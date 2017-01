I natt skal Golden Globe-prisene deles ut for 74. gang. Showet foregår på ærverdige The Beverly Hilton i Los Angeles, og ledes av komiker og talkshowsjarmør Jimmy Fallon.

Både TV- og filmbransjen skal hedres, og det er Hollywood Foreign Press Association (foreningen for utenlandske journalister i LA) som deler ut prisene.

I stor kontrast til Oscar-akademiets om lag 6000 medlemmer, er det bare i underkant av hundre medlemmer i FPA, det er med andre ord en liten gruppe med stor makt.

Filmpolitiet har lite vi skulle sagt når det gjelder hvem som blir nattens vinnere, men det betyr ikke at vi ikke mener en hel del.

Vi treffer jo selvfølgelig ikke nødvendigvis blink med alle våre spådommer, vi må tilstå at vi kun traff med i underkant av halvparten i 2016. Men! Dette er jo ikke en liste basert på odds og stalltips. Dette er listen over hvem vi tror, og mener bør, vinne Golden Globe-prisene.

Her i Norge kan du se Golden Globe-showet på TV2 Livsstil eller TV2 Sumo fra klokka 02:00 i natt.

Hvilke filmer, skuespillere og regissører tror du får pris? Se den fullstendige lista over de nominerte, og si din mening i kommentarfeltet!

Jimmy Fallon er ute og tester den røde løperen til den 74, Golden Globe-utdelingen. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni, NTBScanpix))

Beste spillefilm, drama

De nominerte:

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

Det hadde vært interessant om Mel Gibson fikk en oppreisning etter suksesstørken han har hatt de siste åra, og Hacksaw Ridge er en knallgod krigsfilm, men det er nok Kenneth Lonergans Manchester By the Sea som tar den gjeve dramaprisen hjem i natt.

Filmen er et praktfullt og lavmælt drama som forsterker inntrykket av Casey Afflecks talent som skuespiller, og Kenneth Lonergans evner som manusforfatter og regissør.

Denne flotte filmen er dypt menneskelig, troverdig og sannferdig. Den forteller en historie som elegant observerer sine figurer på godt og vondt.

Joe (Kyle Chandler) trøster broren Lee (Casey Affleck) i et tilbakeblikk i Manchester by the Sea. (Foto: United International Pictures)

Beste spillefilm, musikal eller komedie

De nominerte:

20th Century Women

Deadpool

Florence Foster Jenkins

La La Land

Sing Street

Av filmene vi har sett på denne nominasjonslista er det Deadpool vi har ledd mest av. Filmen var et friskt pust med bitende sjangersatire, og vi elsket den grovkorna metahumoren til Ryan Reynolds og Co. Men nei, det er ikke vår trikotkledde venn som vinner denne prisen.

Damien Chazelles La La Land er den store forhåndsfavoritten. Filmen har allerede fått strålende kritikker på filmfestivalene den har deltatt på. Den vant People’s Choice Award i Toronto, og Emma Stone fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller i Venezia. I januar er den avslutningsfilm på Tromsø Internasjonale Filmfestival, og det gleder vi oss til.

Emma Stone og Ryan Gosling i La La Land (Foto: Nordisk Film Distribusjon AS)

Beste regissør for en spillefilm

De nominerte:

Damien Chazelle, La La Land

Tom Ford, Nocturnal Animals

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Barry Jenkins, Moonlight

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Også her er det Damien Chazelle som er den store forhåndsfavoritten, tett etterfulgt av Barry Jenkins og Kenneth Lonergan. Selv om vi enda ikke har sett La La Land setter vi en knapp på Chazelle også her.

Regissøren og manusforfatteren sto for en av 2014s beste filmer med Whiplash, en strålende, energisk og musikalsk historie om en jazztrommer og hans strenge musikklærer. Hvis Chazelle har videreført denne filmens virtuose bruk av musikalske fortellergrep, og det vitner traileren om at han har gjort, så har vi noe stort i vente.

