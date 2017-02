Kristoffer Joner ser ut til å være ute av stand til å prestere en dårlig rolle. I dramaet Hjertestart spiller han en mann som bærer på både sorg og skam.

Regissør Arild Andresen forteller en sår og vond historie som de fleste forhåpentligvis ikke kan relatere seg 100% til, men kanskje delvis. Om man ikke nødvendigvis har samme tanker som hovedpersonen, burde det være mulig å forstå hvor de kommer fra.

Hjertestart er en god film om en foreldrerolle i krise, og vekker spørsmål som publikum tvinges til å ta stilling til.

Kjetil (Kristoffer Joner), Daniel (Kristoffer Bech) og Tavo (Marlon Moreno) i «Hjertestart». (Foto: Norsk Filmdistribusjon / Motlys)

Har ikke farsfølelsen

Kjetil (Kristoffer Joner) har blitt alene med den seks år gamle sønnen Daniel (Kristoffer Bech), som han adopterte tre år tidligere sammen med kona Camilla (Ellen Dorrit Petersen).

Nå er hun borte og Kjetil makter ikke å ha den store farsfølelsen for Daniel.

De reiser til Colombia under påskudd av å finne noen svar om sønnens biologiske mor, men den underforståtte årsaken er kanskje at Kjetil ønsker å gi Daniel tilbake.

Innledningen viser glimt av den nære fortidens familielykke og tomheten som preger nåtiden. Kjetil holder avstand til Daniel, som var mest «konas prosjekt», som han uttrykker det. Han holder skamfullheten skjult, men den pipler frem gjennom Joners skarpe og nyanserte skuespill.

At han presterer godt har vi etter hvert blitt vant til, spesielt i hans forrige samarbeid med Arild Andresen, Kompani Orheim, men at et barn kan uttrykke så mye som Kristoffer Bech gjør i rollen som Daniel, er sjeldnere.

Han spiller langt bedre enn det er lov å forvente av en seksåring, og gjør samspillet mellom de to hovedfigurene kraftfullt og dynamisk.

Kristoffer Bech spiller langt bedre enn man kan forvente av en seksåring i «Hjertestart». (Foto: Norsk Filmdistribusjon / Motlys)

Strekker troverdigheten

Store deler av Hjertestart foregår i Bogota i Colombia, der den gode miljøskildringen understreker det faktum at Kjetil er på fremmed territorium, både fysisk og psykisk.

Den nærmest utrolige, og kanskje underbevisste, planen om å gi adoptivsønnen tilbake strekker troverdigheten en smule langt, men sier mye om Kjetils desperasjon og følelse av maktesløshet som tapet av kona utløste.

Han får hjelp av taxisjåføren Tavo (Marlon Moreno) og hans familie, som etter hvert begynner å ane omfanget av sorgen og skammen som Kjetil bærer på.

Hjertestart stiller vonde spørsmål om en fars følelsesmessige distanse til sitt adoptivbarn. Manuset, skrevet av Jorge Camacho, Arild Andresen og Hilde Susan Jaegtnes, gir figurene god dialog til å diskutere grunnleggende holdninger til farskap, samtidig som det ikke overdramatiserer tematikken.

Bare et radikalt forslag i filmens siste del kommer brått og uventet og føles lite troverdig. Hjertestart er likevel nødt til å gjøre et visst inntrykk med interessante problemstillinger og engasjerende skuespill, spesielt fra de to Kristoffer’ne.