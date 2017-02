Disney har fått en ny suksessfilm i Vaiana, et frodig eventyr som scorer høyt på fengende musikk og fantastisk animasjon.

Historien som fortelles er enkel og følger reglene for en typisk Disney-film. Hovedfiguren må finne motet i seg selv for å overvinne hindringer – i selskap med en morsom sidekick.

Sånn sett er ikke Vaiana spesielt nyskapende, men den underholder stort med godt fortalt spenning i et eksotisk og fargerikt miljø, inspirert av oseanisk kultur, som selvsagt er blankpolert og «Disneyfisert» for et bredt publikum.

Vaiana har også musikalske innslag som du kan risikere å nynne på etter at filmen er over. Derfor er dette en familievennlig fulltreffer!

(Anmeldelsen fortsetter under bildet)

Jeppe Beck Laursen er den norske stemmen til Maui, en halvgud i filmen «Vaiana». (Foto: The Walt Disney Company Nordic)

En umiddelbar heltinne

Vaiana er ei 16 år gammel jente som bor på en øy i Stillehavet en gang for lenge siden. Hun føler en dragning mot havet, men faren hennes, som er høvding, nekter henne og alle andre øyboere å bevege seg utenfor revet.

Når kokostrærne råtner og fisken forsvinner, legger Vaiana likevel ut på en farefull ferd over havet for å redde øya ved å returnere hjertet til øyguden Te Fiti. For å lykkes, trenger hun hjelp av halvguden Maui, han som en gang stjal hjertet.

Det er åpenbart at filmskaperne forsøker å tilnærme seg det samme publikumet som gjorde Frost til en gigantsuksess. Hovedfiguren er ei jente som mister et familiemedlem og må ut på tur for å redde samfunnet sitt. Oppskriften gir også denne gangen god uttelling.

Vaiana er en godt formidlet personlighet, som rives mellom utforskertrang og lojaliteten til familien. Hun er en umiddelbar heltinne med mot, viljestyrke, rettferdighetssans og empati for både mennesker og dyr, altså udiskutabelt positive kvaliteter som er til inspirasjon.

Maui er en stor kontrast til Vaiana. Han er et enormt muskelberg som fremstår som både feig, selvopptatt og korttenkt, men får anledning til å endre seg i løpet av historiens gang.

(Anmeldelsen fortsetter under bildet)

Vaiana tvinger halvguden Maui til å hjelpe henne i filmen «Vaiana». (Foto: The Walt Disney Company Nordic)

Utmerket norsk dubbing

Historien foregår altså i en oseanisk kultur som gir oss et innblikk i gamle skikker og tradisjoner, der menneskets forhold til havet står i fokus. Filmens sydhavsomgivelser er så vakre at øynene blir nesten blanke.

Dataanimasjonen er gjennomført nydelig, med et imponerende fargespill og detaljnivå. Figurene har en typisk overdreven utforming, slik vi kjenner fra de fleste animasjonsfilmer, men har hudlignende tekstur og overbevisende hår som flagrer i vind.

Den norske versjonen, som de fleste kommer til å se, er utmerket dubbet av blant andre Nora Gjestvang som Vaiana og Jeppe Beck Laursen som Maui, som ikke bare treffer på formidlingen av figurenes personligheter, men synger i tillegg imponerende godt i de fengende melodiene komponert av Opetaia Foa’i, Mark Mancina og Lin-Manuel Miranda.

Det er også verdt å merke seg Bjørn Eidsvågs morsomme innhopp i filmen. Han gir nemlig norsk stemme til en figur som ikke skal avsløres her.

Vaiana er sikkert et gjennomkalkulert produkt fra Disney, men er dyktig regissert av John Musker og Ron Clements.

De er allerede animasjonskjemper, takket være filmer som Den lille havfruen og Aladdin. Vaiana er god nok til å fortjene nesten samme status, selv om filmen trenger noen år på seg for å bevise sin levedyktighet.

Det virker likevel klart at et publikum som er sugent på trygg, oppløftende og lærerik familieunderholdning nesten ikke kan kreve mer enn det Vaiana leverer.