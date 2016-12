Why Him? har Bryan Cranston og James Franco i hovedrollene som henholdsvis en far og hans mulige svigersønn. Det virker lite hensiktsmessig å sette så flinke skuespillere i en dårlig komedie som dette.

Et uinspirert manus og kjedelig regi gjør Why Him? til en lite tilfredsstillende film. Man ler ikke så mye av det som skal være morsomt, og får ingen følelsesmessige reaksjoner av det som skal være søtt, trist eller rørende. Derfor er det liten vits å bruke tid på Why Him?

Laird (James Franco) overrasker med en spesiell tatovering i Why Him? (Foto: 20th Century Fox)

Kan ikke fordra svigersønn

Ned (Bryan Cranston) drar med kone og sønn på julebesøk til datteren Stephanie (Zoey Deutch) og hennes nye datamillionærkjæreste Laird (James Franco).

Det viser seg at forholdet deres har kommet lenger enn foreldrene har visst, og det blir krise når Ned forstår at Laird har tenkt å fri til datteren. Han kan nemlig ikke fordra den potensielle svigersønnen.

Flere pinlige og uheldige situasjoner oppstår, men Laird viser seg være umulig å stoppe i sine forsøk på å vinne Ned over på sin side.

Francos figur beskrives som filterløs, og manusets fremste våpen er å utstyre ham med store mengder grovt språk.

Det bannes hele tiden, og det er kanskje meningen at det skal spre frydefulle hvin og vantro blant publikum, men det er en slitsom taktikk som ikke fungerer. Man går lei av ordet «fuck» etter det første kvarteret.

Det finnes innslag av situasjonskomikk som påkaller rykninger i smilebåndet, men her er det for mye vitsing om sex og narkotika som er gjort hundre tusen ganger før. Og når hele ensemblet blir oversprøytet av urin, er det åpenbart at filmen sliter med å være genuint morsom.

Megan Mullally, Bryan Cranston, Zoey Deutch, James Franco og Griffin Gluck i Why Him? (Foto: 20th Century Fox)

Burde være mye morsommere

Bryan Cranston må ha fundert under innspillingen over hvorfor han egentlig tok jobben. Når han sitter på do uten dopapir og en assistent må komme inn for å betjene det avanserte toalettet og Cranston slipper en fis, må han ha tenkt: «Jeg var med i Breaking Bad«.

I denne filmen blir det altså «breaking wind» for Cranston, som ikke akkurat virker som et steg oppover karrierestigen.

Men han spiller med en sympatisk beherskelse, selv i scener der Ned blir satt på store prøvelser. Cranston får akkurat bevist at han duger i en komedie. Det er bare komedien som ikke duger.

Why Him? har en avslutning som blant annet involverer veteranrockerne i KISS, og som gammel fan kan jeg ikke annet enn å synes at det er litt gøy, selv om filmen burde ha fått mye mer ut av denne situasjonen.

Her avsløres både filmens begrensede midler og regissør John Hamburgs lave ambisjoner.

Det mest oppsiktsvekkende er at komiker Jonah Hill er en av manusforfatterne og komiker Ben Stiller en av produsentene. Med slike krefter burde Why Him? vært mye morsommere, men den sliter med å nærme seg midtsjiktet.