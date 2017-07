Kvelden der den amerikanske TV-bransjen skal applaudere seg selv, nærmer seg. 17. september skal de gyldne, gjeve gullstatuettene deles ut til serier og skuespillere som har imponert på skjermen det siste året.

Hvem som er nominert i de forskjellige kategoriene ble klart torsdag norsk tid. Nominasjonene ble presenter av skuespillerne Anna Chlumsky (Veep) og Shemar Moore (Criminal Minds).

Det var mye nytt å se på nominasjonslisten. Gamle travere har blitt byttet ut med nykommere som Hulus fabelaktige The Handmaid’s Tale og Netflix Stranger Things. Konkurransen om statuettene vil bli beinhard i år, vi krysser imidlertid fingrene for at Elisabeth Moss og Anthony Hopkins får priser i september. Om prisen for beste drama bør gå til Stranger Things, The Handmaid’s Tale eller Westworld er vanskelig å si.

Les også: Disse tok hjem Emmy-prisene i fjor

Elisabeth Moss briljerer i rollen som Offred. (Foto: Take Five/Hulu)

Klare forhåndsfavoritter

Ingen store overraskelser i skuespillerkategoriene. Forhåndsfavorittene Claire Foy (The Crown) og Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale) fikk velfortjente nominasjoner, og Evan Rachel Wood (Westworld) ble også nominert i kategorien beste kvinnelige hovedrolle.

I kategorien for beste mannlige hovedrolle ble Anthony Hopkins omsider nominert for sin rolle i Westworld. Han ble forbigått i Golden Globe-utdelingen tidligere i år, men har nå muligheten til å stikke av med en Emmy isteden.

Når du er nominert til Emmy:

Westworld med 22 nominasjoner

Westworld er serien med flest nominasjoner, med hele 22 muligheter til å skaffe seg en Emmy. Serien er nominert i alle de store kategoriene. Både beste dramaserie, beste manus, beste regi for dramaepisode, beste kvinnelige hovedrolle (Evan Rachel Wood), beste mannlige hovedrolle (Anthony Hopkins), beste kvinnelige birolle (Thandie Newton) og beste mannlige birolle (Jeffrey Wright).

Game of Thrones glimrer med sitt fravær på nominasjonslista i år. Dette er forøvrig ikke på grunn av en dårlig sesong for HBOs flaggskip, men fordi sesong 7 har blitt forskjøvet på grunn av senere innspilling. Game of Thrones vil derfor ikke være med i Emmy-reset før til neste år igjen.

Her er de nominerte i de mest sentrale kategoriene:

Beste dramaserie:

House of Cards – Netflix

Better Call Saul – AMC

The Crown – Netflix

The Handmaid’s Tale – Hulu

This Is Us – NBC

Westworld – HBO

Stranger Things – Netflix

Beste miniserie:

Big Little Lies – HBO

Feud – FX

The Night Of – HBO

Fargo – FX

Genius – National Geographic

Beste komiserie:

Veep – HBO

Atlanta – FX

Black-ish – ABC

Master of None – Netflix

Modern Family – ABC

Silicon Valley – HBO

Unbreakable Kimmy Schmidt – Netflix

Beste TV-film:

The Wizard of Lies – HBO

Black Mirror – Netflix

Dolly Parton’s Christmas of Many Colors: Circle of Love – NBC

The Immortal Life of Henrietta Lacks – HBO

Sherlock: The Lying Detective – PBS

Beste talkshow:

Last Week Tonight – HBO

Full Frontal with Samantha Bee – TBS

Jimmy Kimmel Live! – ABC

The Late Show with Stephen Colbert – CBS

The Late Late Show with James Corden – CBS

Real Time with Bill Maher – HBO

Beste mannlige hovedrolle i dramaserie:

Sterling K. Brown, «This Is Us»

Anthony Hopkins, «Westworld»

Bob Odenkirk, «Better Call Saul»

Matthew Rhys, «The Americans»

