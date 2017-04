Påsken kommer sent i år, men selv om det betyr lysere og lengre dager, så er det da fremdeles massevis av tid til å kose seg med kvalitetsserier på skjermen!

Det er fem ferske påskekrimserier på TV2 og NRK denne påsken. De varierer i både stil og kvalitet, men stikkordene er britisk og tradisjonell krim med solide skuespillerprestasjoner og mystiske drapsgåter.

Strømmetjenestene leverer også til påske. Både med spennende sesongfinaler som i Homeland og kule sesongpremierer som Better Call Saul sesong 3.

Her er Filmpolitiets tipsguide til TV-påska!

TOPP 5: Krimserier fra 2010-tallet

Det blir klassisk Agatha Christie når Toby Jones og gjengen har laget nyinnspilling av krimdronningens klassiker «Vitnet».

Erotisk thriller og Agatha Christie på TV2

Det er TV2 som serverer de mest spennende krimseriene denne ferien, og årets desidert beste påskekrim er Agatha Christie: Vitnet.

Dette er en bunnsolid nysinnspilling av krimdronningens klassiske novelle The Witness for the Prosecution fra 1925. Her er tåka tykk, stemningen uhyggelig god og bedragene hyppige.

Det er rollegalleriet som gjør dette til et høydepunkt. Hovedrolleinnehaver Toby Jones (sist sett som skurk i Sherlock) er mesterlig god som den skarpe, men sykelige advokaten John Mayhew. Ved siden av han er både Andrea Riseborough (Bloodline) og Kim Cattrall (Sex and the City) glimrende som henholdsvis femme fatale og fin frue.

TOPP 10: Serier vi gleder oss til i 2017

Apple Tree Yard er årets mest utradisjonelle påskekrim. Dette er en psykologisk thriller om et pikant utroskap med en fengslende Emma Watson i hovedrollen.

Altså serien er britisk, og den har et mordmysterie i kulissene, men her er det karakteren og det psykologiske spillet som stilles til skue. Serien har også en brodd. Den trekker inn feministiske perspektiv og maler et grelt bilde av hvordan det britiske rettsystemets spilleregler er motbydelig lett å manipulere når kvinners seksualliv blir en ingrediens i en mordsak.

Apple Tree Yard har premiere på TV2 mandag 10. april. Agatha Christie: Vitnet har premiere på TV2 langfredag.



Broadchurch vender tilbake med sin tredje sesong på tampen av påsken. (Foto: NRK)

Kjente og kjære oppfølgere på NRK

NRK kjører en trygg og litt traust krimpåske med tre serier som alle er oppfølging av gamle favoritter. Ikke noe nytt under påskesolen, men silkeføre for dem som er opptatt av tradisjoner – klassisk hyttekrim dette!

På mandag kommer sesong 2 av Negravde hemmeligheter. Som i fjor serveres vi her et gammelt drap som kommer til live på grunn av likfunn fra fortiden. DCI Cassie Stuart (Nicola Walker) er en lavmelt og skarp detektiv det er lett å like. Mysteriet er fullt av gammelt grums og moralske kvaler, og det er fullt mulig å la seg rive med i rollegalleriets frustrasjoner og utfordringer.

Det blir aldri veldig spennende eller sjokkerende, men det blir heller aldri kjedelig.

ANMELDELSE: Free Fire – Lar pistolene ta seg av pratinga

Kvalitetskrim for de tradisjonsglade serveres også. Fra skjærtorsdag er Unge inspektør Morse tilbake med ny sesong. (Foto: NRK)

Når høytiden slår inn på skjærtorsdag går NRK for en av sine gamle detektivhelter. Den unge inspektør Morse får fire nye mordmysterier å løse. Episodene inneholder blant annet en vannglad seriemorder og et provoserende rockeband.

