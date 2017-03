Den franske naturdokumentaren Pingvinenes marsj 2 heter egentlig L’empereur, altså Keiseren.

Det kan kanskje virke som et kynisk kommersielt grep å bytte navn slik at den kobles til suksessfilmen Pingvinenes Marsj fra 2005, men når man ser den, er det åpenbart at regissør Luc Jacquet i bunn og grunn har laget den samme filmen på nytt.

Historien som fortelles er mer eller mindre den samme, men bildene er enda mer spektakulære, både over isen, og – ikke minst – under den! Dette gjør Pingvinenes marsj 2 til en minst like interessant naturfilm som den første.

Voksne keiserpingviner på vei mot havet i «Pingvinenes marsj 2». (Foto: Norsk Filmdistribusjon AS)

Spennende høydepunkter

Det handler altså om keiserpingvinenes kamp for å overleve i Antarktis. Vi ser hvordan et pingvinpar finner sammen, ruger frem et egg og forsøker å gjøre avkommet rede til å klare seg selv.

Vi har selvsagt ingen som helst garantier for at det faktisk er de samme pingvinene vi følger gjennom hele filmen, for alle i flokken ser nøyaktig like ut, men filmen forteller i hvert fall en fin historie med noen spennende høydepunkter som viser hvor kort vei det er mellom liv og død i et ugjestmildt miljø.

Keiserpingvinene er fremdeles merksnodige vesener som det er lett å like. De er fryktelig søte, og man må jo bare undre på hvordan evolusjonen brakte dem dit, og bli imponert over hvordan det i det hele tatt er mulig å holde livet i gang fra generasjon til generasjon.

De ser så ubehjelpelig klossete ut på isen, men samtidig så grasiøse når de kommer seg ut i vannet. Pingvinenes Marsj 2 har flere undervannsbilder som man blir både betatt og trollbundet av. Skjønnheten over isen blekner mot det vi får oppleve under den.

Keiserpingvinene er klossete på land, men grasiøse i vannet i «Pingvinenes marsj 2». (Foto: Norsk Filmdistribusjon AS)

Kampen for livet

Historien som Luc Jacquet forteller, inneholder lite nytt i forhold til alle andre naturdokumentarer om dyreliv. Det handler om en stadig kamp mot elementene for å føre arten videre.

Det blir vanskelig å ikke føle et snev av sympati med keiserpingvinene i sin kontinuerlige kamp for å holde på livet.

Dennis Storhøjs gode og drevne fortellerstemme fargelegger en del, av og til litt i overkant mye, men er med på å fremheve stemninger og forklare situasjonene som oppstår.

Pingvinenes marsj 2 holder en skyhøy teknisk kvalitet, med gnistrende skarpe bilder, som skildrer det sprengkalde isødet i all sin prakt.

Den lar være å kommentere hvilke utfordringer klimaforandringer kan gi pingvinene, men hinter om andre grusomme ting de kan bli utsatt for. Regissør Jacquet lar nok være å vise det verste, fordi filmen tross alt skal kunne sees av små barn uten å gi dem varige men.

Pingvinenes marsj 2 er derfor en familievennlig naturfilm av godt merke. Bare vær oppmerksom på at om du har sett den første filmen i nyere tid, vil mye i toeren virke mistenkelig kjent. Det ser bare enda bedre ut.