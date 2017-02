Karenina & I viser Gørild Mauseths tilnærming til Leo Tolstojs romanfigur Anna Karenina.

Dette er en dokumentar der innholdet av og til flyter ut i nærmest fjernsynsteaterske dimensjoner, men som fremstår som en åpen og ærlig beskrivelse av en skuespillers reise, både i geografisk og kunstnerisk forstand.

Mauseth gir mye av seg selv i beskrivelsene av det vanskelige prosjektet hun har tatt på seg. På reisen gjennom Russland får vi ta del i hennes tanker, følelser, refleksjoner, tvil og håp og viser sårbarheten som ligger på lur under den kunstneriske prosessen.

(Anmeldelsen fortsetter under bildet)

Gørild Mauseth skal spille på et språk hun ikke kan i «Karenina & I». (Foto: Orto Polare / Tour de Force)

Skal spille på russisk

Utgangspunktet er altså Leo Tolstojs klassiske roman Anna Karenina fra 1878, som handler om hennes utroskap med offiseren Vronskij, med påfølgende oppløsning av ekteskap og familie.

Gørild Mauseth spilte Anna på Riksteateret i 2012. Året etter skulle hun gjenta rollen på Gorkij Drama Teateret i Vladivostok, men denne gangen på russisk, et språk hun ikke kan.

Filmen viser hvordan hun legger ut på en 1100-mils togreise mot øst gjennom Russland, både for å forberede seg til rollen og lære språket.

Underveis besøker hun blant annet St. Petersburg, der Anna Karenina ble født, hun oppsøker stedet der Leo Tolstoj skrev romanen og møter blant andre hans oldebarn. Alt for å komme nærmere innpå Anna.

Anmeldelse: God Kristoffer Joner i Hjertestart

Filmen er regissert av Mauseths italienske ektemann Tommaso Mottola, som stort sett holder seg bak kamera. Mauseth er naturligvis i konstant fokus foran kamera, og er også filmens produsent.

Hun ser tilsynelatende mye av seg selv i Karenina, og omtaler henne som om hun virkelig har eksistert, og kanskje gjør det fremdeles.

Hennes engasjement smitter, og gjør at nysgjerrigheten pirres, selv om mange beskrivelser av Tolstojs figurer og detaljer fra historien krever at man har lest Anna Karenina, og helst nylig, for å forstå referansene godt nok.

(Anmeldelsen fortsetter under bildet)

«Karenina & I» er regissert av Gørild Mauseths ektemann Tommaso Mottola. (Foto: Orto Polare / Tour de Force)

Spennende løst formmessig

Karenina & I forteller åpent om utfordringene Mauseth utsetter seg for, men holder likevel igjen på noen punkter.

Hun forteller at hun hadde en alvorlig ulykke som 15-åring, som kanskje hadde avgjørende betydning for hennes yrkesvalg, men sier ikke hva som skjedde. Filmens klimaks, premieren i Vladivostok, blir raskt forbigått og bare beskrevet som en suksess.

Til gjengjeld forteller Mauseth inngående om hvorfor hun identifiserer seg med Anna Karenina, og hvorfor hun trenger å komme nærmere på figuren. Og det er kanskje det viktigste.

Anmeldelse: The Bye Bye Man er skuffende svak skrekk

Karenina & I er spennende løst formmessig, filmet med forskjellige kameraer av ulik kvalitet, og svever kronologisk mellom fortid og nåtid, men hele tiden med togreisen som en rød tråd.

Begivenhetene akkompagneres av nydelig musikk av blant andre Philip Glass og Michael Nyman og krydres med treffende sitater fra Anna Karenina, i både teaterklipp med Mauseth og med en fortellerstemme av selveste Liam Neeson, som også har bidratt med litt penger til produksjonen, og er kreditert som «associate producer».

Elementene smelter sammen til å gjøre Karenina & I til en interessant teaterdokumentar. Filmen viser den mentale utfordringen det er å være skuespiller, der skillelinjen mellom egen personlighet og figuren man spiller i blant kan være uklar og i konstant bevegelse.

(Karenina & I har premiere i Bergen og Kjøllefjord 24. februar, og skal etter hvert ha minst én visning på rundt 60 kinoer. Den settes opp i Tromsø 4. mars, Oslo 5. mars, og Trondheim 12. mars. Senere i vinter og vår skal den også vises i blant annet Narvik, Haugesund, Sandnes, Kristiansand, Larvik, Volda, Lillehammer og Fredrikstad.)