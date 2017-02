Som forventet tok Damien Chazelle prisen for beste regi under Oscar-utdelingen i natt. Chazelle fikk regiprisen for La La Land også under Golden Globe-utdelingen tidligere i år.

I Filmpolitiets anmeldelse av La La Land skriver Birger Vestmo at Damien Chazelle stadig tar sjanser som kunne ha slått feil, men som fungerer fortreffelig. Filmen er proppfull av filmatiske påfunn som vitner om en ung regissør som ikke har rukket å stivne i formen.

Oscar’s So white

Oscar-akademiet har tidligere fått mye kritikk for at svarte skuespillere og filmskapere blir forbigått i Oscar-reset. Under fjorårets prisutdeling skapte mangelen på svarte nominerte sterke reaksjoner.

Barry Jenkins er bare den fjerde svarte regissøren som noensinne har vært nominert i regikategorien. Han kunne ha blitt historisk som den første afroamerikanske vinneren i kategorien i år.

Hans film Moonlight er et stillfarent og bevegende drama med sterke figurskildringer, som skildrer en vanskeligstilt, svart gutts utfordringer uten unødig melodrama.

Men prisen glapp altså til fordel for Chazelle, som forøvrig har blitt kritisert for «whitewashing» i La La Land, fordi den mannlige hovedrollen, jazzpianisten Sebastian, spilles av blendahvite Ryan Gosling.

Seks priser til La La Land

La La Land var nominert til hele fjorten priser, og da utdelingen var ferdig hadde filmmusikalen mottatt seks statuetter. I tillegg til beste regi, fikk filmen beste foto, beste produksjonsdesign, beste originalmusikk, beste orginalsang, og Emma Stone ble beste kvinnelige hovedrolle.

Da den aller siste prisen skulle deles ut ble La La Land først ropt opp som beste film, men det hele viste seg å være en feil.

Det ble produsent for «La La Land» Jordan Horowitz som til slutt overrakte statuetten for beste film til teamet i «Moonlight» etter at feil vinner ble lest opp. Foto: AFP/NTB Scanpix

