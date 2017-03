Elven er en serie som bugner av lovende krimingredienser. Her er det mystiske likfunn, et lukket lokalsamfunn med både religiøse og kriminelle element, konspirasjoner med militære forgreininger og gamle hemmeligheter med en eim av Sovjetunionen og kald krig.

Dessverre starter serien som en såpete dramakrim full av dårlige replikker, overdramatiserte konflikter og lite overbevisende skuespill.

Her begynner mange scener med spørsmål av typen «Hva tenker du på?» og «Hva er det som plager deg?», det alt for suspenstunge lydsporet tar sjeldent pause og miljøskildringene rundt om i lokalsamfunnet har en traust smak av 90-tallets såpeserier.

Mia Holt (Ingeborg Sundrehagen Raustøl) jobber for forsvaret, og blir etter hvert klar over at noe er fryktelig galt i Troms dype skoger. (Foto: TV3, Rune Bendiksen)

Koker bort troverdigheten

Handlingen foregår rundt den fiktive elven Djupelv i Indre Troms hvor den unge jenta Silja Anti (Wiola Wilmi) finner en avkappet hånd i vannet. Når den samme jenta forsvinner, og sporene peker i retning forsvarets øvelsesområder, blir den lokale lensmannen Thomas Lønnhøiden (Espen Reboli Bjerke) mistenksom. Han starter en etterforskning som irriterer både sjefer, familie og etteretningstjenesten.

Serieskaperne Arne Berggren (Hvaler, Ved kongens bord, Hotel Cæsar) og Kristine Berg (Hotel Cæsar), har skrudd sammen et potent og lovende utgangspunkt for intens dramatikk i Elven, og det ligger et fengende mysterie og lurer under overflaten i den frosne bygda. Men spenningspotensialet kommer ikke fram i de to første episodene.

Elven legger seg på en veldig enkel og ganske hektisk fortellerstil som skrur opp temperaturen så det skal gløde rødt i alle handlingstrådene hele tiden. Det gjør at det alltid er en konflikt å fokusere på, men det gjør også at troverdigheten og nerven kokes bort allerede i første episode. Det blir også ganske slitsom når serien insisterer på stadig kunstige spenningstopper, og når Elven i tillegg mangler gode og fiksjonstroverdige miljø- og karakterskildringer, så er det lite som river meg med i historien.

For selv om ideen bak seriens hovedplott er både smart og original, er det ganske lite originalitet over utførelsen av Elven. Dette er en krim som låner mye av sceneoppbyggingen fra samlebåndserier hvor det ofte klippes rett fra etableringsbilde til en oppstilt handlingssekvens med enten prat eller farlig snoking. Og uten å tilføre noe særlig nytt til «nordisk noir»-sjangeren, forsyner Elven seg grovt fra verktøykassa. Vignetten er full av vann og natur, jevnlig serveres vi luftige oversiktsbilder av elv, fjell og tretopper, fargepaletten går fra grå til nattemørk og folk vi liker er stadig på joggetur i naturen.

Thomas Hayes er en av flere skuespillere som lever lite overbevisende rollefigurer i de første episodene av Elven. (Foto: TV3, Rune Bendiksen)

Lite overbevisende skuespill

Dialogen er bygd for lite annet enn å dytte handlingen videre, og er tidvis en pinlig opplevelse. Her er det flust av stive replikker og kleine utbrudd som truer fiksjonstroverdigheten til hele serien. En del setninger smaker av oversatt B-krim fra USA, og flere av replikkene foregriper begivenhetenes gang med anklager og betraktninger som handlingen ikke har rukket å legge grunnen for ennå.

Skuespillet er heller ikke spesielt overbevisende. Hovedrolleinnehaver Espen Reboli Bjerke får så vidt nok å spille på til å framstå litt relaterbar, men han blir ikke mer enn en meget enkel utgave av «den overengasjerte etterforsker». Og rollefigurene til blant annet Stig Henrik Hoff (bareier), Ánne Mággá Wigelius (Siljas mor), Erik Smith-Meyer (politisjef) og John Sigurd Kristensen (lensmannens onkel) er så irriterende flate og karikerte at det blir vanskelig å holde seg interessert i det som skjer.

Thomas Hayes, kjent som William fra SKAM, spiller en soldat som ser ut til å kunne få en sentral rolle utover i serien. Hayes har absolutt et nærvær foran kamera, men han stjeler ingen scener i seriens to første episoder.

Elven viser få tegn til å utforske de unike miljøene serien har til rådighet. Her presenteres vi for læstedianske miljø, flere tunge familieoppgjør og et samfunn som er i ferd med å knekke under vekten av militær tilstedeværelse og årelange tause konflikter med den ruvende Russiske bjørnen på andre siden av grensen. Valget av såpeseriens overdrevne figuroppførsel og hang til spenningsmettet melodrama er lite egnet til å komme under huden på disse miljøene. Og det er synd, for uten den dybden ser Elven ut til å bli et av de mer forglemmelige bidragene til en stadig mer utvannet «nordisk noir»-sjanger.

Elven har premiere på TV3, Viaplay og Viafree torsdag 16. mars.