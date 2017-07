Veien kan være kort fra seier og champagne til selvmedlidenhet og konjakk.

Souvenir er en film om ny kjærlighet, gammel storhet, paté, boksing og Melodi Grand Prix.

Men til tross for mye sjarm og gode skuespillerprestasjoner, er det også en film vi har sett mange ganger før.

Liliane lever et uglamorøst liv. (Foto: Another World Entertainment)

Kjærlighet ved første paté

Den aldrende fabrikkarbeideren Liliane lever en monoton tilværelse i Frankrike. Hver dag er som den forrige, og består av paté-dekorering på fabrikken, buss-sitting, tv-titting og et par konjakkglass for mange.

En dag dukker en ung amatørbokser ved navn Jean opp på fabrikken. Han gjenkjenner etter hvert Liliane som artisten «Laura», som 30 år tidligere hadde sin storhetstid da hun kom på andreplass i Melodi Grand Prix.

Sakte men sikkert klarer Jean å overbevise Liliane om å gjøre comeback, samtidig som en romanse utvikler seg mellom de to.

Jean og Liliane finner raskt tonen. (Foto: Another World Entertainment)

Frisk start

Souvenir er behagelig underholdning hele veien gjennom, og har både morsomme og rørende øyeblikk. Det kommer likevel ikke til å gå lang tid før jeg glemmer den, selv om et par av sangene på høyst irriterende vis har klart å klore seg fast i hjernen min.

Filmen starter veldig friskt. Fremstillingen av det monotone og rutinepregede livet på Paté-fabrikken er et godt stykke effektiv og visuell interessant filmskaping – som dessverre lover noe resten av filmen ikke klarer å holde.

For etter innledningen glir filmen over i forutsigbart territorium, og følger den velkjente formelen til et romantisk drama som etter hvert begynner å bli oppbrukt.

Isabelle Huppert er vanskelig å ta øynene vekk ifra. (Foto: Another World Entertainment)

Helt vanlig kjærlighet

På grunn av aldersforskjellen mellom de to elskerne sitter jeg og venter på at omverdenen skal reagere på forholdet deres, men reaksjonene uteblir. 40 års aldersforskjell er kanskje helt normalt i Frankrike.

Souvenir ikke en fortelling om ulovlig kjærlighet. Det er en historie om helt vanlig kjærlighet.

Det er forfriskende at aldersforskjellen ikke står i fokus, men «helt vanlig kjærlighet» er per definisjon ikke spektakulært.

Hovedrollene hindrer filmen i å bli kjedelig. Spesielt Isabell Huppert er vanskelig å ta øynene bort ifra, med en nyansert og interessant tolkning av en avdanket kvasi-popstjerne.

Kjærlighet er vanskelig. Fransk kjærlighet er intet unntak. (Foto: Another World Entertainment)

Fin men forglemmelig

Filmen revolusjonerer ikke den romantiske dramafilmen. Etter en frisk og interessant start følger den stort sett sjangerens godt opptråkkede stier resten av tiden. Den klarer likevel å unngå de aller verste klisjeene, og utstråler hele tiden en behagelig varme og sjarm.

Det vil være fin underholdning for tilhengere av sjangeren. Når det er sagt mener jeg også at Souvenir nok vil gå inn i historiebøkene som en film som ikke vil gå inn i historiebøkene.