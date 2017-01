– Mange lurer på hvordan Game of Thrones ville vært hvis Kong Joffrey fremdeles hadde levd. Vel, det får vi vite om 12 dager, spøkte Fallon fra scenen.



Det var en vits på bekostning av den kommende amerikanske presidenten. Den 20. januar blir Donald Trump president, og Fallon benyttet anledningen til å sammenligne landets kommende leder med den ufordragelige og grusomme kongen Joffrey Baratheon (Jack Gleeson) fra Game of Thrones.

Det var ikke det eneste stikket Fallon kom med mot Trump i sin åpningstale. Han ertet også den kommende presidenten for at mange superstjerner skal ha takket nei til å spille på den kommende innsettelsen.

I den nominerte filmen Florence Foster Jenkins, spiller Meryl Streep rollen som den tonedøve amerikanske sopranen Florence Foster Jenkins (1868 – 1944), en rolle Fallon brukte som skyts mot presidenten.

– Og til og med hun takket nei til å opptre på Donald Trumps innsettelse.



Neimen, Joffrey da! Kveles du? Sånn går det når man spiser duepaien sin for fort … (Foto: HBO Nordic).

Fikk Trump-kritikk i høst

Det kan virke som om Jimmy Fallon tok et lite oppgjør med kritikken han fikk for å unngå kontroversielle tema da Donald Trump besøkte hans talkshow The Tonight Show Starring Jimmy Fallon i september 2016.



Jobben med å distansere seg fra Trumps politikk begynte Fallon på allerede da han ble offentliggjort som vert for årets Golden Globe-utdeling. Da la komikeren ut følgende melding på Twitter.

– Jeg ser fram til å tilbringe tid sammen med the Hollywood Foreign Press (som deler ut Golden Globe-prisene) før Donald Trump får dem deportert.



Det var en vits som også skuespiller Hugh Laurie sneiet innom i sin takketale da han vant prisen for beste birolle i miniserie for The Night Manager.

– Det er ekstra spesielt at jeg kan si at jeg vant denne prisen på den aller siste Golden Globe-utdelingen. Prisen har jo ordene «Hollywood», «utenlandsk» og «presse» i tittelen, sa skuespilleren tørt til latter fra salen.