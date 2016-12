Serieåret 2017 ser ut til å bli et år stappet med tungvektere i toppform og massevis av nye og spennende dramaserier fra både Norge, Storbritannia og USA.



Suksesser som Game of Thrones, The Americans, Sherlock og Fargo får alle nye sesonger – dette er serier som virkelig har fenget oss de siste årene, og som alle har både intensitet og nerve å bygge videre på.

Vi kan ikke huske å ha gledet oss så mye til et norsk serieår! 2017 byr rett og slett på en liten serieboom. Allerede 1. januar kommer storsatsingen Valkyrien på NRK. TV3 følger opp med krimserien Elven i mars. Det blir nye sesonger av Unge Lovende og SKAM. Viaplay har tatt over Okkupert fra TV2, TV2 satser stort med krimserien Grenseland og i Bergen vil advokat Erik Aber få nye saker å løse til høsten.

Det er komedieformatet som har gitt oss de mest spennende seriene de siste årene, og vi regner med at den trenden vil fortsette i 2017. Men det er likevel et knippe drama- og spenningsserier som virkelig får oss til å sikle forventningsfullt når vi speider inn i krystallkula.

Vi har kranglet en god del om denne topp 10-listen. Her mangler personlige ynglingsserier som Black Sails sesong 4 (Sigurd har allerede satt opp en pizzakalender for hva som skal spises til de nye episodene i januar og februar) og The 100 sesong 4 (serien som får Marte til å flytte dyna ut til sofaen).

Blant de seriene som kjempet om topplassene finner vi potensielle godbiter som Stranger Things S02, Legion, American Gods, Barry, Iron Fist, The Punisher, Mindhunter, The Deuce, Elven, McMafia, She’s Gotta Have It og Powerless. For å nevne noen!

Men det er ikke bare serier å glede seg til i det nye året. Vi er ganske skeptiske til nye versjoner av både 24 og Prison Break, og vi holder ikke pusten av spenning for serieversjonene av Taken og Training Day heller.



Men her er det vi tror blir crème de la crème i 2017 – seriene vi gleder oss aller mest til!

Er du enig? Uenig?

Riverdale

Luke Perry dukker opp på TV-skjermen igjen i Riverdale. (Foto: The CW, Netflix)

Det har ikke akkurat skortet på filmatiseringer og serieversjoner basert på tegneserier de siste årene, men Riverdale er noen flagrende kapper unna Marvel og DCs helter og skurker.

Basert på den kjernesunne tegneserien Archie er dette en serie som tar oss med til high school-sjangeren og blander Archie, Krona (Jughead), Doris (Victoria) og Betty inn i småbymystikk og tenåringsdramatikk.

Dette er nok en serie som vil kunne glede flere generasjoner. Den har utseende til en god tenåringsserie, er produsert av en av skaperne av Arrowerse og kommer fra The CW (Supernatural, Gossipgirl, The Vampire Diaries).

Men siden Archie hadde sin storhetstid i Norge på 90-tallet, og vi finner folk som den aldrende kjekkasen Luke Perry (Beverly Hills, 90210) og 80-tallsikonet Molly Ringwald på rollelista, så kan det hende at også mor og far vil bli med til Riverdale.

Det kan bli veldig cheesy, men det kan også bli en herlig underholdende ungdomsserie!



Riverdale har premiere på Netflix 27. januar

Snowfall

Damson Idris har en av hovedrollene i Snowfall. (Foto: FX)

Det er lov å håpe på en «Narcos møter The Americans» når FX skal ta for seg 80-tallet og da crack kom til Los Angeles.



Serieskaper John Singelton er en veteran som har god peiling på 80-tallets Los Angeles og kan kunsten å lage gode drama fra intense miljøer.

Som regissør har han gitt oss godbiter som Boyz n the Hood (1991) og Higher Learning (1995), i tillegg til underholdning i Shaft (2000) og 2 Fast 2 Furious (2003).

