Noah Hawley har tidligere skapt seriemagi fra et kjent filmunivers da han skapte den mesterlige Fargo-serien med utgangspunkt i Coen-brødrenes film fra 1996.

Serieskaperen gjør noe lignende her, når han tar tak i Marvel-figuren Legion og X-Men-universet, finner egne stier og meisler ut en serie som virkelig klarer å skape sitt helt særegne univers.

Og for et lekkert univers det er! Bildekomposisjon, kostymer og kulisser er detaljerte og samstemte. Det gir serien en gjennomgående stemning som Hawley høster mye sårhet og kulhet fra når han treffer innertier på balansen mellom det hyggelige og det utrygge.

Legion tar superheltserien til nye horisonter og høyder. Det er en sjanger vi virkelig har blitt bortskjemt med de siste årene. Vi har fått actiongode og lettbente eventyrserier som The Flash og Arrow og Netflix har gjort New York til en lekegrind for fengslende karakterstudier i serier som Luke Cage, Daredevil og Jessica Jones.

Med Legion rettes blikket innover. Dette er en stilsikker og lekker psykologitime som borer i tema som angst, frykt og mestring av et kaotisk og usikkert sinn.

Finstemt fortellerglede

Allerede i det slående anslaget gjør Legion det klart at dette er en serie som sprudler av idérik fortellerglede. Vår hovedperson David Heller får en grundig, smart og vakker presentasjon som forteller oss veldig mye, uten å gi slipp på hovedpersonens hemmeligheter.

Heller er en ung mann med store krefter, et vinnende vesen og mange problemer. Noen av utfordringene blir avslørt for både han og for publikum i de første episodene, men Heller er en labyrint med mange skjulte dører, fortrengte rom og dype kaninhull.

Legion er en serie som oppleves best uten handlingsreferatet, men for dem som vil ha noen stikkord: Her er både mentalsykehus, hemmelige agenter og saftige superkrefter.

Og så er rollegalleriet i eliteserien. Hovedrolleinnehaver Dan Stevens er glimrende som den plagede David Heller. Vi følger serien gjennom hans perspektiv. Det fungerer utmerket både som spenningsdrivende fokuspunkt i historien, og det plasserer oss i perfekt posisjon når serien går ut i kreative, friske og lett psykedeliske sekvenser for å sette oss inn i Hellers verdensanskuelse.

Aubrey Plaza (April fra Parks and Recreation) er sitt sedvanlige mørke gode selv som venninnen Lenny. Og Rachel Keller (Fargo) former en perfekt puslespillbit til Hellers skiftende kanter i rollen som Syd Barrett (ja da, serien er stappfull av kløktige popkulturelle referanser).

Noah Hawley har gjort det igjen!

Det er så mye å glede seg over i denne serien. I likhet med Fargo er Legion befolket av et mylder av umiddelbart interessante bekjentskaper. Fra skurkens håndlanger til vitenskapsmannens venninne. Her er alle karakterene vidunderlig rare og full av små detaljer som tydelig roper deres personlighetstrekk.



Estetisk foregår Legion i en dus og årstallmessig ubestemmelig verden med en tidskoloritt som bugner av referanser til sent 60-tall. Det er et utseende som gir serien en kledelig lekegrind for mye av tematikken den utforsker. Konspirasjoner, paranoia, psykedelia, dresskledde agenter, vitenskapelig nysgjerrighet, båndopptakere og en ekkelt velmenende psykologstand har alle en naturlig tilhørighet i dette filmatiske landskapet hvor det nikkes høflig til regissører som Stanley Kubrick og Wes Anderson.

Serien henter ut en aura av brytningstid og utvidet verdensforståelse fra denne tidskoloritten som virkelig kler vår oppdagelsesferd. Med uanstrengte overganger mellom det lune og det skrekkelige som ligger på Twin Peaks-nivå, har Noah Hawley klart å skape en leken serie som har både humør, nysgjerrighet, sårhet og mørke – og så er den stappfull av relevant refleksjonsmat i både handling og tematikk. Anbefales på det varmeste!

