Science fiction og sosialrealisme er stikkordene vi fester oss med når det gjelder filmene vi gleder oss mest til i 2017.



Klassikere som Blade Runner og Alien får utvidet universene med nye filmer, Luc Besson kommer med Valerian and the City of a Thousand Planets og underholdningsfavoritter som Star Wars og Guardians of the Galaxy får nye kapitler.

For dem som liker sterke historier med brodd og samfunnsrelevans ser både Jeg, Daniel Blake, Moonlight og Manchester by the Sea ut til å være filmer som vil engasjere og sette tydelig smak på 2017.



ANMELDELSE: I, Daniel Blake – Sparker hardt oppover

Ellers fortsetter Disney opplivingen av sine animerte klassikere med Skjønnheten og udyret i mars, superheltene fortsetter å dundre løs på kinopublikumet gjennom hele året, og vi får endelig se hvordan Jack Sparrow blir under norsk regi når Dead Men Tell No Tales kommer på kino i mai.

Norsk film er fremdeles opptatt av 2. verdenskrig, og årets storfilm i sjangeren er Harald Swartz Den 12. mann. Vi får også se dokumentaren om Marcus & Martinus, og til høsten kommer spillefilmversjon av norske folkeeventyr med Askeladden–I Dovregubbens hall. For dem som er glad i grøss og jul (Black Christmas anyone?) er det bare å rydde plass i kalenderen for desember – da kommer Juleblod.

Her er de filmene vi gleder oss aller mest til i 2017. Er du enig? Uenig? Gi oss din liste og bli med på diskusjonen i kommentarfeltet nedenfor.

Guardians of the Galaxy vol. 2

Groot vokser til i Guardians of the Galaxy Vol. 2. (Foto: Marvel, The Walt Disney Company Nordic).

Vi er alle helt groot etter denne.



Lydsporet virker å fortsette i samme nydelige spor som i førstefilmen, tonen virker akkurat så lun og morsom som vi håper at den skal være og baby Groot er jo bare helt skjønn.

James Gunn har vist at han kan lage friske og underholdende superheltfilmer som skiller seg ut i mengden. Her er fargepaletten tegneseriegod, rollegalleriet aldeles perfekt skrudd sammen og Chris Pratt sitter jo som en laserstråle i rollen som Star-Lord.

ANMELDELSE: Guardians Of The Galaxy – Imponerende evne til å underholde

Manchester by the Sea

Kyle Chandler og Casey Affleck, i Manchester by the Sea. (Foto: United International Pictures)

Dette er en av de store Oscar-favorittene.

Den handler om Joe Chandler (Casey Affleck) som må reise tilbake til den lille hjembyen Manchester i Massachusetts. Der får han vite at han mot sin vilje er oppnevnt til verge for brorens tenåringssønn.

Han må også ta et oppgjør med fortiden, blant annet noe som skjedde med ham og hans ekskone Randi (Michelle Williams).

ANMELDELSE: Gone baby gone – Intelligent skrevet og filmet

Jeg, Daniel Blake

Hayley Squires og David Johns spiller de voksne hovedrollene i I, Daniel Blake (Foto: Festival de Cannes).

Denne filmen vant Gullpalmen i Cannes i mai.

I anmeldelsen derfra skrev vi: «Den britiske regissøren Ken Loach har gjennom hele sin karriere fortalt sterke historier sett fra den hardt prøvede arbeiderklassens synsvinkel.»

Jeg, Daniel Blake sparker også hardt oppover, i en bevegende historie om et velferdssystem som motarbeider de som det var ment å hjelpe.

ANMELDELSE: Jeg, Daniel Blake – Sparker hardt oppover

Silence

Tidlige reaksjoner tyder på at mesterregissør Martin Scorsese har begått en imponerende film.

Silence handler om to prester som møtes med vold og forfølgelse når reiser til Japan for å finne sin mentor.

