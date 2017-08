Loch Ness er en tradisjonell britisk drapsettetterforskning som henter særpreg og stemning fra sine naturskjønne kulisser.

Med en sagnomsust innsjø, spennende monstermytologi, en landsby full av hemmeligheter og en grotesk seriemorder på ferde, har serien mye drivstoff på tanken.

Dessverre brukes disse potente spenningsingrediensene kun som et lett kriblende bakteppe for en ellers ganske ordinær britisk dramakrim.



Et tilsynelatende uskyldig vits om en død sjøorm viser seg å skjule bevis for at en seriemorder herjer på den skotske landsbygda. (Foto: TV2)

Organhøstende seriemorder

En drept pianolærer som mangler litt hjerne, og et menneskehjerte som mangler kropp setter en real støkk i befolkningen i rolige Lochnafoy, Loch Ness.

Med hjelp fra politiet i Glasgow setter den lokale betjenten Annie Redford (Laura Fraser) i gang en etterforskning som skrur opp temperaturen i den tilsynelatende idylliske landsbyen. Og etter hvert som steiner snus og tipstelefonen begynner å gløde, så viser det seg at det finnes mange mørke hemmeligheter rundt den dype innsjøen.



Både Laura Fraser (Breaking Bad) og Siobhan Finneran (Downton Abbey), som spiller Glasgow-etterforsker Lauren Quigley, er solide hovedroller som gir lunhet og personlighet til etterforskningen. De er omgitt av en del håpløse mannlige kolleger – noen klønete, noen brautende og noen egoistiske, og de to utvikler et sympatisk bånd som de to beste knivene i skuffen.

Selve etterforskningen møter på noen irriterende humper langs veien. Både på grunn av et par litt corny rollefigurer, og på grunn av noen håpløst lite troverdige glipper i manus og scenekomposisjon.



Glasgow-etterforskeren Lauren Quigley (Siobhan Finneran) og den lokale etterforskeren Annie Redford (Laura Fraser) må samarbeide i et vepsebol av arrogante politimenn i Loch Ness. (Foto: TV2)

Ingen ny Broadchurch

Det er selvfølgelig ikke Nessie som er monsteret i denne serien. Et poeng som burde få dirre subtilt i bakgrunnen, men i Loch Ness sies det veldig tydelig allerede i episode 2. Og der er vi inne på seriens hovedproblem. Stephen Bradys serie mangler finessen og mystikken til å virkelig bli en opplevelse som griper.



Her er det groteske detaljer, en vilje til grundige miljøskildringer og en stemningsfull fargepalett. Ingredienser som legger seg nært opptil kvalitetsserier som Broadchurch, Top of The Lake og et par av høydepunktene innen nordisk noir.

Men disse ingrediensene benyttes kun som en lekker bakgrunn for en helt ordinær britisk dramakrim. Etterforskningen av mordmysteriet mangler dramatikk og driv, dialogen er til tider litt såpete og konfliktene og hemmelighetene som virvles opp fra dypet smaker mer av erkebritisk landsbydrama fra 90-tallet enn kvalitetskrim anno 2017.

Vi har blitt bortskjemte med veldig gode krimserier de siste årene. Hvor særegne miljø, komplekse rollegalleri, grim estetikk og fengslende mysterier flettes sammen til en større enhet. Loch Ness har gode tilløp, og er helt grei hverdagsføde for krimentusiastene, men etter halvspilt sesong er dette en serie som ser bedre ut enn den smaker.

Loch Ness har premiere på TV2 og TV2 Sumo mandag 14. august. Anmeldelsen er basert på 3 av 6 episoder.