Moonlight er et stillfarent og bevegende drama med sterke figurskildringer.

Regissør og manusforfatter Barry Jenkins gjør noe lignende som Richard Linklater gjorde i Boyhood, og følger sin hovedfigur i tre ulike stadier, fra barndom, via ungdom til voksenlivet (men med tre forskjellige skuespillere, i motsetning til Boyhoods ene).

Jenkins styrer ikke helt klar av oppvekstklisjeene, men viser en filmatisk teft som gir historien dypere lag, og gjør figurene tredimensjonale og troverdige. Moonlight skildrer en vanskeligstilt gutts utfordringer uten unødig melodrama, og er en vakker film som engasjerer.

(Anmeldelsen fortsetter under bildet)

Juan (Mahershala Ali) lærer Chiron (Alex R. Hibbert) å flyte i «Moonlight». (Foto: Selmer Media)

Opplever en oppvåkning

Historien er delt inn i tre kapitler. I det første ser vi hvordan den unge gutten Chiron, med kallenavnet Little, (Alex R. Hibbert), tas hånd om av Juan (Mahershala Ali) og kjæresten Teresa (Janelle Monáe) hver gang den narkoavhengige mora Paula (Naomie Harris) er ute av stand til det.

I det andre kapittelet opplever tenåringen Chiron (Ashton Sanders) en oppvåkning. I det tredje kapittelet ser vi hvordan den voksne Chiron, nå med kallenavnet Black (Trevante Rhodes), får et uventet vink fra fortiden, og hvordan han reagerer på det.

Til sammen gir dette et interessant tverrsnitt av Chirons liv som ubemidlet afroamerikaner i ett av Miamis tøffere strøk.

Anmeldelse: Rings er en skuffende og unødvendig repetisjon av The Ring

Det første kapittelets skildring av det uventede vennskapet mellom Chiron og narkolangeren Juan, glitrende spilt av Mahershala Ali, er full av varme og menneskelighet. Juan ser nok noe av seg selv i den lille gutten, som er utsatt for grov omsorgssvikt.

Kanskje er det derfor Chiron er en stille og forsiktig gutt, noe som gir ham vanskeligheter i det neste kapittelet, der han er et lett bytte for aggressive medelever. Det er her at de store kontrastene mellom hans personlighet og omgivelsene han lever i for alvor slår inn.

Chiron vokser opp i en svært machobasert kultur som ikke har noe til overs for den seksuelle legningen han er i ferd med å oppdage. I det avsluttende kapittelet ser vi hvordan Chiron har blitt et hardt produkt av sine omgivelser og opplevelser, men den følsomme gutten han en gang var skinner likevel igjennom.

(Anmeldelsen fortsetter under bildet)

Naomie Harris spiller hovedfigurens narkoavhengige mor i «Moonlight». (Foto: Selmer Media)

Følsom og tøff

Filmen gjør det lett å føle med Chiron og bli sint på hans vegne, uten at den føles direkte manipulerende. De tre skuespillerne gestalter hovedfiguren med gjenkjennbare trekk, og trolig er øynene et viktig, sammenfallende uttrykk. Ved hvert skifte tar det ikke lang tid å godta at Chiron er den samme, bare litt eldre.

Samtidig spiller Golden Globe-, BAFTA- og Oscar-nominerte Naomie Harris hans narkoavhengige mor med en dyp smerte bak øynene, der hun skifter sinnsstemninger med total uforutsigbarhet. Mahershala Ali imponerer også med en behersket kombinasjon av følsomhet og tøffhet i sin Golden Globe-, BAFTA- og Oscar-nominerte birolle.

Anmeldelse: Vaiana er en familievennlig fulltreffer fra Disney

Moonlight fortelles i et rolig og avbalansert tempo, og skynder seg forsiktig mot et emosjonelt klimaks, som hverken sukres eller overdrives og som forlater oss i et perfekt øyeblikk.

Når man kommer dit, har man følelsen av å ha fått følge vakre og ekte figurer, med håp, drømmer og fiaskoer som mange kan identifisere seg med, selv om man ikke nødvendigvis deler akkurat Chirons erfaringer.

Barry Jenkins har skapt et nydelig og nyansert drama, der den store gleden er å se hvordan stille dramatikk kan rope høyt og tydelig.