Tidskoloritten og 60-tallets frigjørende brytningstid er en fin lekegrind for klassisk britisk krim. Og opprørskheten og det konservative verdisynet balanseres utmerket i Shaun Evans karismatiske Morse.

Det smaker litt samlebånd og gammel detektime av denne seriens 90 minutter lange episoder, men som et godt kryssord er det fin hjernetrim å gjette hvem som er morderen i disse tradisjonelle drapsgåtene.

ANMELDELSE: The Night Manager – Beste påskekrimmen i 2016

NRK byr også på Broadchurch sesong 3. Den serien går ikke som tradisjonell påskekrim, men begynner med sine ukentlige episoder med en dobbeltepisode 2. påskedag.

Dette er er den mest kjente, men også den kjedeligste av påskens premierer. De to første episodene vitner om en serie som heller ikke i denne sesongen er i nærheten av å nå det drivet og den kvaliteten på dramatikken som sesong 1 hadde.

Men de som er glad i karakterene, og som synes det er interessant å følge miljøskildringene videre, får fremdeles godt selskap i Alec Hardy (David Tennant) og Ellie Miller (Olivia Colman).

Nedgravde hemmeligheter S02 har premiere mandag 10. april. Unge inspektør Morse S04 har premiere torsdag 13. april og Broadchurch S03 har premiere mandag 17. april.

Selveste Gus Frings dukker opp i sesong 3 av Better Call Saul. Et sikkert tegn på at vi nærmer oss punktet hvor Jimmy blir til Saul. (Foto: Netflix, Sony Pictures Television)

Storseriene leverer også i påsken

Det er også flere storserier som krydrer påska i år.

På tirsdag 11. april er det premiere på sesong 3 av Better Call Saul på Netflix. Vi har sett de to første episodene, og nå begynner denne Breaking Bad-spinoffserien å virkelige nærme seg originalserien i både handling og tematikk.

Jeg vil påstå at Jimmy McGills/Saul Goodmanns reise fra «god» til «slem» advokat er mer fascinerende og troverdig enn Walter Whites mer plutselige transforamsjon fra lærer til narkotikaprodusent. Og det er knakende god krim å se hvordan den tause Mike (Jonathan Banks) også blir stadig bedre og bedre på den grå siden av loven. Det er fremdeles seigt, men du verden det er oppslukende.

Netflix kan også skilte med nye episoder av mordmysteriet i Riverdale hver fredag. Denne High School-serien, med røtter i Archies tegneserieunivers, er knallgod på både overdramatisert spenning og den lune amerikanske småbykosen. Vi i redaksjonen er hekta på å finne ut hva som skjedde med Jason Blossom, og anbefaler serien på det varmeste.

ANMELDELSE: Riverdale – Herlig High School-spenning

Det har ikke vært den beste sesongen for vennskapet mellom Sau Berenson (Mandy Patinkin) og Dar Adal (F. Murray Abraham).

(Foto: TV 2, Showtime)

På mandag 10. april får vi sesongfinalen på sesong 6 av Homeland. Dette har vært en ujevn sesong for Carrie Mathison (Claire Danes) og gjengen. Med en del corny rollefigurer (spesielt fra det høyreorienterte media) og noen kjedelige sidespor.



Men tematikken, med egenrådige etteretningssjefer og «fake news»-konspirasjoner, er både interessant og høyaktuell, og foran den siste episodene har serieskaperne igjen klart å hekte meg på kroken – jeg er superspent på hvordan det går med både kommende presidenter, uthengte spioner og trynemagneter fra media.

ANMELDELSE: Homeland S06 – terror på hjemmebane igjen

Strømmetjenesten Viaplay har også en en eksklusiv skandinavisk påskekrimpremiere. På skjærtorsdag legger de ut de første fem episodene av deres egen originalserie Black Widows sesong 2.



