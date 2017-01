The Crown vant prisen for beste dramaserie under nattens Golden Globe-utdeling, og dermed gikk Netflix seirende ut av dramakrigen hvor HBO-tungvekterne Game of Thrones og Westworld var satt opp mot Netflixseriene The Crown og Stranger Things.

ANMELDELSE: The Crown – Elegant i alle ledd

– Jeg blir kalt serieskaper, det er like latterlig som å si at en film er laget av bare regissøren, var beskjeden fra produsent Peter Morgan da han ramset opp og takket en stor del av alle som har bidratt til det storslåtte epokedramaet om dronning Elizabeth.

Claire Foy, som spiller hovedrollen i The Crown, fikk også prisen for beste kvinnelige skuespiller i en dramaserie. Og tok nok et stikk over HBO som hadde Evan Rachel Wood nominert for Westworld.

Donald Glover vant prisen for beste skuespiller i en komiserie for Atlanta. Serien vant også for beste komiserie.

Donald Glover vant komediekategorien

Vi i Filmpolitiet ga terningkast 6 til komiserien Atlanta, og serien hadde en stor aften. Atlanta vant for beste komiserie, og hovedrolleinnehaver og serieskaper Donald Glover vant prisen for beste skuespiller.

– Wow! Jeg vokste opp i et hus hvor magi ikke var tillatt, så alle dere er magiske for meg. Hver gang jeg så en film med dere, så skjønte jeg at magi kommer fra mennesker. Det er vi som forteller historier til barn som gjør at de kan gjøre utrolige ting, sa en engasjert og takknemlig Glover fra scenen.

ANMELDELSE: Atlanta – Stemningsfull hip hop-komedie

Donald Glover, som bli å se som den unge Lando Calrissian i den kommende Han Solo-filmen, var også blant kveldens best kledde, i en lekker brun dress.

Også The People v. OJ Simpson hadde en god Golden Globe-aften. Serien vant prisen for beste miniserie og Sarah Paulson vant prisen for beste skuespiller for sin rolle som advokat Marcia Clark.

The Night Manager gjorde storeslem i skuespillerkategoriene med tre priser. Tom Hiddleston, Olivia Colman og veteran Hugh Laurie ble alle æret med priser for sine roller i den velspilte krimserien.

ANMELDELSE: The Night Manager – Elegant britisk spionkrim med en smak av Bond

