LONDON: Med over 100 millioner solgte eksemplarer i spillserien er Assassin’s Creed storindustri. Spillet har vært på markedet siden 2007, og har vært en bestselgere.

Nå er filmversjonen premiereklar, og det er Michael Fassbender, mannen som senere i år blir å se som Harry Hole i Jo Nesbøs Snømannen, som har hovedrollen som snikmorderen Aguilar.

ANMELDELSE: Assassin’s Creed – årets første kalkun

– Folk sa det aldri har gått bra før, å flytte videospill til kino. Jeg tenkte ikke så mye på det, syntes bare det var en så fascinerende verden, og tenkte det ville fungere bra på det store lerretet, sier Fassbender når NRK møter ham til intervju i London forut for premieren.

Assassinerne Aguilar (Michael Fassbender) og Maria (Ariana Labed) i Assassin’s Creed. (Foto: 20th Century Fox)

Laget på «gamlemåten»

Handlingen som utspiller seg foregår både i nåtid og tilbake på 1400-tallet, da snikmorderne (Assasins) og Tempelordenen kjemper om å få tak et eple fra Edens hage.

Scenene fra den tiden er storslåtte, og spilt inn på «gamlemåten» – uten for mange grafiske triks, men med ekte skuespillere i ekte omgivelser.

– Det var helt nødvendig å gjøre det på gamlemåten. Det var også viktig at både Ariane Labed (som spiller Fassbenders partner Maria) og jeg fikk gjort så mange av stuntene som overhodet mulig. Vi gjorde 95 % av kampscenene selv. Vi dro på helsestudio på morgenen før innspillingene, jobbet med stunt-teamet og kampekspertene, forteller Fassbender fornøyd.

ANMELDELSE: Assassin’s Creed: Syndicate – bringer lite nytt på banen

Marion Cotillard hadde ikke spilt noen av Assassins Creed-spillene før hun ble med i filmen. (Foto: NRK)

Hovedskuespillerne kjente ikke spillet

Verken Michael Fassbender eller medskuespiller Marion Cotillard, som spiller forskeren Maria, hadde noe forhold til spillet på forhånd.

– Jeg er ingen spiller. Jeg ble introdusert for spillet første gang da jeg leste manuset. Jeg syntes det var et utrolig fascinerende konsept, ikke minst at vi gjennom DNAet vårt har med oss minnene fra våre forfedre, sier Cotillard.

Selv om Fassbender aldri hadde spilt spillet før han fikk rollen, har han nå forsøkt seg flere ganger senere. Han mener det også er viktig at det skal være en film for dem som ikke kjenner spillet.

– Det er jo et enormt publikum, 100 millioner spillere. Vi ville omfavne dem, at de skulle nyte filmen. Men vi ville også at noen som aldri har spilt det til å gå inn på kino skulle kunne forstå denne verdenen, uten å måtte ha noen bakgrunnskunnskap, sier hovedrolleinnehaveren.



Hans rollefigur er ikke å finne i spillet, men ble skrevet spesielt for filmversjonen.

Sofia Rikkin (Marion Cotillard) og Cal Lynch (Michael Fassbender) prøver å finne ut hvor Edens eple er gjemt i Assassin’s Creed. (Foto: 20th Century Fox)

Skeptiske kritikere

Som Fassbender selv poengterer, så har kritikere som oftest vært negative til å lage spillefilm av videospill. Tidligere forsøk som DOOM, Hitman og Resident Evil fikk svært dårlige kritikker. Det samme fikk fjorårets Warcraft, men spilte likevel inn overraskende mye penger.

ANMELDELSE: Warcraft: The Beginning – Hardtslående og effektfull fantasifilm

Og selv om Assassin’s Creed på ingen måte har blitt hyllet av kritikerne før premieren (Avisen The Guardian ga den én stjerne og omtalte den som et livløst rot), er spillpublikummet så enormt at det kan sikre en suksess likevel. Og i så fall er Fassbender ikke fremmed for å ta opp rollen igjen.

– Vi begynte med blanke ark med manuset. Nye rollefigurer og ny tidslinje. Vi hadde en tanke om at det skulle bli TRE filmer. Så hvis folk liker den, så blir det helt sikkert flere, avslutter han.