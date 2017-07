Da Splatoon kom i 2015 ble spillet pekt på som en representant for en ny generasjon spilldesignere i mastodonten Nintendo. Nye krefter hadde vunnet plass og fått rom til å utvikle noe så sjeldent som en helt ny spillserie, et nytt konsept.

Siden det spillet kom ut på Wii U – en på mange måter feilslått satsing, men lave salgstall på både konsoll og spill – ble det ikke en stor milepæl for Nintendo. Nå forsøker de igjen å løfte frem den unike miksen av 3D-plattform- og skytespill på Nintendo Switch.

Splatoon 2 bygger videre, og raffinerer mer enn det revolusjonerer, på et solid fundament hvor korte og intense 4-mot-4-kamper står i sentrum. I stedet for skarpe skudd går det i maling – litersvis med maling.

Med malerkost som våpen

Målet er å dekke mest mulig areal med ditt lags maling. To sterke fargelag kjemper om kontrollen på nøye utformede brett. Hver spiller kan velge blant ulike våpen som på ulike måter hjelper laget mot målet. En malerkost, et paintball-lignende gevær, en malingsrull. Alle har hver sine fordeler og hver sine spesialangrep.

Å bytte blod(ig alvor) i tradisjonelle skytespill med maling, er en genistrek Nintendo sitt ry verdig.

Dette åpner for en rekke unike måter å spille på og ulike taktikker å følge. Så lenge du befinner deg på ditt lags farge kan du alltid bli til en … blekksprut. Mens du svømmer gjennom malingen er du ikke bare skjult for motstandere, men du sørger også for å fylle opp malingstanken og du beveger deg raskere gjennom brettet.

Lakseglad samarbeidsmodus

Men ja, alle spillere kan altså når som helst gjøre seg om til en blekksprut. Nintendo har rendyrket sjømatsfokuset i Splatoon 2. Du samler både sardiner og fiskeegg for å låse opp bonusutstyr, mens samarbeidsmoduset «Salmon Run» handler om å overvinne ulike former for slemme laks.

I løpet av tre runder blir du møtt av stadig større bølger av fiendtlig innstilte laks og lakseyngel. Med jevne mellom kommer større monstre som hver trenger en egen taktikk for å overvinnes. En klassisk «horde»-modus med andre ord.

Både de tradisjonelle spiller-mot-spiller-kampene og samarbeidsmoduset har sterke innslag av elementer fra andre spill med fokus på flerspillerfunksjonalitet og skytevåpen. Likhetstrekkene med Overwatch er merkbare – med en sterk kunstnerisk styring og visuelt uttrykk, nøye utformede figurevner og baner, velbalansert spillmekanikk og konkurransenivå.

I enkeltspillerdelen brukes den samme mekanikken og samme øye for banedesign til å gi rom for en plattformspillopplevelse av ypperste klasse. En serie baner – eller «levels» om du vil – må forseres ved hjelp av maling- og blekksprutegenskaper. Det hele minner mye om Super Mario 3D World, men uten at Splatoon 2 blir en kopi på noen som helst måte.

Også når du spiller alene er Splatoon 2 et bra spill.

Bevegelsessensorene er påskrudd som standard, men manglende mulighet til å justere hvilke akser dette virker inn på gjør det raskt naturlig å skru av dette så lenge du spiller med en pro-kontroller. Ved å bruke Joy-Con-kontrollerne – en i frihånd eller på konsollen i håndholt modus – fungerer mye bedre med bevegelsessensonrene på.

Igjen har Nintendo klart å lage ett spill med mange ulike og likeverdige styringssystemer.

Vanskelig å spille med venner – enkelt å spille med fremmede

Med Splatoon 2 styrker Nintendo et allerede sterk førstepartsbibliotek på Switch-konsollen. Dessverre er det nettopp konsollens egen nettfunksjonalitet som trekker ned. Mens det er enkelt og raskt å finne fremmede spillere til å kjempe mot og med, er det å spille med venner en tung affære.

For å bruke stemmekommunikasjon må du laste ned en separat app på en iOS- eller Android-enhet – og derfra koble deg på med et eget headset. Ja, du kan faktisk bli nødt til å bruke to separate headset for å høre lyd fra spillet og de du spiller med.

Splatoon 2 er likevel en fest, et skytespill som passer de yngre spillerne godt med sitt fargerike fokus og barnevennlige utforming. Og det passer de eldre spillere også, som finner glede i taktisk samarbeid og bunnsolid spilldesign.