Lien Schreiber, «Ron Donovan»

Kevin Spacey, «House of Cards»

Milo Ventimiglia, «This is Us»

Beste kvinnelige hovedrolle i dramaserie:

Claire Foy, «The Crown»

Elisabeth Moss, «The Handmaid’s Tale»

Robin Wright, «House of Cards»

Evan Rachel Wood, «Westworld»

Viola Davis, «How to Get Away with Murder»

Keri Russell, «The Americans»

Beste mannlige hovedrolle i komiserie:

Jeffrey Tambor, «Transparent»

Aziz Ansari, «Master of None»

Donald Glover, «Atlanta»

Anthony Anderson, «Black-ish»

William H. Macy, «Shameless»

Zach Galifianakis, «Baskets»

Beste kvinnelige hovedrolle i komiserie:

Ellie Kemper, «Unbreakable Kimmy Schmidt»

Allison Janney, «Mom»

Julia Louis-Dreyfus, «Veep»

Tracee Ellis Ross, «Black-ish»

Lily Tomlin, «Grace and Frankie»

Jane Fonda, «Grace and Frankie»

Beste mannlige hovedrolle i miniserie eller film:

Riz Ahmed, «The Night Of»

Benedict Cumberbatch, «Sherlock: The Lying Detective»

Robert De Niro, «The Wizard of Lies»

Ewan McGregor, «Fargo»

Geoffrey Rush, «Genius»

John Turturro, «The Night Of»

Beste kvinnelige hovedrolle i miniserie eller film:

Nicole Kidman, «Big Little Lies»

Jessica Lange, «Feud»

Susan Sarandon, «Feud»

Reese Witherspoon, «Big Little Lies»

Carrie Coon, «Fargo»

Felicity Huffman, «American Crime»

Beste mannlige birolle i dramaserie:

John Lithgow, «The Crown»

Jonathan Banks, «Better Call Saul»

Mandy Patinkin, «Homeland»

Michael Kelly, «House of Cards»

David Harbour, «Stranger Things»

Ron Cephas Jones, «This Is Us»

Jeffrey Wright, «Westworld»

Beste kvinnelige birolle i dramaserie:

Ann Dowde, «The Handmaid’s Tale»

Samira Wiley, «The Handmaid’s Tale»

Uzo Aduba, «Orange Is the New Black»

Millie Bobby Brown, «Stranger Things»

Chrissy Metz, «This Is Us»

Thandie Newton, «Westworld»

Beste mannlige birolle i komiserie:

Alec Baldwin, «Saturday Night Live»

Louie Anderson, «Baskets»

Ty Burrell, «Modern Family»

Tituss Burgess, «Unbreakable Kimmy Schmidt»

Tony Hale, «Veep»

Matt Walsh, «Veep»

Beste kvinnelige birolle i komiserie:

Kate McKinnon, «Saturday Night Live»

Vanessa Beyer, «Saturday Night Live»

Leslie Jones, «Saturday Night Live»

Anna Chlumsky, «Veep»

Judith Light, «Transparent»

Kathryn Hahn, «Transparent»

Beste mannlige birolle i miniserie eller film:

Alexander Skarsgard, «Big Little Lies»

David Thewlis, «Fargo»

Alfred Molina, «Feud

Stanley Tucci, «Feud»

Bill Camp, «The Night Of»

Michael K. Williams, «The Night Of»

Beste kvinnelige birolle i miniserie eller film:

Regina King, «American Crime»

Shailene Woodley, «Big Little Lies»

Laura Dern, «Big Little Lies»

Judy Davis, «Feud»

Jackie Hoffman, «Feud»

Michelle Pfeiffer, «The Wizard of Lies»

Den 69. utgaven av prisgallaen holdes i Microsoft Theater i Los Angeles søndag 17. september, og det er The Late Show-vert Stephen Colbert som skal lede festkvelden. Komikeren har aldri ledet Emmy-showet tidligere, men han har selv mottatt ni Emmy-statuetter.