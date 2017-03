Little Men bygger på et såre enkelt utgangspunkt. Konflikten er tilsynelatende liten, men implikasjonene for de involverte er store.

Regissør Ira Sachs, som også har skrevet manuset sammen med Mauricio Zacharias, viser godt hvordan et kjedelig pengespørsmål påvirker både vennskap og familieliv i negativ retning.

Filmen utnytter ikke den potensielle dramatikken fullt ut, og avrundes litt i løse lufta, men skildrer dynamikken mellom figurene på en aldeles nydelig måte. Little Men er et godt observert og overraskende emosjonelt drama med fantastiske prestasjoner av både unge og voksne skuespillere.

Brian (Greg Kinnear), Kathy (Jennifer Ehle) er Jakes foreldre i «Little Men». (Foto: Another World Entertainment)

Økonomisk konflikt

Familien Jardine, bestående av Brian (Greg Kinnear), Kathy (Jennifer Ehle) og deres 13 år gamle sønn Jake (Theo Taplitz) overtar huset etter Brians avdøde far i Brooklyn.

Jake blir kompis med Tony (Michael Barbieri), den jevnaldrende sønnen til Leonor (Paulina Garcia), som driver en liten klesbutikk i første etasje.

Hun har leid lokalene for en billig penge av Brians far i mange år, og når Brian og søsteren Audrey (Talia Balsam) ønsker å øke leien i takt med områdets prisutvikling, oppstår det en konflikt som påvirker vennskapet mellom Jake og Tony.

Jake (Theo Taplitz) og Tony (Michael Barbieri) utvikler et godt vennskap i «Little Men». (Foto: Another World Entertainment)

Gjør vondt å se

Filmens handling har ingen skurker, kun ufrivillige ofre. Det er lett å forstå begge siders ståsted i denne historien.

Man skjønner at Brian og familien er nødt til å tenke på det økonomiske potensialet som ligger i utleiedelen, mens Leonor vet at det er kroken på døra for den lite lønnsomme butikken om leia økes. Det gjør vondt å se henne innta en forsvarsposisjon og gjøre verbal motstand, for det er åpenbart at det er hennes stolthet og desperasjon som snakker.

Man ser gjennom Paulina Garcias gode spill at Leonor innerst inne kjenner realitetene, men nekter å erkjenne dem. Brian, Kathy og Audrey fremstår som skikkelige folk, fanget i en lei, men uunngåelig situasjon, som de forsøker å løse etter beste evne.

Theo Taplitz spiller nydelig som den litt sjenerte og innadvendte Jake i «Little Men». (Foto: Another World Entertainment)

Rørende og velspilt

Jake og Tony er kanskje de viktigste figurene i Little Men. Både Theo Taplitz og Michael Barbieri spiller fortryllende godt som to ganske forskjellige typer.

Jake skildres som et litt sjenert og forsiktig følelsesmenneske som blomstrer opp når han endelig får en god kompis. Tony er den tøffe, uredde og utadvendte typen, men de har noen sammenfallende interesser som borger for et godt vennskap.

Det er rørende å se hvordan de finner sammen og bevegende hvordan det unge vennskapet uforskyldt påvirkes av voksenproblematikken. Deres respektive foreldre greier nemlig ikke å skjerme dem helt for den pågående leiekonflikten.

Tony (Michael Barbieri) er tøff, uredd og utadvendt i «Little Men». (Foto: Another World Entertainment)

Løse tråder

Little Men er en økonomisk fortalt historie. Den er nemlig bare 85 minutter lang, og for min del kunne jeg gjerne fulgt disse figurene i en halv time til.

Det blir bare hintet om hva som skjer med dem mot slutten. Noen løse tråder blir ikke nøstet opp. Vi får ingen konkluderende avslutning på alt.

Dette er ikke ment som kritikk, kun uttrykk for en irritasjon, som forteller meg at Little Men gjorde inntrykk, og jeg skulle så gjerne ønske å følge disse figurene et stykke til på veien. Filmen gir imidlertid nok av hint til at man kan fantasere frem en egen videreutvikling av denne historien.