Singelton har også vist at han også behersker det moderne serieformatet med regi på episoder av både Empire og O. J-dramaet American Crime Story, sistnevnte førte til en Emmy-nominasjon for beste regi.

FX er virkelig i vinden om dagen, og leverer kvalitetsserie på kvalitetsserie. Vi har trua på at Snowfall kan få oss hekta.

Snowfall har ingen norsk premiere ennå, men har premiere på FX i 2017.

Twin Peaks

Kyle MacLachlan som Dale Cooper og Sherilyn Fenn som Audrey Horne i Twin Peaks. (Foto: Lynch/Frost Productions)

Det er ikke til å komme bort fra at vi gruer oss ganske mye til dette gjensynet også. Fallhøyden er jo rimelig enorm når vi igjen skal møte agent Dale Cooper og innbyggerne i Twin Peaks – 26 år etter at den megapopulære kultserien la inn årene.

Fallhøyden senkes riktignok litt av at serien tapte seg en del utover i sesong 2, men frykten for at det ikke skal være like lunt og mystisk når vi vender tilbake for pai og kaffe i 2017 er definitivt til stede.

Men hva om det er så bra som vi håper det kan være? Hva om vi endelig får vite hva som skjedde med den gode Dale på hans siste hyttetur? Hva om vi får vite mer om ugler, vedkubber og hvordan en kan knyte bærstilker med tungen? Hva om en ny delegasjon med norske forretningsmenn tar turen til the Great Northern?

Jo da, dette gleder vi oss veldig til! Bare please, please! Ikke ødelegg Twin Peaks da Showtime.

Twin Peaks har ingen norsk premiere ennå, men har premiere på Showtime i 2017.

SKAM S04

Dette er bare et bilde av Sana. VI VET IKKE HVEM DET KOMMER TIL Å HANDLE OM I SKAM S04!!! (Foto: NRK P3)

Hvem skal det handle om i sesong fire av Skam? HVEM?! Det er det store spørsmålet.



2016 ga oss et intenst år der mange viktige problemstillinger ble tatt opp, og vi er utrolig spente på fortsettelsen. Vi i Filmpolitiet håper på at 2017 blir Sanas år, og at muslimsk ungdom blir tema når Skam starter på igjen, men det gjenstår å se – VI VET INGENTING!

Og uansett hvilken rollefigur som får æren av å være hovedrollen i den kommende sesongen, er vi sikre på at serieskaper Julie Andem og Co. vil lage nok et spennende drama fra ungdomslivet på Hartvig Nissen skole.

SKAM sesong 4 har premiere på p3.no en gang til våren.

Big Little Lies

Big Little Lies er en stjernespekket dramakomedie fra HBO. (Foto: HBO Nordic)

HBO sparer ikke på stjernene når de lager dramakomedie om det tilsynelatende idylliske forstadslivet til tre mødre i USA.

Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Alexander Skarsgård, Shailene Woodley, Alexander Skarsgård, Laura Dern, Adam Scott og Alexander Skarsgård står på rollelista til miniserien. Nevnte vi at kjekkasen Alexander Skarsgård skal være med?

Samme det. Det handler om eksmenn, nye koner, skandaler i skolegården og en mystisk drapssak i Big Little Lies. Dette høres med andre ord ut som en blanding av Mean Girls og Pretty Little Liars – for voksne. Vi gleder oss!

Big Little Lies har premiere på HBO Nordic 19. februar

Valkyrien

Valkyrien er en av de mange norske seriene vi gleder oss til i 2017. (Foto: NRK)

Har vi med en norsk Breaking Bad å gjøre her?



Valkyrien er neppe helt der, men vi må si at premisset for serien får oss begeistret. En nedlagt T-banestasjon, en lege som må jobbe for Oslos skurker for å prøve og finne en kur for sin døende kone.

Og så er det jo godt å ha Sven Nordin tilbake fra den argentinske pampasen!



Serieskaperne Erik Richter Strand og Thomas Seeberg Torjussen har skaffet seg ingrediensene til å gjøre nybrottsarbeid innenfor den norske krimtradisjonen, og kanskje dytte oss litt ut av den nordiske noirtåka som har vokst seg drygt tykk de siste årene.

