Filmfestivalen i Berlin (NRK): – Jeg er her for å finne ut hvordan man river ned murer. Det finnes visst mange eksperter her. Jeg skal ta med meg informasjonen hjem til Mexico, sier Diego Luna.

– Og til Amerika repliserer jurymedlem Maggie Gyllenhaal.

– Akkurat, ler Luna.

Rogue One-stjerna er medlem av den internasjonale juryen som skal dele ut Gull- og Sølvbjørner under årets Berlinale. På juryens pressekonferanse ble mexicaneren nødt til å kommentere muren som USAs president Donald Trump vil å bygge mot hans hjemland.

– Det eneste positive jeg ser i dette, er at det må få en reaksjon. Jeg vil være en del av det. Og jeg vil nå ut til så mange som mulig for å sende et budskap om kjærlighet, for det er den eneste måten å bekjempe hat og nonsens, sier Luna.

– Jeg krysser grensa 3-4 ganger månedlig. Jeg har så mange kjærlighetshistorier knyttet til USA og vil ikke la noen mur komme mellom. Det er mange som meg, så jeg er håpefull, sier den engasjerte 37-åringen, som i tillegg til å være fersk Star Wars-stjerne også har spilt i filmer som Y tu mama tambien, Terminalen og Milk og har i tillegg regissert flere filmer hjemme i Mexico.

Juryen for den 67. Berlinalen: Wang Quan’an, Diego Luna, Maggie Gyllenhaal, Julia Jentsch, Paul Verhoeven, Dora Bouchoucha Fourati og Olafur Eliasson. (AP Photo/Markus Schreiber)

Jurylederen forventer entusiasme

Juryen består ellers av den amerikanske skuespilleren Maggie Gyllenhaal, den tunisiske filmprodusenten Dora Bouchoucha Fourati, den islandske kunstneren Olafur Eliasson, den tyske skuespilleren Julia Jentsch, den kinesiske regissøren Wang Quan’an.

Jurylederen er den nederlandske regissøren Paul Verhoeven. Han har opplevd suksess det siste året med filmen Elle, som vant Golden Globe for beste utenlandske film og skaffet Isabelle Huppert både Golden Globe- og Oscar-nominasjon. Nå skal han selv lede arbeidet med å prisbelønne andres filmer.

– Jeg håper at vi får se mange filmer som er forskjellige, som er kontroversielle, der vi som jury må diskutere med respekt for hverandre. Jeg håper det vil være et mangfold, et sinne, og det beste er om det blir med entusiasme. Det er det jeg forventer av Berlinalen, sier Verhoeven.

Alt handler om bunnlinja

Nederlenderen er kjent for harde filmer med et relativt voksent innhold, som RoboCop, Total Recall, Basic Instinct og Starship Troopers, og benyttet pressekonferansen til å beklage utviklingen, spesielt i Hollywood.

– Den store trusselen i Hollywood er at alt handler om bunnlinja. Hvis du ser på hva slags filmer som ble laget der da jeg kom dit på 1980-tallet, var det mange med R-rating og voksent innhold. Det er veldig vanskelig å finne nå. Alt er PG eller PG-13.

– Det er en stor mangel på voksne filmer. Selvsagt er PG eller PG-13 mer innbringende. Så alt handler om bunnlinja. Du putter et visst beløp inn og forventer det dobbelte eller triple tilbake. Innholdet i filmen er ikke så viktig som hvor mye penger den tjener inn. Det er en stor fare, sier Paul Verhoeven.

Juryleder Paul Verhoeven (til venstre) og Berlinale-sjefen Dieter Kosslick ved festivalens åpning. (AFP PHOTO / Tobias SCHWARZ)

Skal se film uten fordommer

Programmet under årets utgave av Berlinalen er tilsynelatende preget av mange filmer med politiske budskap. Festivalsjef Dieter Kosslick har ikke ønsket å kommentere hvorvidt Berlinalen har noen ambisjoner om å kommentere det aktuelle politiske klimaet i verden, men sier at programmet taler for seg selv. Paul Verhoeven stiller uansett med et åpent sinn i juryarbeidet.

– Jeg vet ikke om festivalen er politisk. Jeg skal bare se filmene uten fordommer og jeg håper at også resten av juryen vil vurdere filmene ut i fra kvaliteten, og ikke hvorvidt de har et politisk budskap, sier Verhoeven.

– Vi er ikke her for å sende budskap, det er motsatt, vi er her for å motta dem. Dette er en god mulighet til å høre ulike stemmer, bli inspirert og bruke kino som et redskap til forandring. Vi er her for å lytte og feire disse stemmene, sier Diego Luna.