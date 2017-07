Sesong 7 av Game of Thrones er bare dager unna. På grunn av forskyvninger i innspillingen har ventetiden vært lenger enn noensinne mellom sesongene.

Den lange GoT-fasten har også gjort det enda vanskeligere å huske hvordan ståa var da siste episode av sesong seks rulla over skjermen i fjor.

Du hadde kanskje tenkt til å se deg opp på gamle episoder før årets sesongstart, men har ikke fått tid? Frykt ikke, her har du huskelappen om alt du må vite før sesong syv av Game of Thrones.

Hør: Filmpolitiets GoT-pod – Vi varmer opp til sesong 7 med fanteorier og death watch!

Valar morghulis

Før vi tar for oss de som overlevde sesong seks, kan vi jo bare konstatere hvem som døde. Det var et realt mannefall i den sjette sesongen. Hvis vi regner med alle som døde i Battle of the Bastards og i Cerseis helvetesild, så snakker vi hundrevis!

Men alle soldatene og mindre viktige folk bryr vi jo oss ikke om – her er lista over de navngitte figurene som strøk med i sesongen.

Disse døde i sesong seks. I kronologisk rekkefølge:

Areo Hotah

*

Doran Martell

*

Trystane Martell

*

Roose Bolton

*

Walda Bolton og sønnen

*

Balon Greyjoy

*

Alliser Thorne

*

Bowen Marsh

*

Olly

*

Osha

*

Khal Rhalko, Khal Brozho, Khal Quorro, Khal Rorzho og Khal Moro

*

Three-eyed Raven

*

Leaf

*

Summer

*

Hodor

*

Brother Ray *

Lem Lemoncloak

*

Brynden «The Blackfish» Tully

*

Lady Crane

*

The Waif aka kjeppjenta *

Slaveherrene fra Yunkai, Razdal mo Eraz og Belicho Paenymion

*

Shaggydog

*

Rickon Stark *

Smalljon Umber

*

Wun Weg Wun Dar Wun *

Ramsay Bolton

*

Grand Maester Pycelle

*

Lancel Lannister *

Margaery Tyrell Å fuck!

*

High Sparrow

*

Loras Tyrell

*

Mace Tyrell

*

Kevan Lannister

*

En haug med andre folk *

Tommen Baratheon

*

Melisandre.. Nei, vent nå litt! Hun BURDE ha blitt drept, men ble bare forvist hun ja, barnemorderen…

*

Black Walder Rivers

*

Lothar Frey

*

Walder Frey Smakte det godt, gamlefar? Mest tilfredsstillende dødsfall Det var mange hjerteskjærende og triste dødsfall i forrige sesong, men la oss være ærlige, noen ganger er det digg å se en jævel dø på TV. Så før vi går videre til de levende, la oss først snakke litt om hvilke dødsfall som var mest tilfredsstillende å se i sesong seks! Da Ramsay drepte Roose – episode 2 Tenk tilbake på The Red Wedding. Tenk på hvor brutalt Stark-familien ble slaktet ned, og tenk tilbake på da Roose Bolton sa “The Lannister send their regards”, før han kjørte kniven i Robb. Tenk på det, og ikke fortell meg at du ikke jubla da Ramsay sendte faren sin til helvete! Det er kanskje en litt tvilsom grunn at Ramsays motivasjon for drapet var at han ikke var så gira på en lillebror, men vi ble nå i hvert fall kvitt Roose! (Foto: HBO) Da Grey Worm knerta Yunkais slaveherrer – episode 9 Let’s face it. Ingen liker overlegne drittsekker som lever av å selge og kjøpe mennesker. Og Razdal mo Eraz og Belicho Paenymion var spesielt lite likandes. En av tre slaveherrer måtte dø, som straff for at de brøt fredsavtalen og angrep Mereen. Razdal og Belicho solgte ut sistemann rimelig raskt, siden han var av lavere byrd. Det var ganske stilig å se Grey Worm gjøre kort prosess på det tullballet! (Foto: HBO) Tommen – da vi endelig ble kvitt grinerungen – episode 10 I hele sesong seks var Tommen en veik og svak drittunge som aldri klarte å stå opp for seg selv, eller gjøre det som var rett. Det er utrolig at en konge kunne syte så mye og fortsatt beholde tronen! Men the Kings Landing var en fin måte å ta farvel med Tommen på. Han klarte nå i hvert fall én ting bra! (Foto: HBO) Da Daenerys the Unburnt drepte alle Khalene – episode 4 Daenerys sin tilbakekomst til Dothraki-folket ble ikke som hun forventet. Uten Khal Drogo var hun ikke verdt noe for de andre hestehøvdingene. De nedverdiget henne, funderte på om de burde bruke henne som sexslave, eller bare selge henne. Derfor var det ekstremt tilfredsstillende da Daenerys omsider tok saken i egne hender og brant Khal Rhalko, Khal Brozho, Khal Quorro, Khal Rorzho og Khal Moro inne. Det var et fantastisk øyeblikk da hun selv steg ut av flammehavet og folket utenfor falt til kne. Dragemor, altså! (Foto: HBO) Ramsay Bolton, brenn i helvete – episode 9 Ja, det var ubehagelig å se på, men ingen fortjente det mer enn Ramsay Bolton. Tidenes sykeste skurk i en TV-serie møtte sitt endelikt, og det kunne ikke ha vært mer fortjent. Mer er det ikke å si om den saken! (Foto: HBO) Hvor er folk nå? Game of Thrones har i alle sesonger utspilt seg i både Westeros og Essos. Nå er imidlertid alle hovedfigurene våre over på samme kontinent. Kampen om Westeros kan med andre ord begynne for alvor. Her er de på kartet. (Foto: HBO Nordic). Cersei Cersei gikk all in i mad queen-rollen i sesong seks. Hun brant opp alle sine fiender i et hav av wildfire i Baelor-septen, og sikra seg med det tronen i King’s Landing, i og med at sønnen hennes begikk selvmord like etterpå. Nå er det store spørsmålet hvor sterk Cersei er. Hun har egentlig ikke noe krav på tronen, men har kledd King’s Landing i Lannister-farger. Men uten Tyrell-klanen på sin side, må hun nå finne nye allierte for å klare å holde på makta.