Andrew Garfield, Adam Driver og Liam Neeson spiller i noen av de største rollene i filmen.

ANMELDELSE: The Wolf of Wall Street – Overraskende morsomt fra Martin Scorsese

The Snowman

Skuespiller Michael Fassbender som spiller Harry Hole under innspillingen av filmen Snømannen på en trikk i Bjørvika i Oslo. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix)

Dette er altså filmen basert på Jo Nesbøs Harry Hole-roman Snømannen.

Det var mye oppmerksomhet rundt innspillingen av denne filmen tidligere i 2016. Det er jo ikke hver dag Hollywood finner det for godt å bruke Norge som innspillingssted.

ANMELDELSE: Okkupert – Ny nabofrykt bygd på gamle stereotypier

Michael Fassbender spiller hovedrollen som Harry Hole, som er et interessant valg. Han har utmerket seg som en av det siste tiårets mest spennende skuespillere i filmer som Hunger, Inglorious Basterds, Shame og Steve Jobs. Snømannen har også kjente navn som Rebecca Ferguson, Val Kilmer, Chloë Sevigny, J.K. Simmons og Charlotte Gainsbourg på rollelista.

Vi må vente helt til oktober for å se resultatet, men alt skulle tilsi at det er verdt ventinga. Svenske Tomas Alfredson imponerte nemlig så sterkt med sine to første filmer, La den rette komme inn og Muldvarpen, at det er vanskelig å tenke seg at han skulle rote bort denne muligheten.

Alien: Covenant

Plakaten er av den ikoniske sorten for Alien: Covenant. (Foto: Twentieth Century Fox Norway)

Regissør Ridley Scott vender tilbake til sitt bejublede Alien-univers.



Noen lot seg skuffe av hans forrige bidrag derfra, Prometheus, men det er grunn til å håpe at Alien: Covenant retter opp inntrykket.

Handlingen finner sted 10 år etter, der mannskapet på et romskip lander på en tilsynelatende idyllisk planet, finner humanoiden David (Michael Fassbender) fra Prometheus, og oppdager at planeten kanskje ikke er så idyllisk likevel.

ANMELDELSE: Prometheus – Sci-fi-hjerter kan fryde seg!

Star Wars episode 8

Vi regner med Luke Skywalker får en sentral rolle i den kommende Star Wars-filmen. (Foto: The Walt Disney Company Nordic)

Det er umulig å ikke ha store forventninger til den 8. episoden i Star Wars-sagaen etter det overbevisende comebacket serien gjorde med The Force Awakens i 2015, samt den enkeltstående Rogue One: A Star Wars Story, som imponerte i år.

Det er åpenbart at Disney, som kjøpte Lucasfilm for noen år siden, jobber hardt og målrettet for å holde kvaliteten oppe. Det må de, for dersom publikum svikter, får de problemer med å tjene inn det som det kostet å kjøpe rettighetene. Det var dyrt!

ANMELDELSE: Star Wars: The Force Awakens – Star Wars-filmen jeg har drømt om!

Akkurat hva historien i episode 8 dreier seg rundt er på dette tidspunktet ukjent, men det er all grunn til å tro at vi får se mer av unge Reys gradvise oppdagelse av sin opprinnelse, samt mer av den legendariske Jedi-ridderen Luke Skywalker.

Etter suksess med J.J. Abrams på The Force Awakens og Gareth Edwards på Rogue One blir det spennende å se hva Rian Johnson får til med episode 8. Han kommer fra indiefilmens verden, med titler som The Brothers Bloom, Brick og ikke minst Looper på merittlista. Spesielt sistnevnte tydet på at har med et talent å gjøre.

Dunkirk

Christopher Nolan er en filmskaper man automatisk har store forventninger til, derfor gleder vi oss veldig til Dunkirk. (Foto: SF Norge)

Dunkirk handler om hendelsen under andre verdenskrig der soldater fra Belgia, Storbritannia, Canada og Frankrike ble omringet av tyske soldater i Dunkirk i Frankrike og måtte evakueres i en storstilt operasjon.

