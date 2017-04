Fargo er en serie som virkelig har gledet og imponert med sine to første sesonger.

Serieskaper Noah Hawleys Coen-inspirerte univers har vært stappet til randen med lunhet, brutalitet, karisma og en rekke helt fantastiske rollefigurer. Og vi får mer av det samme når Hawley igjen vender tilbake til den snødekte Midtvesten i USA. Som vanlig med en ny hovedhistorie og nye rollefigurer.

Ewan McGregor er en fryd å følge i sin doble rolle som Stussy-tvillingene. Dialogen er spretten og full av handlingsdrivende energi. Og med et sløyt soundtrack, en solbrilletintet koloritt og rollenavn som Nikki Swango og Gloria Burgle – er det gode utsikter til at Minnesota blir en av vårens kuleste plasser å henge på TV-skjermen.

ANMELDELSE: Fargo S02 – Et lunt og blodig mesterverk

Carrie Coon spiller hovedrollen på riktig side av loven. Og nok en gang er sheriffen vår en hardtarbeidende og lun rollefigur med både hjerte og hjerne på rett plass. (Foto: HBO Nordic, FX)

Brødresjalusi med blodige konsekvenser

Denne gangen befinner vi oss i 2010, og vi følger de to tvillingbrødrene Emmet og Ray (Ewan McGregor). Emmet er den glatte sjefen for en suksessfull forretning. Hans bror er en rufsete tilsynsfører som plages av sin skjebne, der han befinner seg mellom småskurker og deres urinprøver.

Men grådigheten har brødrene til felles. Og etter hvert spinner begge brødrenes forsøk på bedre sin situasjon ut av kontroll, og inn i verdens grusomheter. Ispedd litt bridge, en frimerkesamling og massevis av høflighet.

Sceneoppbyggingen og komposisjonene er utrolig presise og gjennomtenkte i Fargo.

Hver detalj har estetiske kvaliteter samtidig som de er plassert der for å fortelle sin bit av historien. Prologen er i så måte en oppvisning. Hvor dialogen gir oss de tematiske overtonene, samtidig som blikket vårt rettes mot detaljer som fyller ut forhistorien.

Denne grundigheten gjennomsyrer hele serien, og sørger for at hver eneste sekvens blir en opplevelse i seg selv.

ANMELDELSE: Better Call Saul S03 – Nærmer seg for alvor Breaking Bad

David Thewlis spiller pratmaker for en ganske så shady gjeng. Han er glimrende i samspillet med Ewan McGregor. (Foto: HBO Nordic, FX)

Seriemesteren Noah Hawley

Noah Hawley er en serieskaper som, med visuell særegenhet og en forkjærlighet for komplekse lag av mening, er i ferd med å plassere seg selv i TV-seriens elitedivisjon.

I tillegg til Fargo har han også nettopp lagd den nydelige superheltserien Legion. Jeg skal ikke påstå at Hawley er serieverdens svar på The Beatles anno 1966, men han ser ut til å være i ferd med å ta en allerede imponerende kreativ raptus til nye og vidunderlige steder med hver nye utgivelse.

Likevel får ikke Fargo toppkarakter for denne sesongpremieren. Det er noen av de sentrale rollefigurene som ikke klarer å feste seg like godt og umiddelbart som resten. Spesielt familien til den kvinnelige politisjefen (Carrie Coon) mangler tilstedeværelsen og den slagkraften i karaktertrekkene som trengs for å komme til live i Hawleys ganske saktegående og stiltunge fiksjonsunivers.

Men for all del, alt ser veldig lovende ut for fortsettelsen. Samspillet og dialogutvekslingene mellom David Thewlis og Ewan McGregor er alene nok til å få vann i munnen av. Dette er rett og slett en serie som staver «godt selskap» med blokkbokstaver.

Fargo sesong 3 har premiere på HBO Nordic torsdag 20. april. Ny episode hver uke.