Jaime

Etter ei litta rundtur i Riverrun med gjensyn med Brienne og møte med Edmure Tully og The Blackfish, så rakk Jaime tilbake til King’s Landing før sesongslutt.

Han har nok begynt å bli en smule skeptisk til hvordan søstera driver ting nå. Blikkutvekslinga mellom tvillingene på tampen der, når Cersei akkurat har blitt kronet, ser ikke akkurat kjærlig ut. Kanskje han begynner å få øynene opp for Brienne? Da blir isåfall vår gode venn Tormund skuffa!

Jon

Wow, for en opptur sesong seks var for Jon Snow. Fra lik til konge på én sesong, tenke seg til! I tillegg klarte han å bekjempe Ramsays hær (med litt hjelp fra Sansa og ridderne fra the Vale), og med det ta hevn på Bolton-klanen for The Red Wedding, også ble han attpåtil utropt til King in the North.

Det var et ganske episk øyeblikk da vår favorittunge i Game of Thrones, Lyanna Mormont, kalte resten av forsamlingen for feiginger for at de ikke hadde hjulpet Jon tidligere, og proklamerte at: “I don’t care if he’s a bastard. Ned Starks blood runs through his veins. He’s my king, from this day, until his last day”. Er det mulig å ikke begynne å grine av den talen, egentlig?

Nå vet jo vi det hverken Lyanna eller Jon vet da, at Neds blod slettes ikke renner i hans årer, men at det er Rhaegar Targaryen som er Jons far. Vi er utrolig spente på å finne ut hva som skjer når det blir kjent i Westeros.

Sansa

Sansa virka ikke like fornøyd med utfallet av Battle of The Bastards som Jon. Ja, hun fikk lov til å fôre sin jævel av en ektemann til hundene, men hun fikk muligens ikke så mye kred som hun fortjente for at slaget gikk som det gikk.

Hun har vært gjennom et rent helvete på jord også ender hun ikke engang opp med makta i Winterfell. Her kan det ligge litt bitterhet som Littlefinger allerede har forsøkt å så noen splittelsens frø i.

Arya

Vi trodde ikke Arya skulle rekke over The Narrow Sea før sesong seks var over, men der tok vi feil!

Etter at hun forsto at hun faktisk er Arya Stark kom hun seg ikke bare over havet, hun rakk faktisk helt frem til The Twins der hun serverte Walder Frey en herlig tarte à la Frey.

Bran

Har egentlig Bran gjort noe bra i hele Game of Thrones? Den gutten har en formidabel evne til å rote det til, noe han også klarte i sesong seks.

På grunn av Brans dumskap strøk, og jeg nevner i fleng, The Three-Eyed Raven, Leaf, Summer og Hodor med! Og nå er han altså på vei mot muren med Meera, med et iskaldt merke fra the Night’s King på armen. Nå er vi spente på om Stark-klanens nest yngste blir ansvarlig for å rive ned muren som beskytter hele Westeros mot is-zombiene også.

Daenerys

I sesong seks fikk Daenerys virkelig vist hvem som er sjefen. Hun tok kontroll over en enorm khalasar, jagde slavemesterne ut av Mereen, slo opp en allianse med Greyjoy-klanen, og fikk Varys til å få både Dorne og det som er igjen av Tyrell-huset til å anerkjenne henne som dronning.

Da hun til satte kurs vestover fra Meereen, med Tyrion, Theon, Yara og Varys ombord, var det med en enorm flåte som ikke kommer til å gå upåaktet hen når den når Westeros.

Tyrion

I Daenerys har Tyrion virkelig funnet en dronning som er verdig hans hjelp, og han har med det også fått den verdigheten og respekten han fortjener. Etter mange fine samtaler, der Tyrion kommer med en rekke gode råd til Dany i løpet av sesongen, utnevnte hun ham til The Hand of the Queen.

Scenen der Daenerys setter nålen på brystet til Tyrion er en av sesongens aller fineste, og det er med hevet hode Tyrion nå returnerer til Westeros.

Sam

Sam kom seg omsider til Oldtown! Han skal utdanne seg til å bli Maester og for å gjøre det har han tatt med seg et sverd av valyrisk stål, wildling-kjæresten Gilly og sønnen/halvbroren hennes, som de later som er sønnen til Sam, Little Sam…

Men hvordan det går med Gilly nå er uvisst, for hun fikk ikke bli med inn i det enorme biblioteket der Sam skal finne mer informasjon om White Walkers, dragonglass og valyrisk stål. Hvis vi skal dømme etter fjeset til Sam når han ser bøkene, så har hun nok sultet i hjel innen han kommer ut igjen.

Så da er det bare å smøre seg med tålmodighet til sesong syv starter. Game of Thrones ser du på HBO Nordic, fra natt til mandag 17. juli, klokka 03.00.

Hva mener du er viktig å huske på før sesong syv begynner? Fortell i kommentarfeltet!