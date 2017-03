Free Fire er en tettpakket og underholdende gangsterkomedie med fengende rollefigurer, raffe replikker og en lekker 70-tallsstil.



Det er et fascinerende kammerspill som effektivt bygger opp flere spente situasjoner og relasjoner, og spiller ut det hele i en godt komponert voldsdialog.

For dette er en pratefilm med pistoler. Her avslører kulene, og måten de blir avfyrt på, like mye om relasjonene mellom rollefigurene som de faktiske ordvekslingene.



Kostymene, kulissene og holdningen sitter som et skudd i Free Fire. (Foto: Selmer Media)

Oser av kulhet

Filmen har minimal oppbygging, og vi føres rett inn til indrefileten av historien. Stedet er Boston anno 1978, hvor IRA skal kjøpe våpen av en sleip sørafrikaner i et øde fabrikklokale.

Her er både selgere, kjøpere, håndtlangere, leiesoldater og sjåfører samlet under samme tak. Alle har egeninteresse i handelen, alle har våpen og ingen får forlate fabrikken før butikken er stengt.

Regissør Ben Wheatly har sammen med Amy Jump skrevet et manus som har mer enn nok futt og overraskelser til å gjøre dette til 90 fengende minutter.

Dette er velspilt spenningsaction full av morsomme og overraskende konfrontasjoner, og en film som oser av kulhet i alt fra kostymer til tidskoloritt.

Brie Larson leverer et av høydepunktene som den sjarmerende Justine. Og Armie Hammer er kandidat til årets mest laidbacke skurk i rollen som leiemorderen Ord.

Det starter uskyldig nok, men eskalerer kjapt når våpen, penger og litt for voldsglade mennesker samles i en øde fabrikk. (Foto: Selmer Media)

Låner seg til egen stil

Det er lett å la tankene gå til en film som Reservoir Dogs når en ser Free Fire. Ben Wheatley legger seg opptil både settingen, omgangstonen og gladvolden fra Quentin Tarantinos debutfilm.

Sesong 2 av fantastiske Fargo er en annen referanse når det gjelder den kjappe og kreative karakterbyggingen. Her er det mengder av rufsete typer som bærer sine brister med en usunn selvtillit. Og Free Fire har klart kunsten å gi alle rollefigurene særpreg nok til at de kan stjele hver sin scene.

Selv om det er lett å dra kjensel på flere av inspirasjonskildene, er ikke dette en film som hermer etter. Free Fire meisler ut sitt eget univers og lager sin egen stemning.

Den når likevel ikke helt opp som et mesterverk innen sjangeren. Den har ikke de øyeblikkene som gjorde f. eks Reservoir Dogs til en klassiker. Men den er gjennomført kul og fengende, og er en soleklar anbefaling.