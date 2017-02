Berlin: Årets utgave av Berlinalen åpner i dag med Django av Etienne Comar, en film som handler om hvordan den legendariske jazzgitaristen Django Reinhardt må flykte fra nazistene under andre verdenskrig, når han nekter å spille konserter som en del av deres propaganda.

Det handler om artisters ytringsfrihet i møte med en totalitær ideologi, og trolig er dette et politisk ladet valg av åpningsfilm av Berlinalens festivalsjef Dieter Kosslick. Det viskes om at dette er hans reaksjon på Trumps fremmarsj i USA, uten at Kosslick ønsker å komme med noen spesielle uttalelser om det.

The Other Side of Hope av Aki Kaurusmäki handler om en finsk restauratør som hjelper en syrisk flyktning han finner på gata i Helsinki. Dette er den andre av en tenkt trilogi om havnebyer. Den første var Le Havre, og The Other Side of Hope slekter tydeligvis på den også innholdsmessig. Begge har flyktningers møter med lokalbefolkning i fokus.

The Party av Sally Potter handler om en sammenkomst hos en politiker som tar en uventet utvikling når hennes mann kommer med to sjokkerende avsløringer. Filmen beskrives som et oppgjør mellom liberale, venstreorienterte mennesker som får sine politiske overbevisninger satt på prøve. Sally Potter er kjent for filmene Orlando og Rage og har fått med seg et stjernelag i The Party som inkluderer blant andre Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Emily Mortimer og Cillian Murphy.

ANMELDELSE: Le Havre – En nydelig naiv lykkefilm fra Aki Kaurismäki

Danny Boyles Trainspotting 2 vises utenfor konkurransen. Filmen gjenforener Ewan McGregor, Ewen Bremner, Robert Carlyle og flere andre fra den originale Trainspotting-filmen fra 1996. (Foto: Sony Pictures Releasing GmbH)

Stjernespekket festival

Det er også flere filmer som utmerker seg i programmet uten en spesiell politisk vinkling. Danny Boyles Trainspotting 2 vises utenfor konkurransen. Filmen gjenforener Ewan McGregor, Ewen Bremner, Robert Carlyle og flere andre fra den originale Trainspotting-filmen fra 1996. 20 år har gått, men når Renton, Sick Boy, Begbie, Spud og resten av gjengen møtes igjen, faller de raskt tilbake til gamle synder.

Andre stjernespekkede filmer er blant annet The Queen of Spain med Penélope Cruz i rollen som en skuespiller som kommer tilbake fra en suksessfull Hollywood-karriere under Francos regime. Og The Dinner, som er et restaurantdrama av israelske Oren Moverman med blant andre Richard Gere, Laura Linney, Steve Coogan, Rebecca Hall og Chloë Sevigny på rollelista.

LES OGSÅ: Godt norsk på Tromsø Internasjonale Filmfestival

Ole Giæver er i Berlin for tredje gang. Filmen Fra Balkongen er med i Panorama-programmet. (Foto: Mer Film)

Norske håp

Berlinalen har dessverre ingen norske filmer i hovedprogrammet i år, men det norske nærværet er likevel merkbart.

Fra balkongen av Ole Giæver vises i det prestisjefylte programmet Panorama. Det er tredje gang han er invitert hit. Giæver var her også med sine to forrige filmer, Fjellet (2011) og Mot naturen (2014). Fra balkongen er en film der Giæver observerer tiden, tilværelsen og eksistensen fra balkongen sin i Oslo. Stort mer vet vi ikke om innholdet før vi har sett filmen. Den får sin verdenspremiere søndag kveld i Berlin.

ANMELDELSE: Kongens nei – En god historieleksjon

En norsk film vi allerede har sett, nemlig Kongens nei, vises i spesialseksjonen av Panorama. Det er et lite plaster på såret for regissør Erik Poppe, etter at filmen dessverre ikke ble Oscar-nominert.

Oskars Amerika av regissør Torfinn Iversen vises i sideprogrammet Generation, som er viet barnefilm. Den handler om Oskar som må tilbringe sommeren sammen med bestefaren, mens moren drar til Amerika. Sammen med sin nye kamerat Levi, planlegger Oskar å ro over Atlanterhavet for å finne moren. Dette er en delvis videreføring av figurer og elementer fra Iversens kortfilm Levis Hest, som ble vist i Berlin i 2012.

Den samiske filmen Sameblod, som nylig vant hovedprisen på filmfestivalen i Gøteborg, vises i sideprogrammet Native – Indigenious Cinema. (Foto: Sophia Olsson )

Delvis norske håp

Generation-programmet inneholder også animasjonsfilmen Richard Storken, en europeisk storsatsing der norske Kristine Knudsen er en av produsentene. Den handler om den foreldreløse spurven Richard. Han vokser opp i en storkefamilie, og tror derfor at han er en av dem. Filmen er allerede solgt til flere land før verdenspremieren i Berlin.

Den samiske filmen Sameblod, som nylig vant hovedprisen på filmfestivalen i Gøteborg, vises i sideprogrammet Native – Indigenious Cinema, som viser flere filmer og dokumentarer fra langt mot nord, både fra Russland, Skandinavia og Canada. Å kalle Sameblod norsk er kanskje å strekke det, men hovedrollen spilles av Lene Cecilia Sparrok fra Namsskogan i Nord-Trøndelag, og det ligger noen norske penger i budsjettet. Filmen er en svensk-norsk-dansk samproduksjon.

ANMELDELSE: Mot naturen – Morsom eksistensialisme til fjells

Det eneste norske elementet i hovedprogrammet er en tysk film som er innspilt i Nord-Norge og co-produsert av norske Maria Ekerhovd. Den heter Helle Näcthe, eller Lyse netter, og handler om en far og en sønn som nesten ikke har hatt kontakt, men drar sammen til en begravelse i Nord-Norge. Et far/sønn-drama under midnattssol er helt sikkert eksotisk for det internasjonale festivalpublikummet i Berlin.

Det skal visstnok vises 399 filmer under årets utgave av Berlinalen, så valgets kvaler er enorme. Alt ligger til rette for noen heftige filmdager.