Beste fremmedspråklige film

Ines (Sandra Hüller) i en hårete situasjon i Min pappa Toni Erdmann. (Foto: Arthaus)

De nominerte:

Divines

Elle

Neruda

Forushande

Min pappa Toni Erdmann

Vi har stor tro på at prisen går til Tyskland, for regissør Maren Ades komedie Min pappa Toni Erdmann. Filmen var en særdeles hyggelig og uventet overraskelse i 2016, og skildret en fars rørende forsøk på å få bedre kontakt med sin datter på en elegant måte.

Filmen er virkelig morsom, ikke lenger enn den trenger å være og ble løftet frem av fantastiske prestasjoner i de to hovedrollene. Min pappa Toni Erdmann endte på vår toppliste over årets beste filmer i 2016, og vi krysser fingrene for at den blir nattens vinner.

ANMELDELSE: «Min pappa Toni Erdmann» – Fantastiske prestasjoner i hovedrollene.

Beste dramaserie

Elizabeth (Claire Foy) føres ned kirkegulvet av sin far (Jared Harris) (Foto: Netflix, Sony)

De nominerte:

The Crown

Game of Thrones

Stranger Things

This Is Us

Westworld

Det er duket for storoppgjør i den gjeve dramaseriekategorien. Med Netflix-nominasjoner til Stranger Things og The Crown, og HBO-nominasjoner til Westworld og Game of Thrones for beste drama, er det de to seriegigantene som kniver om den gjeveste TV-prisen i år.

Vi tror det er den vellykkede historietimen The Crown som trekker det lengste strået. Dette er et storslått, tradisjonelt drama som nok favner bredt blant medlemmene i Hollywood Foreign Press Association.

This is Us er et veldig godt familiedrama, som trekker i følelsestrådene, og vi gleder oss til serien kommer på norske TV-skjermer i februar.

Stranger Things er også en sterk utfordrer, og vi synes serien var noe av det som var mest spennende og annerledes i TV-ruta i 2016.

Anmeldelse: «The Crown» – Elegant i alle ledd.

Beste komiserie

Atlanta. (Foto: FOX, FX)

De nominerte:

Atlanta

Black-ish

Transparent

Veep

Mozart in the Jungle

Her er vi ikke i tvil – Atlanta stikker av med den gylne globen i år. Serien er det eneste nye innslaget på nominasjonslista for kategorien, og våre venner i Hollywood Foreign Press Association liker å satse på det som er nytt og spennende.

Atlanta er dessuten en serie som setter sin egen kurs og skaper flere magiske serieøyeblikk på sin reise gjennom sjangerlek og observasjonssterke livsbetraktninger. Donald Glover (Community) imponerte stort som både serieskaper og hovedrolleinnehaver i denne smarte, smårare og stemningsfulle hip hop-komedien.

Terningkast seks fra Filmpolitiet!

Anmeldelse: «Atlanta» – En rar og vidunderlig dramedie som treffer i både hjerne, hjerte og lattermuskulatur.

Beste kvinnelige skuespiller i en dramaserie

Winona Ryder i Stranger Things. (Foto: Netflix)

De nominerte:

Caitriona Balfe, Outlander

Claire Foy, The Crown

Keri Russell, Americans

Winona Ryder, Stranger Things

Evan Rachel Wood, Westworld

Claire Foy er kanskje dronninga, men det er nok Winona Ryder som får prisen for beste kvinnelige skuespiller i en dramaserie i år. En blomsterbukett bør gå til de som har valgt ut skuespillerne, for Stranger Things traff blinkskudd med de sentrale rollene.

Winona Ryder imponerte i rollen som tynnslitt alenemor i et dårlig isolert hus i utkanten av byen. Hun bar styrken og fortvilelsen til en mor som nektet å gi opp håpet svært overbevisende.

Anmeldelse: «Stranger Things» – Knallgode rollefigurer i en serie som oser av referanser til 80-tallets spenningsfilmer.

