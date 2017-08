Filmfestivalen i Haugesund (NRK): Det ligger en reell problemstilling bak handlingen i regissør Tommy Wirkolas nye film. Overbefolkning kommer til å bli en stadig større utfordring i nær fremtid.

Dette er utgangspunktet for en effektiv sci-fi-thriller som ikke bruker mye tid på å utforske eller diskutere denne tematikken, men benytter den som bakteppe i en spennende og actionfylt historie.

Noomi Rapace imponerer i hele syv roller, og Wirkola bruker disse figurene på en sømløs måte som gjør at man glemmer at det er én skuespiller som gjør alt.

Historien tar noen snarveier og enkle løsninger, men What Happened To Monday er en veldreid film som viser Wirkolas teft og ambisjoner.

Terrence (Willem Dafoe) skjuler sine barnebarn for myndighetene i «What Happened To Monday» (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

En av sju søstre forsvinner

Handlingen foregår i 2073, i en verden der ingen har lov til å ha mer enn ett barn. Ulovlige søsken blir tatt av myndighetene i et program igangsatt av Cayman (Glenn Close).

Et sett med en-eggede sjulinger har holdt seg skjult i 30 år. De har navn etter hver sin ukedag og kan bare bevege seg utendørs på sin dag med en felles identitet, en regel satt av bestefaren Terrence (Willem Dafoe) da de var små.

Plutselig forsvinner Monday (Noomi Rapace), og de andre søsknene (også Noomi Rapace) tvinges ut for å finne ut hva som har skjedd med henne. Dette setter dem i skuddlinjen til væpnede agenter under ledelse av Caymans høyre hånd, Joe (Christian Rubeck).

En forutsetning for å kjøpe handlingen i filmen, er at man godtar skildringen av de sju søsknene, med Noomi Rapace i alle roller. Her byr den svenske skuespilleren på figurer, som til tross for like ansiktstrekk er enkle å skille fra hverandre med ulike personligheter, hjulpet av variasjoner i både hår, sminke, bekledning og væremåte.

Måten de interagerer med hverandre på er fullstendig sømløs, takket være et imponerende effektarbeid, smart klipping og god posisjonering i kamera. Man tror helt og fullt på Noomi Rapace ganger 7, noe filmen avhenger av. Her ser vi søskenforhold med innbyrdes kniving og krangling, men også samhold og kjærlighet.

Noomi Rapace spiller alle rollene som sju søstre i «What Happened To Monday» (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

Udiskutabelt underholdende

Søsknenes fiender i filmen fremstilles som onde skurker av den litt endimensjonale typen, slike som kan ekspederes hardt og brutalt uten at publikum mister sympati for de handlekraftige søstrene.

Christian Rubeck er iskald som den stadig jaktende Joe. Landsmenn som Pål Sverre Hagen, Stig Frode Henriksen, Vegar Hoel, Daniel Berge Halvorsen, Jeppe Beck Laursen, Cecilie Mosli og Ørjan Gamst får også vist seg fram.

Store navn som Willem Dafoe og Glenn Close har små, men avgjørende biroller som tilfører filmen nødvendig tyngde og troverdighet.

Det er noen detaljer i filmen som man bare må overse, som skurkenes uforståelige taktikk, hvor enkelt det er å hacke seg inn i datasystemer, hvor kjapt søsknene lærer å betjene utstyr som de ikke skulle hatt greie på, hvor lett de legger tragedier bak seg og den umulige timingen i noen situasjoner.

Dette er imidlertid detaljer som er lett å legge til side, fordi helheten er udiskutabelt underholdende. Hele premisset for handlingen er kanskje søkt, men verdensbyggingen er overbevisende, actionscenene har energisk driv og slagkraft og historien går ikke av veien for noen harde og brutale konklusjoner.

Derfor er What Happened To Monday en tøff thriller med fortreffelige roller av Noomi Rapace og ambisiøs regi av Tommy Wirkola.

(What Happened To Monday vises i hovedkonkurransen på Den norske filmfestivalen i Haugesund. Norgespremiere: 8. september)