Christopher Nolan er en filmskaper man automatisk har store forventninger til, etter filmer som The Dark Knight-trilogien, Inception og Interstellar. Her har han fått med seg et veritabelt stjernelag foran kamera, blant andre Cillian Murphy, Tom Hardy, Kenneth Branagh og Mark Rylance.

Traileren som ble sluppet i desember tyder på at Nolan forsøker å lage en episk krigsfilm.

Den filmes i 70mm og skal vises i 70mm der det er mulig, forhåpentligvis på Filmens hus i Oslo, som hadde fantastiske visninger av The Hateful Eight på starten av året.

Dunkirk fotograferes av Hoyte van Hoytema, som også filmet Interstellar. Et litt morsomt poeng er at han tidlig i karrieren hadde foto på den norske filmen Svidd neger.

ANMELDELSE: Interstellar – Herlig, undrende sci-fi!

La la land

Emma Stone og Ryan Gosling i La La Land (Foto: Nordisk Film Distribusjon AS)

Ryan Gosling og Emma Stone spiller henholdsvis jazzpianist og skuespiller som forelsker seg i hverandre i Los Angeles.

Dette er en musikal, en sjanger vi elsker. Damien Chazelle sto for en av 2014s beste filmer med Whiplash, en strålende, energisk og musikalsk historie om en jazztrommer og hans strenge musikklærer. Hvis Chazelle viderefører denne filmens virtuose bruk av musikalske fortellergrep, og det vitner traileren om at han gjør, så har vi noe stort i vente.

La la land har allerede fått strålende kritikker på to store filmfestivaler som den har deltatt på. Den vant People’s Choice Award i Toronto, og Emma Stone fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller i Venezia. I januar er den avslutningsfilm på Tromsø Internasjonale Filmfestival.

ANMELDELSE: Whiplash – Frisk fortelling om jazzsadistens læregutt

Blade Runner 2049

Filmskaper og skuespillere i hyggelig passiar i forbindelse med innspillingen av Blade Runner 2049. (Foto: United International Pictures)

Dette er en direkte oppfølger til Blade Runner fra 1982, en av tidenes beste filmer, i hvert fall innen science fiction sjangeren.



Historien var basert på boka Do Androids Dream of Electric Sheep av forfatteren Philip K. Dick, som også skrev bøker som ble til filmene Total Recall og Minority Report. Filmmanuset ble skrevet av Hampton Fancher og David Webb Peoples. Førstnevnte har også skrevet historien til oppfølgeren sammen med Michael Green.

ANMELDELSE: Blade Runner – Ett av filmhistoriens største mesterverk!

Harrison Ford gjentar rollen som Rick Deckard, en såkalt blade runner som i originalen jaktet på replikanter som hadde tatt seg ulovlig til jorden fra kolonier i verdensrommet for å møte sin skaper, altså sjefen for selskapet som produserte dem.

Hovedpersonen i Blade Runner 2049 er imidlertid Officer K spilt av Ryan Gosling, en ny blade runner som oppdager en hemmelighet som kan ødelegge det som er igjen av fremtidens dystopiske Los Angeles. Dette sender ham ut på leting etter Rick Deckard, som har vært savnet i 30 år.

En teaser som ble sluppet rett før jul ga et hint om hvordan fotograf Roger Deakins og regissør Denis Villeneuve tilnærmer seg originalens visuelle uttrykk, samtidig som noen av bildene tar i bruk en annen fargepalett. Den lille smakebiten både ser og høres veldig blade runner’sk ut.

Villeneuve er stor fan av den originale, og har sagt at han føler et stort press, men det er beroligende at han regisserte en av årets beste filmer med «sci-fi»-filmen Arrival. Forventningene til Blade Runner 2049 blir ikke mindre av det!

