Aldri før har jeg vært så engstelig for å bli skuffa, som før denne sesongpremieren på Game of Thrones. Selv om den sjette sesongen var noe ujevn, innfridde den utrolig mange forventninger, og avsluttet med et heftig wildfire-show som sjokkerte og imponerte.

Før den første episoden natt til mandag var jeg engstelig for at serieskaperne David Benioff og D. B. Weiss skulle ta oss tilbake til sjakkbrettet og brikkene som plasseres ut. Det var imidlertid ingen grunn til bekymring, sesongpremieren viste at Game of Thrones fortsatt kan overraske og underholde på høyeste nivå.

Jeg skal ikke skrive noe om hva som skjedde i denne anmeldelsen, så frykt ikke for spoilere, men jeg kan si at vi er innom alle de største rollefigurene i løpet av episoden.

Les også: Alt du trenger å vite før du ser sesong 7 av «Game of Thrones»

Lena Headey i sesong 7 av Game of Thrones. (Foto: HBO)

En deilig følelse av å være i gang

De tidligere sesongpremierene i serien har som regel gitt meg følelsen av at serieskaperne setter ut brikkene på sjakkbrettet for å gjøre klar til et spill. I denne førsteepisoden derimot er spillet allerede i gang.

Istedet for at jeg sitter med en følelse av at noe snart skal begynne, konstaterer sesongpremieren at nå er vi i gang – for alvor. Det er en deilig følelse.

Vinteren er her, og for første gang i seriens historie er alle de sentrale rollefigurene på samme kontinent, og stemningen i den første episoden bærer preg av at det rustes opp til kamp.

Som sett i traileren har Daenerys Targaryen tatt turen over havet og er klar for å virkelig ta opp kampen om Jerntronen. Samtidig som Cersei rasler med sablene i King’s Landing, vil Jon samle sine følgere mot den virkelige trusselen i nord.

Nå er det store spørsmålet hva Daenerys vil gjøre. Vil hun være lydhør for Jons kamp, eller vil hun kun tenke på tronen og makta? Kjenner jeg Dany rett, vil jeg tippe det første.

Hør: Filmpolitiets GoT-pod – Vi varmer opp til sesong 7 med fanteorier og death watch!

Jon i Game of Thrones, sesong 7. (Foto: HBO Nordic).

En knakende god start

Den nest siste sesongen i en serie er ofte en vanskelig affære. Serieskaperne er ofte så opptatte av å gjøre plottet klart for avslutningen i den neste sesongen at manuset lider.

Min største frykt for sesong syv er derfor at Benioff og Weiss skal haste historien avgårde og etterlate seg gapende plotthull for å avslutte sesongen på riktig sted. Men det er en bekymring for morgendagen – akkurat nå kan du bare kose deg med en knakende god sesongstart!

Er du gira på en fyldigere prat om episoden? Hør på Filmpolitiets GoT-pod på torsdag – absolutt ikke spoilerfri sone!