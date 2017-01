Klokken 14.18 i dag avslører Academy of Motion Picture Arts and Sciences hvem som får lov til å være med i kampen om de gjeve Oscar-statuettene under prisutdelingen natt til mandag 27. februar.

Her i Norge er vi selvsagt mest spent på om Kongens nei får et ja fra Oscar-akademiet, og om Erik Poppes film dermed blir nominert i kategorien beste fremmedspråklige film. Men vi er også spente på hvem som blir nominert i de største kategoriene.

Forventer nominasjoner til «La La Land»

La La Land, Moonlight og Manchester By the Sea er de store forhåndsfavorittene for beste film, også kan det jo hende at Mel Gibsons Hacksaw Ridge sniker til seg en nominasjon.

I skuespillerkategoriene forventer vi at Emma Stone (La La Land), Meryl Streep (Florence Foster Jenkins) og Annette Bening (20th Century Women) blir nominerte for beste kvinnelige skuespiller, mens vi holder noen knapper på at Ryan Gosling (La La Land), Casey Affleck (Manchester By the Sea) og Viggo Mortensen (Captain Fantastic) blir nominert til beste mannlige.

Sammen med Akademiets president Cheryl Boone Isaacs skal blant andre Jennifer Hudson, Brie Larson og Ken Watanabe annonsere hvem som blir nominert for den 89. Oscar-utdelingen.

Se annonseringen av de nominerte i streamen over!

Listen over de nominerte oppdateres:

Beste film

Beste regissør

Beste kvinnelige hovedrolle

Beste mannlige hovedrolle

Beste kvinnelige birolle

Beste mannlige birolle

Beste originalmanus

Beste tilrettelagte manus (Adapted screenplay)

Beste fremmedspråklige film

Beste animasjonsfilm

Beste dokumentar

Beste foto

Beste filmredigering

Beste produksjonsdesign

Beste kostymedesign

Beste originalmusikk

Beste originalsang

Beste visuelle effekter

Beste makeup og hår

Beste lydmiks

Beste lydredigering

Beste kortfilm

Beste animerte kortfilm

Beste kortdokumentar