Tidlig i The House blir det klart at dette er en komedie der ingenting skal tas seriøst. Vi introduseres for liksom-figurer i en liksom-familie med et liksom-problem.

Komikerveteranene Will Ferrell og Amy Poehler bruker gamle triks for å få oss til å le, og det virker innimellom, men altfor ofte preges The House av baktung humor, der regissør Andrew Jay Cohen nøler med å kjøre løpet fullt ut.

Bare i noen enkeltscener tråkker han skikkelig til. Hadde resten av filmen vært av samme kaliber, kunne The House truffet komiblinken. Men det gjør den dessverre ikke.

Kate (Amy Poehler) og Scott (Will Ferrell) forsøker å finansiere college for datteren Alex (Ryan Simpkins) i «The House». (Foto: SF Studios)

Starter ulovlig kasino

Scott (Will Ferrell) og Kate (Amy Poehler) spiller bort noen av pengene som skulle sende datteren Alex (Ryan Simpkins) til college, samtidig som et forventet stipend forsvinner.

Deres kamerat Frank (Jason Mantzoukas) trenger også penger for å forsøke å få kona tilbake.

Sammen starter de et ulovlig undergrunnskasino i Franks hus, noe som gir dem flere utfordringer, etter hvert som det baller på seg med både kunder, politi, myndigheter og sinte skurker.

Filmen kommer skjevt ut fra start, med situasjoner og konflikter uten rot i virkeligheten. Det er ikke det at jeg hadde ventet meg den rene sosialrealismen her, men om The House hadde hatt et litt sterkere bånd til virkeligheten, ville komikken hatt en bedre plattform å stå på.

Nå står det ingenting på spill, fordi ingenting er virkelig. Det som skjer vil ikke ha noen konsekvenser, fordi alt er bare tøys og tull. Derfor er The House en feilslått komedie, der morsomhetene ikke betyr noe.

Scott (Will Ferrell), Kate (Amy Poehler) og Frank (Jason Mantzoukas) starter et ulovlig kasino i i «The House». (Foto: SF Studios)

Dum og kjedelig

Det er én scene i filmen som skiller seg kraftig ut. Det skal ikke avsløres akkurat hva som skjer, selv om filmens trailer selvsagt viser alt, men jeg nøyer meg med at en øks er involvert.

Man blir tatt litt på senga av utviklingen, fordi ingenting av det man har sett hittil signaliserer en dreining av innholdet i en litt mer «voksen» retning.

Mer av dette kunne ha gjort The House til en sprekere komedie, men bare kanskje. Neste gang historien tøyer strikken, blir det nemlig bare et halvhjerta forsøk med en tam gjesteopptreden av Jeremy Renner.

The House forsøker å være vill og gal, men ender opp med å være dum og kjedelig.

Både Will Ferrell og Amy Poehler har vist seg som morsomme komikere på flere fronter tidligere, både sammen og hver for seg, men de fungerer ikke spesielt godt i denne filmen. Det skyldes imidlertid mer manus og regi enn deres samspill og kjemi.

Det er derfor få grunner til å anbefale et kinobesøk her. Vent heller til The House kan sees på en skjerm til høsten, men heller ikke da vil den være spesielt morsom.