Veep står nå overfor den vanskelige oppgaven å parodiere en amerikansk politisk virkelighet som tilsynelatende forsøker å ta igjen satirens verden både i komikk og surrealisme.

Den sjette sesongen av Veep kunne fort ha utviklet seg til å bli en evig kamp om å utparodiere Donald Trump. Men i stedet for å trekke lengre inn i maktens korridorer, tar serien et steg i motsatt retning.

Selina Meyer har alltid vært en outsider i Washington, men denne gangen står hun bokstavelig talt på utsiden. Der synes jeg hun tar seg godt ut også, for etter min mening har serien endelig kommet helt ut av skyggen til The Thick of It, og virkelig funnet seg selv.

ANMELDELSE: The Thick of It – herlig humor av høy klasse!

Dan har slått seg opp som TV-personlighet. (Foto: HBO)

Større frihet

Vi møter Selina Meyer et års tid etter den nedslående avslutningen av sesong 5. Hun prøver å venne seg til livet som eks-president, og leker med tanken på å stille til valg, men har utover dette få konkrete mål i kikkerten. Hennes største ambisjon er å sikre sitt ettermæle, og hindre at hun går inn i historiens glemmebok.

Bortsett fra den alltid trofaste Gary, har det faste teamet hennes startet nye liv på hver sin front. Veep er best når figurene mistrives, og heldigvis klarer de aller fleste rollefigurene å mistrives på hver sin måte i sin nye tilværelse.

Premisset i sesong 6 åpner for mer frihet enn i tidligere sesonger. Figurene er verken lenket fast til hverandre eller til en felles handling, noe som gir dem større rom til utfoldelse. At Selina ikke har noe håndfast mål skaper også en mindre hektisk atmosfære enn vi er blitt vant til, og lar oss nyte den gode dialogen mer enn før.

ANMELDELSE: Crashing S01 E01-E06 – Morsom serie om dårlig standup

Den evig trofaste Gary er fortsatt ved Selinas side.

(Foto: HBO)

På egne bein

Til tross for sin stadige innhøsting av Emmy-priser, har Veep for meg alltid vært det litt mindre sjarmerende amerikanske søskenbarnet til den britiske serieperlen The Thick of It. Og selv om Veep har blitt morsommere for hver sesong, har jeg ikke klart å bli kvitt denne bismaken. Før nå.

Sesong 6 er første gang jeg klarer å se Veep uten å umiddelbart tenke på noe annet. Endelig har serien blitt mer enn en påminnelse om at det kanskje er på tide å se The Thick of It på nytt. Den er blitt en selvstendig og god leverandør av satire.

Julia Louise-Dreyfus overbeviser. (Foto: HBO)

Er det den prøver å være

Julia Louise-Dreyfus, som er tryggere og morsommere enn noensinne i rollen som Selina, skal ha mye av æren for at serien fenger.

I tillegg er dialogen morsom, og den komiske timingen er så god at selv vitsene man egentlig har hørt før blir humreverdige.

Veep tar ikke på seg den monumentale oppgaven det ville ha vært å utparodiere en Trump-regjering – i hvert fall ikke direkte – men er til gjengjeld nøyaktig hva den forsøker å være: lett, generell og intelligent politisk satire på en seng av gode penisvitser.

Veep kan du se på HBO Nordic. Sesong 6 slippes episodevis fra 17. april.