Beste mannlige skuespiller i en dramaserie

The Americans. (Foto: FX)

De nominerte:

Rami Malek, Mr. Robot

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Matthew Rhys, The Americans

Liev Schreiber, Ray Donovan

Billy Bob Thornton, Goliath

Keri Russell klarer nok ikke å hevde seg i den knallsterke kvinnekategorien i år, men hennes makker i The Americans Matthew Rhys kan muligens dra hjem med en pris under armen i natt.

Historien om de to sovjetiske agentene som har infiltrert USA som jovial småbarnsfamilie treffer balansen mellom familiedrama, spionspenning og storpolitikk på en utsøkt måte. Og Rhys klarer å veksle mellom det å være pappa og spion på en imponerende måte.

Vi har registrert at det er mye blest rundt Billy Bob Thorntons rolle i Goliath, men den serien har vi ikke sett enda. Så med det i mente satser vi på Matthew Rhys denne gangen.

Beste kvinnelige skuespiller i en komiserie

Issa Rae i Insecure. (Foto: HBO Nordic).

De nominerte:

Rachel Bloom, Crazy Ex-Girlfriend

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Sarah Jessica Parker, Divorce

Issa Rae, Insecure

Gina Rodriguez, Jane the Virgin

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Serien Insecure utforsker livet til en sjarmerende og litt usikker collegeutdannet kvinne i slutten av tjueårene i USA. Og Issa Raes rollefigur Issa Dee var en av de kuleste rollefigurene på TV-skjermen i fjor. Vi likte henne best når hun sto og rappet foran speilet.

Men hvis HFPA velger å belønne lang og tro tjeneste, kan det nok hende det er Sarah Jessica Parker som stikker av med prisen i år. Hun gjorde muligens den beste rollen i sin karriere som forstadsfrue i midtlivskrise i Divorce.

Anmeldelse: «Divorce» – Tidvis god og tidvis slitsom serie om når ekteskapet rakner.

Beste mannlige skuespiller i en komiserie

(Foto: FOX, FX)

De nominerte:

Anthony Anderson, Black-ish

Gael García Bernal, Mozart in the Jungle

Donald Glover, Atlanta

Nick Nolte, Graves

Jeffrey Tambor, Transparent

Ved å plassere oss i selskap med en rufsete hip hop-gjeng i Atlanta klarer Donald Glover å pirke elegant i USAs kulturforskjeller. I Atlanta imponerer han i hovedrollen som den blakke og sympatiske Earn, som prøver å bli manager for sin fetter – den småkriminelle gangsterrapperen Paper Boi.

Rollegalleriet i serien er både velutviklet og velspilt, og mye av seriens karisma kommer fra karakterene, som er veldig god skrevet og som har en helt unik kjemi sammen. Donald Glover har denne i lomma allerede – lett!

Beste miniserie eller TV-film

Robert Shapiro (John Travolta), Robert Kardashian (David Schwimmer) og O.J Simpson (Cuba Gooding, Jr.) planlegger forsvarsstrategi. (Foto: TV3, FX)

De nominerte:

The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

The Night Manager

The Night Of

American Crime

The Dresser

Rettssaken mot den drapstiltalte idrett- og skuespillerkjendisen O.J. Simpson var en av 90-tallets store mediebegivenheter, og i 2016 ble det igjen blest rundt the Juice. The People v. O.J. Simpson: American Crime Story var samtaletema rundt mangt et lunsjbord, for dette var et drivende, fengende og stort sett velspilt rettsdrama.

Vi tror det er denne som er vinneren i kategorien ikke bare fordi dette er en serie som leverer en godt kjendiskrydret og underholdende dose true crime til kveldskaffen, men fordi dette er en historie som har fascinert så mange mennesker opp gjennom åra. Historien om fallet til Amerikas, på et tidspunkt, største helt kommer til å stikke av med seieren.

Anmeldelse: «The People v. O.J. Simpson: American Crime Story» – Underholdende om 90-tallets store rettsdrama.

Men hva var din favoritt? Si din mening om hvem som bør få priser i kommentarfeltet!