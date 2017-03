Manusforfatter og regissør Asghar Farhadis Oscar-vinnende film En handelsreisende forteller en bevegende og engasjerende historie om skam og ydmykelse i Teheran.

Filmen forteller hvordan en voldelig hendelse utløser en krise for ekteparet som rammes. Den gir også et innblikk i tankegangen rundt offerrollen i en kultur, hvor reaksjonsmønstret kan fortone seg som litt annerledes enn i vårt eget verdenshjørne.

En handelsreisende får ingen klar konklusjon på alle problemstillingene som presenteres, og filmens teaterparallell er diffus, men Asghar Farhadi har regissert et interessant drama med en universell emosjonell resonans.

Rana (Taraneh Alidoosti) blir sjokkert av en hendelse i «En handelsreisende». (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

Blir overfalt på badet

Ekteparet Emad (Shahab Hosseini) og Rana (Taraneh Alidoosti) spiller hovedrollene i Arthur Millers stykke En handelsreisendes død på et teater i Teheran.

Samtidig må de flytte når bygningen de bor i blir ustabil, og finner en ny leilighet gjennom medskuespiller Babak (Bakak Karibi).

En kveld blir Rana overfalt på badet av en ukjent gjerningsmann. De tar ikke kontakt med politiet, og sier ingenting til sine kollegaer, men Emad finner spor av gjerningsmannen i leiligheten og forsøker å finne ham på egen hånd.

Filmen beskriver effektivt hvordan Rana sliter med psykiske ettervirkninger, mens Emad føler skam over at noen har sett kona naken i dusjen, og har samtidig skyldfølelse for at han ikke var der for å beskytte henne.

Derfor holder de hendelsen hemmelig, selv om naboene aner hva som har skjedd. Jakten på gjerningsmannen vekker noen spennende moralske problemstillinger. Hvilken straff eller ydmykelse fortjener en gjerningsmann? Er det rom for tilgivelse og forsoning?

Det skal vise seg at Emad og Rana har ulike oppfatninger, noe som får betydning senere i handlingen. Som publikummer blir man nødt til å gjøre seg opp egne meninger.

Shahab Hosseini og Farid Sajadhosseini i «En handelsreisende». (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

Ingen klar utgang

Arthur Millers teaterstykke En handelsreisendes død er en historie i historien, med visse paralleller til Emad og Ranas situasjon, selv om de ikke virker veldig klare og direkte.

Vi ser også en filmplakat for Ingmar Bergmans Skammen fra 1968 på gulvet inntil veggen i leiligheten som Emad og Rana måtte forlate, og som blir åsted for historiens klimaks. Bergmans film handlet også om hvordan vold påvirker et ektepar.

At plakaten blir gradvis tildekket mellom scener, er en lei og veldig merkbar tabbe, men gir likevel en indikasjon på tematikken som Farhadi utforsker.

En handelsreisende er et godt spilt drama, med fine personkarakteristikker og interessante problemstillinger som Farhadis manus viser i all sin komplekse menneskelighet.

Det bygges opp til et klimaks der man slett ikke er i stand til å forutse hva som skal skje, hvilket gjør filmen mer spennende enn man skulle tro. Klimakset bygger imidlertid på noen forutsetninger som stiller voldshendelsen i et litt merkelig lys, uten at det skal avsløres her.

Historien får heller ingen klar utgang. Det videre forholdet mellom Emad og Rana blir hengende litt i løse lufta. En handelsreisende er likevel en engasjerende film fra Asghar Farhadi, som fortsetter å fortelle interessante historier om parforhold i krise, slik han gjorde i både Nader og Simin – Et brudd og Fortiden.