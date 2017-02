Ikke overraskende kom det noen stikk til president Donald Trump under nattens Oscar-utdeling.

Jimmy Kimmel brukte deler av sin åpningstale til å harselere med presidenten, og trakk blant annet frem hans tweet om Meryl Streep etter Golden Globe-utdelingen i januar.

Trump kalte Streep overvurdert, etter at hun gikk hardt ut mot ham i sin takketale da hun vant pris under Golden Globe-utdelingen tidligere i år.

– Vi hedrer ikke bare de som fortjener det, i kveld hedrer vi også de dårlige skuespillerne, sa Kimmel spøkefullt fra scenen, og refererte til Streep som medioker og overvurdert, til stor latter fra salen.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017