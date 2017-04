Vi har nå nådd det punktet hvor jeg vil påstå at Better Call Saul er bedre til å «breake bad» enn det moderserien Breaking Bad noen gang var.

Jimmy McGills reise fra advokaten som kjemper seg til gode fremtidsutsikter, til kjøpesentersleipingen Saul Goodman, er en kompleks og fascinerende reise som bygger en rollefigur med imponerende dybde. Her flettes personlighet, instinkt, bakgrunn, familiære frustrasjoner og selvrealiseringstrang sammen til en helhetlig rollefigur som virkelig byr opp til refleksjon.

ANMELDELSE: Beter Call Saul sesong 2 – Fargerikt om hverdagens ulidelige gråhet

Borte er de uheldige omstendigheten som årsak. Jimmy gjør sin egne valg. Og hans reise nedover i samfunnets moralske spiral framstår som mer troverdig og interessant enn Walter Whites forholdsvis kjappe overgang fra skolelærer med kreft til «meth»-produsent.

Men den møysommelige karakterbyggingen, ofte i lange observerende strekk uten dialog, gir serien en gjennomborrende treghet. Det gjør at spenningsdrivet ofte legges helt bakerst i miksen, og kun trekkes fram når serien har bygd opp nok trykk til at det virkelig verker etter forløsning. Og for de som har tålmodighet til å være med, er det en svært belønnende serieopplevelse.

ANMELDELSE: Better Call Saul S01 – Munnrapp, velbygd og vellykket spin-off fra Breaking Bad

Forholdet mellom brødrene McGill støter på flere store utfordringer i sesong 3.

Og valgene de to tar spiller en sentral rolle for Jimmys karakterutvikling. (Foto: Netflix, Sony Pictures Television)

Høydramatisk for både Jimmy og Mike

Serieskaperne Vince Gilligan og Peter Gould hiver oss rett inn i klimakset fra forrige sesongs avslutning. Og uten å forhaste seg på noen måte, begynner vi å nøste opp i både det som skjedde rundt Jimmy (Bob Odenkirk) og hans bror Chuck (Michael McKean), og rundt Mike (Jonathan Banks) og hans dristige plan.

For det er ikke bare Jimmy som er i ferd med å ta nye steg bort fra den smale sti. Det er like fengslende å følge den tidligere politmannen Mike, som med en helt annen motivasjon, er i ferd med å omfavne fordelene med å leve utenfor de satte økonomikse rammene til en pensjonert tjenestemann.

Alt er ellers akkurat som vi liker det i dette serieuniverset. Prologen er sedvanlig stemningsfull, nedpå og karakterbeskrivende. Fargpaletten og billedkomposisjonen er noe av det stiligste og mest gjennomførte som vises på TV. Og Bob Odenkirk fortsetter å briljere i sin rolletolkning av Jimmy/Saul.

TOPP 10: Serier vi gleder oss til i 2017

Selveste Gus Frings dukker opp i sesong 3 av Better Call Saul. Et sikkert tegn på at vi nærmer oss punktet hvor Jimmy blir til Saul.(Foto: Netflix, Sony Pictures Television)

Nærmer seg Breaking Bad i både figurer og handling

Sesong 3 tar for alvor innover seg sin opphavsserie. Tematisk er det med all tydelighet individets rolle og samvittighet innenfor storsamfunnets konstruerte regler som utforskes. For Jimmy er lovverket mer som regler i et spill han prøver å vinne, enn moralske koder som absolutt ikke må brytes.

Også i handling og rollefigurer ser vi stadig mer av det felles fiksjonsuniverset. Better Call Saul tar et stort byks mot Breaking Bad når vi introduseres for Los Pollos Hermanos og innehaver Gus Fring (Giancarlo Esposito).

Det gjør at temperaturen og drivet skrues opp noen hakk. Dette er fremdeles en serie hvor én episode virkelig føles som en hel klokketime. Men nå ser ut til at vi kan begynne å høste av alle konflikttrådene som har blitt plantet i seriens første sesonger – både når det gjelder forhold, samarbeid og livsvalg.

Better Call Saul har premiere på Netflix den 11. april, med ukentlige episoder.