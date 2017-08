Vår vingård i Bourgogne er et fransk drama om familiebånd som holder tre søsken sammen til tross for store uenigheter.

Den originale tittelen kan oversettes til Det som binder oss, men den norske distributøren bruker en romantiserende tittel med et kjent stedsnavn, en kjent taktikk for å lokke et bredere publikum.

Det er en velspilt og sympatisk film der problemstillingene legges ut på en troverdig måte, uten at løsningene er verken enkle eller opplagte. Derfor er Vår vingård i Bourgogne mer interessant enn tittelen kanskje indikerer.

Jean (Pio Marmaï) og Juliette (Ana Girardot), jobber med vinrankene gjennom vinteren i «Vår vingård i Bourgogne». (Foto: SF Studios)

Tre søsken arver vingård

Jean (Pio Marmaï) returnerer til familiens lille vingård etter 10 år ute i verden når faren ligger for døden. Etter begravelsen må han og søsknene Juliette (Ana Girardot) og Jérémie (Francois Civil) finne ut hva de skal gjøre med vingården.

De har nemlig ikke råd til å betale arveavgiften, men har liten lyst til å selge familiens eiendom. Samtidig sliter Jean med forholdet til kjæresten på deres egen vingård på den andre siden av kloden.

Anmeldelse: Annabelle 2 er et trygt valg om du vil skremmes

Filmens introduksjon tegner et godt bilde av søskenkjærlighet og familiesamhold, men samtidig hvordan Jeans avstand til dem har gitt grobunn for såre følelser. Det kan virke litt lite troverdig at det skal ha vært så vanskelig for dem å kommunisere med hverandre.

Årsaken til Jeans flukt fra hjem og familie ti år tidligere er heller ikke helt åpenbar. Han snakker litt om det vanskelige forholdet til faren, men jeg hører ingen grunner som forklarer det lange fraværet godt nok.

Vinsmaking er selvsagt en del av jobben i «Vår vingård i Bourgogne». (Foto: SF Studios)

Flere fine scener

Det er interessant å se hvordan de jobber på vingården. For en uinnvidd er det umulig å si hvorvidt driften, sjargongen og de praktiske utfordringene har rot i virkeligheten, men det virker troverdig.

Skuespillerne makter å formidle figurenes ambivalente kjærlighet til gården. Faren deres har forberedt dem på å drive den hele livet, noe vi ser i flere tilbakeblikk, men spesielt Jean har alltid følt et visst forventningspress, som kanskje var en av årsakene til at han dro.

Juliette er den åpenbart mest kunnskapsrike av dem, men tviler på sine egne evner, mens Jérémie holdes nede av en dominerende svigerfar, som også jobber i samme bransje. Figurenes motivasjoner og ulike tilnærminger er godt forklart og resulterer i flere fine scener der sammenhenger sakte, men sikkert trer frem.

Anmeldelse: Prebz og Dennis: The Movie er stusselig underholdning for fansen

Vår vingård i Bourgogne er innspilt i et nydelig landskap med grønne vinranker over rullende åser, og kan virke som et postkort for frankofile. Heldigvis har filmen mer enn pene bilder.

Den har også en historie med et interessant dilemma, gode skuespillere og levende regi av Cédric Klapisch, som også har skrevet manuset sammen med Santiago Amigorena.

Den norske tittelen Vår vingård i Bourgogne får den kanskje til å høres ut som en søtladen kosefilm, men den har dypere lag som gjør den severdig. Gjerne med en god rødvin til, selvsagt.