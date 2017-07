Kjernefamiliens reise inn i den kriminelle underverden er temaet for Netflix sin nye serie Ozark.

Denne gangen er det en finansrådgiver som må ta med seg kone og to barn inn i en spiral av lovbrudd og farer. Et motiv vi kjenner igjen fra serier som Weeds, Bloodline og selvfølgelig Breaking Bad.

Hovedrolleinnehaver og regissør Jason Bateman (Arrested Devolopment) har sammen med serieskaper Bill Dubuque (The Accountant) fått til en solid serie som leverer jevnt god kvalitet både med familiedrama, skurkegalleri og miljøskildringer.

Men det blir aldri mer enn god underholdning. Ozark låner mye fra noen av USAs aller beste dramakrimserier, men Bateman og Dubuque når aldri de høydene som har inspirert dem.

Ozark har et godt skurkegalleri, selv om det ikke når nivået til hillbilly- og redneckfamilier i serier som Justified og Fargo. (Foto: Netflix)

Fra bagatell til helvete

Det starter som litt harmløs økonomisk hvitsnipp-kriminalitet fra kontoret, men spinner rakst ut av kontroll for finansrådgiver Marty Byrde (Jason Bateman).

Firmaet hans har hjulpet et meksikansk narkokartell med tallfiksing i Chicago, men en serie uheldig hendelser gjør at Marty tvinges til å eskalere sin involvering. Han og familien må flytte til innsjøområdet Ozark i Missouri – for å vaske narkotikapengene et sted FBI ikke følger like nøye med.

Problemet er at Ozark allerede har sine skurker og sitt eget kriminelle økosystem. Og både utspekulerte redneckfamilier og heroindyrkende hilbillyklaner blir raskt irritert når Marty begynner å slå seg opp i lokalsamfunnet. Legg til korrupte politifolk, hevngjerrige FBI-agenter og en familie i tilvenningssjokk, så har du Ozarks mange konfliktråder samlet i en tettpakket bukett.

Det blir lite husfred for familien Byrde når de flytter til Ozarks rimelig forbrytertunge nabolag. (Foto: Netflix)

Sett det bedre før

Det er lett å falle inn i det litt seige tempoet og den grålekre fargepaletten i Ozark.

Jason Bateman holder seg drygt mye til hoftene (se alle pressebildene), men skaper en rollefigur som får oss til å både mislike og sympatisere med Marty. Flere av skuespillerne serverer godt «typete» rollefigurer som glir naturlig inn i seriens hardbarka bygdebefolkning. Historien er smart bygd opp med konflikter i alle lag, og serien har flere øyeblikk hvor enten musikk, stilige visuelle grep eller elegante hopp i fortellingen gjør at det småkribler av serieglede i sofaen.

Det er likevel ikke til å komme bort fra at de fleste av Ozarks sentrale elementer har en følelse av «sett det bedre før».



Utfordringene som rammer en familie når barna oppdager at foreldrene skjuler mørke hemmeligheter er bedre utforsket i The Americans og i Breaking Bad.

Serien treffer ikke like godt som Fargo eller Justified når den skal male sine kriminelle utkantfamilier.



Og Marty Byrde ligger en del hakk under figurer som Walter White, James McGill, Nancy Botwin og John Rayburn når det gjelder å skildre hva som skjer med et menneske når samfunnets rammer smuldrer opp og underverdenen skviser på personligheten.

Men Ozark blir aldri en kopi, og serien har nok egenart til å stå på egne bein. Er du glad i rike krimdrama som er like opptatt av å skildre vold og krim som familierelasjoner og vennskap. Og i tillegg har sansen for serier som pirker i tradisjonelle oppfatninger av hva som er riktig og galt når det gjelder de som lever på kant med lovverket. Da er Ozark en fin innsjø og henge rundt på sommerkveldene.

Ozark har premiere på Netflix 21. juli. Alle 10 episodene legges ut samtidig.