Filmfestivalen i Berlin (NRK): – Jeg forelsket meg i film da jeg var ung. Jeg var 12, og filmen var Alene hjemme med Macauley Culkin. Jeg gikk til sengs og drømte at jeg var den ungen i det huset, våknet opp dagen etter og tenkte at den filmbusinessen ser utrolig ut! Jeg falt for tanken på å være med på å skape film. Jeg forsto ikke logistikken bak, hva produsenter gjør, eller noe av det, men jeg elsket filmer, sier Armie Hammer.

NRK møter ham på Berlinalen, der han spiller i filmen Final Portrait, som deltar i hovedkonkurransen. Siden debuten som «Student #2» i tv-serien Arrested Development har det blitt over 30 film- og TV-roller på Armie Hammer, og han er fremdeles like interessert.

– Jeg er fremdeles opphengt i film. Om jeg har en fridag, og ikke har noe å gjøre, kan jeg se to-tre filmer og virkelig more meg med det. Jeg ser alle slags filmer, både gode og dårlige. Faktisk kan man lære mer av å se en dårlig film enn en god film. Gode filmer ser du og tenker «dette var bra, den scenen var god», og så videre. Men ser du en dårlig film, tenker du på hvordan du selv ville laget den, sier Hammer.

ANMELDELSE: T2 Trainspotting – Hjertelig og bittersøtt gjensyn

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Armie Hammer og Geoffrey Rush i Stanley Tuccis drama «Final Portrait». (Foto: Berlinale 2017)

Spiller i en mindre film

30-åringen ble kjent for alvor da han spilte Winklevoss-tvillingene i David Finchers The Social Network i 2010. Senere har vi sett ham i store filmer som Lille speil på veggen der, Lone Ranger og The Man From U.N.C.L.E.

Berlinale-aktuelle Final Portrait er basert på virkelige personer og hendelser. Hammer spiller den amerikanske forfatteren James Lord, som sitter modell for kunstneren Alberto Giacometti i Paris i 1964. Historien forteller om det merkelige vennskapet mellom de to helt forskjellige personlighetene, og hvordan prosessen med å male portrettet trekker kraftig ut i tid.

ANMELDELSE: The Man From U.N.C.L.E. – Stilisert spionaction med retrofølelse

Dette er en langt mindre film enn de Armie Hammer har blitt kjent for, men han sier at han ikke har noen spesiell strategi for hvilke filmer han velger å spille i.

– Jeg har ingen stor plan. Jeg lider ikke av stormannsgalskap. Jeg prøver bare å gjøre det beste jeg kan med det jeg får. Jeg hadde det veldig gøy med å lage de store filmene. Når du har store budsjetter får du muligheter du ikke kan få på en mindre film som dette. Det gir deg opplevelser, som hus som eksploderer og ting som velter rundt, og det skjer på ordentlig foran øynene dine, og er veldig surrealistisk.

– På de små filmene kan du filme 7-8 sider av manuset hver dag, og har intense samtaler om manuset og figurene, ting du vanligvis ikke får gjøre på de store filmene. Men det kan være frustrerende når man ikke får gjort ting fordi budsjettet er lite, sier Hammer.

LES OGSÅ: Intervju med Danny Boyle: – Var redd for å bli slaktet

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Armie Hammer og Geoffrey Rush på vei til Berlinale-premieren på «Final Portrait». (Foto: AFP PHOTO / Tobias SCHWARZ)

Har fått jobbe med personlige prosjekter

Han er aktuell med flere filmer i løpet av 2017. Han spiller i terrorthrilleren Hotel Mumbai, om terrorangrepet som skjedde i den indiske byen i 2008, han er en av stemmene i originalversjonen av Biler 3 og har en av rollene i den italienske filmen Call Me By Your Name, som handler om en ung gutts romanse med en sommergjest på den italienske rivieraen.

– De siste årene har vært veldig givende. Jeg har fått jobbe med personlige prosjekter og fått jobbe med folk jeg er veldig glad for å jobbe med, som Geoffrey (Rush) og Stanley (Tucci), sier Hammer.

ANMELDELSE: Paterson – Presis filmkunst av høy kvalitet

Han blir ofte gjenstand for oppmerksomhet på grunn av sitt sjarmerende utseende, men selv påstår han å være mindre opptatt av fasaden.

– Jeg vil gjerne være kjent som en skuespiller som er villig til, og forhåpentligvis i stand til, å spille mange forskjellige roller. Det er derfor jeg studerer skuespill for å bli bedre. Et godt utseende varer ikke evig. Men om du har dyrket faget, er det noe du kan ta med deg for alltid, sier Armie Hammer.

Final Portrait vises i hovedprogrammet på Berlinalen. Den har foreløpig ikke norsk kinodistribusjon.