Dette er en serie med sort humor, masse forviklinger og kjente fjes som Peter Stormare og Synnøve Macody Lund. Black Widows fortsetter akkurat hvor vi forlot de tre husfruene, den norske, svenske og danske, i slutten av sesong 1. Her er det fremdeles lik til besvær, brysomme etterforskere, jovial småkjekling og mye hvitvinsdrikking. Ganske ujevn i både manus og skuespill, og mer sjarmerende enn spennende.

ANMELDELSE: Black Widows S01 – Forfriskende langt unna nordisk noir

Sesong 4 av spionserien The Americans ble nylig tilgjengelig på Netflix. Det var en av fjorårets aller beste serier. (Foto: FX)

Hele sesonger med ganske ferske seriegodbiter

Det er ikke alle serier som kommer til Norge når de burde. Vi er fremdeles et ganske lite land når det kommer til den internasjonale underholdningsbransjen. Og selv om vi nå har direkte tilgang til originaliseriene fra Netflix og HBO, så er TV-rettigheter fremdeles en tidvis frustrerende suppe som av og til serveres alt for kald.



En av serien vi ligger håpløst langt etter på er The Americans. I disse dager går sesong 5 av denne kvalitetsserien i USA, men her hjemme er det sesong 4 som endelig ble tilgjengelig for strømming for litt siden.

Men selv om vi ligger bakpå, er The Americans definitivt verdt et seriemaraton i påska. Vi i Filmpolitiet kåret sesong 4 til den nest beste serien fra 2016, og når det kommer til spionkrim, som klarer å kombinere stolkantspenning, kald krig og glitrende karakterstudier, så er dette topp kvalitet.

Hvis du foretrekker påskekrimmen med et hint av såpekvaliteter, intensitet og store stjerner, anbefaler vi Big Little Lies på HBO Nordic. Serien er akkurat avsluttet og byr på et mordmysterie som er gjennomført amerikansk og fult av intriger og drama.

Marte Hedenstad hadde følgende å si i sin anmeldelse:

Big Little Lies er som den skikkelig saftige sjokoladekaka, du alltid blir bedt om å lage. Oppskriften er nesten ihjelslitt, men kaka er perfekt stekt. Og glasuren har trukket deilig ned i kaka, fordi du helte den på mens kaka fortsatt var varm. Akkurat så digg er det å sette tenna i Big Little Lies. Dette er seriefråtsemat for intrigeelskerne.



ANMELDELSE: Big Little Lies – Herlig intrigedrama

Black Sails gikk ned med flagget til topps, som en av de mest underholdende og actionspenningsseriene på TV de siste årene. (Foto: HBO Nordic, Starz)

En annen nylig avsluttet serie det er verdt å bruke feriedagene på, er Black Sails. I forrige uke kom aller siste episode av dette 4 sesonger lange piratdramaet på HBO Nordic – og spesielt de siste to og en halv sesongene har vært en oppvisning i smart og karakterdrevet actionunderholdning.

Serien, som kombinerer de litterære skikkelsene Kaptein Flint og Long John Silver med virkelige pirater, startet som en ganske cheesy popkornserie som virket tilfreds med å være en lettkledd versjon av Pirates Of The Caribbean. Men gradvis utover i sesong 2 ble serien mer ambisiøs. Karakterene fikk dybde og seriens spenningstopper utforsket menneskesinnet på fengende vis. Det storpolitiske bakteppe ble vevd naturlig inn i den moralske kampen mellom nasjoner og pirater, og godt manusarbeid sørget for noen helt glitrende TV-øyeblikk med sterke scener og sterke følelser.

Påsken er kanskje ikke kjent som den store piratsesongen, men er du på utkikk etter en historisk spenningsserie til påskegodteriet, så er Black Sails et knallgodt alternativ til detektiver i tweed.

I tillegg til disse tipsene, anbefaler vi selvsagt Påskenøttene på NRK1. God TV-påske fra oss i Filmpolitiet.

Har du andre gode serier å anbefale til påska? Kom gjerne med dine tips i kommentarfeltet nedenfor.