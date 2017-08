Den polske filmen Jaktsesong har en suggererende atmosfære fra polske skoger, en usannsynlig heltinne i sin beste alder og en tragikomisk historie om menneskets natur – og kampen mellom menneske OG natur.

Regissørene Agniezska Holland og Kasia Adamik (kreditert med mindre fontstørrelse) vever harsk realisme sammen med drømmebilder som tematiserer kynisk behandling av både mennesker og dyr.

Jaktsesong kan virke å være en skildring av en kvinnes sviktende mentale helse, og har i tillegg utviklinger på lur som gjør filmen både morsom, spennende og overraskende.

Fru Duszejko (Agnieszka Mandat-Grabka) hjelper Dobra (Patrycja Volny) i «Jaktsesong». (Foto: Another World Entertainment)

Ublide skjebner i skogen

Fru Duszejko (Agnieszka Mandat-Grabka) bor alene ute på den polske landsbygda, nær grensa til Tsjekkia, i et miljø preget av jaktglade menn.

Noen av områdets jegere, som også er maktfaktorer i lokalsamfunnet, møter ublide skjebner ute i skogen, kun omgitt av dyrespor. Fru Duszejko har en anelse om hva som kan ha skjedd med dem, men blir ikke trodd når hun legger frem sine teorier.

Filmen har utsøkt foto av Jolanta Dylewska og Rafal Paradowski, et musikalsk lydspor av Antoni Komasa Lazarkiewicz som sniker seg inn på deg med illevarslende stemninger og et ensemble av skuespillere som balanserer på kanten til overspill, uten å snuble over.

Agnieszka Mandat-Grabka spiller Fru Duszejko (som hun alltid tiltales som) som en frittalende og engasjert dame som områdets menn ser på som et surrete og litt irriterende fruentimmer.

Fru Duszejko (Agnieszka Mandat-Grabka) får oppmerksomhet fra naboen Matoga (Wiktor Zborowski) i «Jaktsesong». (Foto: Another World Entertainment)

Frodige karikaturer

Hennes kamp mot øvrigheten preges av en hoven og lattermild holdning fra menn som tydelig anser henne som en uviktig person som de ikke behøver å forholde seg til på en vanlig måte, spesielt borgermesteren Wolsky (Andrzej Grabowsky) og den gangsterlignende storkaren Wnetrzak (Borys Szyc).

Unntakene er naboen Matoga (Wiktor Zborowski) og den tilreisende tsjekkiske barkbilleforskeren Boros (Miroslav Krobot), som begge er einstøinger ute etter selskap, noe som resulterer i et stille trekantdrama i historiens periferi.

Parallelt med dette følger vi også Fru Duszejkos stadige forsøk på å hjelpe Dobra (Patrycja Volny), som er «ansatt» som ekle Wnetrzaks faste følge. Nok et element som viser kynisk utnyttelse.

Jaktsesong utvikler seg til en reise inn i Fru Duszejkos virkelighetsoppfatning, og historien har noen ess i ermet som gjør filmen uforutsigbar. Den sorthumoristiske atmosfæren gjør dette til en slags polsk Coen-film, med frodige karikaturer, bitende dialog og noen få voldsomme øyeblikk som river opp landsidyllen.

Hovedregissør Agniezska Holland er veteranen bak filmer som Europa, Europa og Den hemmelige hagen, samt flere episoder av seriene The Wire, The Killing, Treme og House of Cards. Jaktsesong viser at hun fremdeles er i full stand til å lage god film med et energisk driv, selv om det kommer snikende på.