Dreamworks nyeste animasjonsfilm The Boss Baby virker helt i starten som et lovende friskt pust, men ender opp mer som et skuffelsens sukk.

I filmen møter vi sjuåringen Tim Tempelton, som sliter med å godta at den nyfødte lillebroren gjør sitt inntog i det idylliske livet hans. Babyen er en kapitalistisk ledertype, med stemmen til en middelaldrende mann, som går under navnet Boss Baby.

Handlingen er av den enkle sorten, og går ut på at Tim og Boss Baby må lære seg å komme overens for å stoppe en ond plan.

Brødre som ikke vil være brødre. (Foto: Twentieth Century Fox Norway)

Begrenset humor

En baby med dress og stresskoffert er i seg selv morsomt nok til at jeg drar på smilebåndene. Jeg er da ikke lagd av stein. Men det er på ingen måte morsomt nok til å holde interessen min i en og en halv time.

The Boss Baby er underholdning tuftet på det faktum at spedbarn er søte, og at de er komiske når de gjør voksenting.

Enkelte scener er morsomme og dialogen glimter til her og der, men som helhet blir dette en tynn og forutsigbar affære.

Alec Baldwin har stemmen til Boss Baby i den amerikanske utgaven. (Foto: Twentieth Century Fox Norway)

Visuelt sterk

Den norske dubbingen er god. Tobias Asphol gir liv til figuren Tim på en troverdig og energisk måte, og Johan Goldens dype røst er den perfekte stemmen for Boss Baby.

Det tekniske har jeg ingenting å utsette på, og både figurene og kulissene ser fine og gjennomførte ut. Filmuniverset har et noe avslappet forhold til fysikkens lover og regler, men kun for å understreke poenger eller framheve den fysiske humoren.

Filmens beste øyeblikk foregår i Tims fantasiverden. Disse sekvensene er ikke bare visuelt slående, men de klarer også å gjenskape følelsen av barnelek på en kreativ måte.

The Boss Baby er nok mest gøy for barna. (Foto: Twentieth Century Fox Norway)» width=»1920″ height=»1080″ class=»size-full wp-image-235050″ /> The Boss Baby er nok mest gøy for barna. (Foto: Twentieth Century Fox Norway)

Når ikke opp

Filmen forsøker å underholde barn og voksne samtidig, men lykkes ikke med dette sjongleringsnummeret slik de beste filmene i sjangeren gjør.

The Boss Baby rører ved temaer som sjalusi og det å bli erstattet, noe storesøsken i alle aldre vil kunne kjenne seg igjen i. Men det som kunne blitt Dreamworks svar på Toy Story, blir i stedet en enkel slapstickkomedie, med litt for mange oppbrukte filmreferanser og halvhjertede one-linere til at den når sitt potensiale.