Valkyrien har premiere på NRK 1 søndag 1. januar.

Sherlock S04

Elegant, stilren og full av smart etterforskning – vi elsker Sherlock.(Foto: BBC, Netflix)

Årets lille julespesial gjorde oss ikke akkurat mindre gira og spent på hva som ligger og venter på oss i Sherlock Holmes herlig kompliserte hjernepalass.

Detektivens små grå har jobbet i rød sone den siste tiden, og det er mulig vi nå står foran et realt storoppgjør mellom Holmes og en gammel nemesis. En dans mellom intellekter som forhåpentligvis vil gi oss krimfans noen aha-orgasmer underveis.

Det er helt fantastisk selskap å henge med Martin Freeman og Benedict Cumberbatch i rollene som Watson og Holmes. Vi er rett og slett ganske så bortskjemte som får lov til å oppleve to så gode skuespillere i to så gode roller.

Det er sjeldent at en serie klarer å holde på en så populær stjerneduo over lang tid. La oss nyte neste servering, og håpe det holder i mange år til!

Sherlock har premiere på Netflix 2. januar

Taboo

Tom Hardy er både serieskaper og hovedrolleinnehaver i Taboo. (Foto: BBC, HBO Nordic)

Denne har vi gledet oss til i hele høst.

Dette ser ut til å bli en mørk og storslått eventyrserie som involverer en hevnlysten eventyrer (Tom Hardy), et meget skittent og ondt storselskap (British East India Company) og rikelig med slagsmål, bitende replikkvekslinger og mystikk.

Dette er hjertebarnet til Tom Hardy og faren Edward Hardy som har skapt serien sammen med Peaky Blinders-skaper Steven Knight. Og rollegalleriet er fullt av knallgode skuespillere som Jonathan Pryce, Michael Kelly og Oona Chaplin, i tillegg til Tom Hardy selv i hovedrollen.

Taboo har premiere på HBO Nordic 7. januar

Fargo S03

Ewan McGregor (Her fra Trainspotting) er klar for 3. sesong av Fargo. (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

Fargos to første sesonger har vært ren og skjær seriehygge.

I to ulike tiår, med to ulike stemninger og med to ulike rollebesetninger har serieskaper Noah Hawley klart å la inspirasjonen fra Coen-brødrenes Fargo-film bli til en fantastisk flott krimserie med egenart og stor fantasirikdom.



Det vi vet om sesong 3 er at godgutter som Ewan McGregor (Trainspotting, Star Wars, Harry Potter) og David Thewlis (Naked, Harry Potter) er på rollelista. Handlingen skal foregå på 2010-tallet i Minnesota. Og det ser ut som kompliserte familiebånd, sprekkene i den amerikanske drømmen og hjertevarme politifolk igjen inngår i tematikken.

Fargo S03 har ventet premiere våren 2017. Serien har tidligere blitt vist på HBO Nordic i Norge.





Game of Thrones S07



Den sjette sesongen av Game of Thrones var den mest ujevne i serien til nå, men slutten? For en slutt! Brikker som hadde stått stille veldig lenge begynte endelig å røre på seg, og de avsluttende episodene fikk det virkelig til å krible i magen.

Det har for alvor begynt å snøre seg til for våre venner i Westeros nå, og det legges opp til at vi får mange spennende møter i den kommende sesongen. Vil hemmelige familieforbindelser omsider komme opp i dagen? Vi krysser fingrene.

Hvor lenge vi må vente før vi kan kose oss med den første episoden i sesong syv vites ikke. HBO har «sommeren 2017» som premierevindu. Det er for så vidt helt greit for oss, for den som venter på noe godt venter jo ikke forgjeves. Så lenge serien ikke kommer når vi er opptatt med å drikke drinker i en solseng på Granca, da!

Game of Thrones sesong 7 har premiere på HBO Nordic sommeren 2017.

Hvilke TV-serier gleder du deg mest til i 2017.