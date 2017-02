HBOs nye serie Big Little Lies fremstår ved første øyekast som en blanding av Pretty Little Liars og Mean Girls – for voksne.

Det er en passende beskrivelse for det stjernespekkede dramaet, som kombinerer intriger, maktkamp og ryktemaking, med et mordmysterie.

Serien har imidlertid litt mer dybde enn de to nevnte, og ikke minst et spennende rollegalleri det er interessant å bli kjent med. Dette er en såpeserie det er en ren fornøyelse å bade i!

Stjernespekket rollegalleri

Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Alexander Skarsgård, Laura Dern, Adam Scott og Zoë Kravitz, er noen av navnene på den heftige rollelista til Big Little Lies.

Jeg kan godt forstå hvordan så mange kjente skuespillere har havnet i serien. David E. Kelley er mannen som har adaptert Liane Moriartys roman for TV-skjermen. Og det er ingen overraskelse at stjernene har lyst til å jobbe med skaperen av Ally McBeal, Boston Public og Boston Legal, for å nevne noen av suksessene hans.

Shailene Woodley spiller alenemor med en fortid i Big Little Lies. (Foto: HBO Nordic).

Effektive spenningsbyggere

Shailene Woodley spiller alenemoren Jane, som blir tatt under vingene til powermamma Madeleine (Reese Witherspoon), når sønnen hennes Ziggy begynner i klassen til Madeleines datter Chloe.

Når Ziggy blir anklaget for å ha tatt kvelertak på Amabella, datteren til rivaliserende powermamma Renata (Laura Dern), første skoledag, setter det i gang en kjedereaksjon som skal få store konsekvenser i lokalsamfunnet.

Big Little Lies er nemlig forhistorien til et mord, og gjennom serien forsøker vi å nøste opp i, ikke bare hvem som er morderen, men også hvem det er som kommer til å ende opp død.

Gjennom intervjuer i et avhørsrom, samt små glimt av en etterforskning, får vi et innblikk i at noe har skjedd. Og det er dette noe, seriens handlingslinje bygger seg opp mot.

I tillegg til disse frempekene klippes det også inn tilbakeblikk og visualisering av tankespinn, noe som gir serien en spennende og intens stemning.

De voksne drar barna med i intrigene i Big Little Lies. (Foto: HBO Nordic).

Herlig selskap

Handlingen dreier seg rundt Madeleine, Jane og deres venninne Celeste, spilt av Nicole Kidman. Ved første øyekast er alle tre vandrende klisjeer. Den sjefete, men perfekte hjemmeværende moren, den slitne alenemoren med en trøblete fortid, og den vakre cougarkvinnen som har et heftig sexliv med sin yngre mann (Alexander Skarsgård).

I første episode virker Reese Witherspoon rett og slett som Elle Woods fra Lovlig blond, bare noen år ned veien, men heldigvis er det flere lag til både henne og de andre damene.

Å bli bedre kjent med dem, deres usikkerheter, styrker og svakheter, samtidig som de strever for å holde fasaden oppe, er noe av det jeg liker best med Big Little Lies. Det store mysteriet er en god spenningsskaper, men det er i venninnegjengens selskap jeg koste meg mest. Det er noe hverdagslig i dialogen mellom de tre, som gjør at jeg føler meg som flue på veggen i et virkelig vennskap.

En god dose humor ligger også i praten og deres betraktninger om livet. Samtidig som det er et underliggende alvor i det som holdes tilbake, det som er bak fasaden, og for vondt å snakke om.

Witherspoon og Woodley har en veldig god dynamikk sammen, og vennskapet deres virker troverdig. Kidman holder en viss distanse til de to andre, noe som kler rollefiguren hennes godt.

Alexander Skarsgård og Nicole Kidman i Big Little Lies. (Foto: HBO Nordic).

Deilig seriefråtsemat

HBO har kun gjort seks av seriens syv episoder tilgjengelig for pressen, og jeg frykter at dette er fordi seriens finale ikke innfrir.

Jeg vet ikke hvordan det hele ender, men jeg er redd for at løsningen på seriens gåter er for åpenbare. Jeg håper at svaret ikke er det jeg har tenkt siden andre episode, men at jeg i stedet vil bli overrasket til slutt.

Jeg elsker rykter, drama og intriger, og Big Little Lies nærmest renner over av det. Selv om serieskaper David E. Kelley holder seg til en velkjent formel, føles serien likevel som et friskt pust.

Big Little Lies er som den skikkelig saftige sjokoladekaka, du alltid blir bedt om å lage. Oppskriften er nesten ihjelslitt, men kaka er perfekt stekt. Og glasuren har trukket deilig ned i kaka, fordi du helte den på mens kaka fortsatt var varm.

Akkurat så digg er det å sette tenna i Big Little Lies. Dette er seriefråtsemat for intrigeelskerne.

«Big Little Lies» er tilgjengelig i HBO Nordic, med nye episoder hver mandag.