelsk.

Dette er et flott filmeventyr med nydelig musikk. Nostalgien strømmer på hver gang jeg ser den! Kun den russiske versjonen er tilgjengelig på DVD per i dag.

Tante Pose (1940)

Henny Skjønberg spiller Tante Pose. (Foto: Nordisk Film)

Denne må jeg se hver jul! Ellers blir det ikke jul.

Tante Pose er en erkenorsk filmfarse, basert på en historie av Gabriel Scott, regissert av Leif Sinding.

Under julefeiring hos sorenskriver Bals blir det intriger når to av husets døtre blir hemmelig forlovet med to besøkende studenter, samtidig som huset får julebesøk av den bistre tanten, Blanca Bals (Henny Skjønberg), som går under navnet ”Tante Pose”.

Jeg synes dette er en fantastisk koselig film, med ekstremt julete stemning, til tross for at mesteparten er innspilt i Norsk Films studio på Jar!

Det var min liste. Nå kan du komme med din! Skriv i kommentarfeltet under.