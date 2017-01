Den fnisete og selvopptatte, men likevel modige og godhjertede superhelten Kat er tilbake i Gravity Rush 2.

I fjor ga Sony ut en oppusset utgave av av det japanske actionrollespillet til PS4 – nå er oppfølgeren her, og det er en fryd å igjen kunne suse over hustakene i det som er et artig og fargesprakende eventyr.

Gravity Rush 2 gir deg det samme som gjorde originalen bra – med noen forbedringer – luftig utforskning, sjarmerende rollefigurer og underholdende gravitasjonslek i høyt tempo.

Spillanmeldelse: «Gravity Rush Remastered» – En morsom lek med tyngdekraften

Den mystiske og magiske katten Dusty gir Kat evnen til å kontrollere gravitasjonen. (Foto: Sony Computer Entertainment).

Spill det første spillet først

Du spiller Kat, en jente som på mystisk vis har fått krefter som gjør at hun kan manipulere gravitasjonen. Ved å kontrollere hvilken vei som er ned, kan hun falle opp i himmelen eller over hustakene, og på denne måten fly rundt i spillverdenen.

Historien i Gravity Rush etterlot spilleren med mange spørsmål som ikke ble besvart, men i oppfølgeren får vi vite mer om Kat og kreftene hennes. Kjennskap til det første spillet er en fordel for å forstå hvordan ting henger sammen.

Når fortellingen begynner har Kat havnet på et gruveskip der hun må jobbe hardt for føden, etter at en massiv gravitasjonsstorm rev henne bort fra livet i Hekseville. Den magiske katten Dusty er forsvunnet, og Kat har dermed mistet evnen til å manipulere gravitasjonen.

Derfor bruker spillet litt tid på å komme ordentlig i gang, og du må også gjennom en omfattende instruksjonsdel før eventyret virkelig starter. Men når Gravity Rush 2 får fart på seg og Dusty er på plass, så er det vanskelig å legge vekk dette eventyret.

Hva som er opp og hva som er ned blir bokstavelig talt snudd på hodet i Gravity Rush 2. (Foto: Sony Computer Entertainment).

En levende spillverden

Jeg skal ikke si så mye mer om selve historien, annet enn at den også i oppfølgeren fortelles gjennom tegneseriestriper, som formidler handlingen på en effektiv og engasjerende måte.

Historien er absolutt spennende, men det er likevel ingen vits i å haste gjennom spillet for å få vite neste kapittel i fortellingen. Spillverdenen er nemlig full av sideoppdrag som er underholdende å utføre, og som ofte lar oss bli litt bedre kjent med spillets figurer.

Som i originalen er det å utforske den fargerike spillverdenen noe av det beste med spillet. Jeg kan bruke timevis bare på å fly rundt, samle inn juveler, gjøre sideoppdrag eller utfordringer fra andre spillere.

Gravity Rush 2 har en slags flerspillerfunksjon der andre spillere kan sende deg ut på skattejakt. Du kan også konkurrere om den beste poengsummen på forskjellige oppdrag mot spillere over hele verden.

Onlinefunksjonene gir spillet et ekstra lag som gjør spillopplevelsen mer levende, og sammen med gode sideoppdrag sørger dette for at Gravity Rush 2 byr på timevis av god underholdning.

Kat med et velrettet spark mot et navimonster i Gravity Rush 2. (Foto: Sony Computer Entertainment).

Artig action

I tillegg til gleden over å fly omkring i spillverdenen er kampsekvenser med høyt tempo en stor del av underholdningsverdien.

Navi-monstrene fra originalen dukker på ny opp for å gjøre livet surt for Kat, og hun må bekjempe et drøss med små og store monstre underveis.

Kampsystemet er relativt enkelt. Navimonstrene har svake punkter på kroppen du må treffe for å ta livet av dem. Hovedangrepet ditt er Kats kraftige gravitasjosspark, men hun kan også bruke kreftene sine til å kaste løse gjenstander på fienden. I tillegg kan du bygge opp et ekstra kraftig spesialangrep som Kat kan bruke som et avsluttende støt.

Kats evner gjør kampene artige og energiske selv om de stort sett går ut på det samme, men av og til knoter jeg litt fordi kameraet ikke alltid henger med i svingene.

Dette var et problem i originalen også, og kameraet sliter fortsatt med de stadige forandringene av retning, slik at perspektivet ender opp med å bli feil. Dette er dog ikke et så stort problem at det ødelegger spillopplevelsen.

Dete r en fryd å utforske spillverdenen i Gravity Rush 2. (Foto: Sony Computer Entertainment).

Flere rollespillelementer

Etter hvert i spillet får Kat to nye ferdigheter å boltre seg med – Jupiter og Lunar – to forskjellige stiler som gjør henne lettere eller tyngre.

Med Jupiter blir gravitasjonskraften sterkere slik at Kat faller raskere, hun blir tyngre og gravitasjonssparkene hennes blir dermed også hardere.

I Lunar-stilen går vi andre veien. Her er tyngdekraften svakere slik at Kat flyter lettere. Hun kan hoppe lengre og høyere, og det blir også enklere å sikte seg inn på fiender.

I Gravity Rush 2 er mulighetene for å tilpasse Kats evner din egen spillestil noe større enn i det første spillet. Du kan fortsatt bruke juveler for å oppgradere ferdighetene hennes, men nå kan du også finne amuletter som kan utvikle egenskapene hennes ytterligere.

Det er på ingen måte snakk om et dypt rollespillsystem med et omfattende ferdighetstre, men det er nok til at du får følelsen av å ha litt større kontroll over rollefiguren.

En skikkelig godbit

Det er kanskje ikke mye nytt i Gravity Rush 2, men de små oppgraderingene gjør at dette føles som et mer helstøpt spill enn det første i serien.

Onlinefunksjonen gir spillet et ekstra lag som gjør spillopplevelsen mer levende, og sammen med gode sideoppdrag som klarer å engasjere, sørger dette for at Gravity Rush 2 byr på timevis av god underholdning.

Jeg koste meg virkelig med Kat på nye eventyr. Spillet har en lekenhet og sjarm over seg som gjør Gravity Rush 2 til en skikkelig godbit av et spill.