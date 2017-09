Alt som irriterte meg med første sesong av Aber Bergen er fortsatt tilstede i sesong to. Det samme er heldigvis sant for det alt det positive.

Nok en gang får vi karismatiske og underholdende hovedroller fra Odd-Magnus Williamson og Ellen Dorrit Petersen. Vi får også et gjensyn med de mest sentrale birollene fra sist sesong, og blir kjent med noen nye.

Den superkjappe dialogen har fortsatt en tendens til å bli kunstig, og er i sine verste øyeblikk helt på grensen til det parodiske. Likevel klarer Aber Bergen å fange interessen min med effektiv og spennende historiefortelling.

Aber Bergen er dyster, nordisk krim, utkledd som et amerikansk rettssaldrama. Det låner litt fra begge verdener, både på godt og vondt.

Når det kommer til stykket, er dette en serie jeg virkelig liker. Selv om det også er en serie jeg ikke helt liker at jeg liker.

Elea (Ellen Dorrit Petersen) må ta vanskelige valg om firmaet skal overlevet.(Foto: TV 3, Viaplay)

Internasjonale konspirasjoner

Vi møter Erik Aber, og resten av advokatfirmaet «Aber Bergen», ett år etter forrige sesongs hendelser – og serien kaster ikke bort mye tid på å etablere de nye hovedhistoriene.

En sak som tilsynelatende dreier seg om et drap i selvforsvar, leder Aber inn i et større mysterium. Han må tre inn i rollen som detektiv, i det han begynner å nøste opp i det som ligner på en konspirasjon av internasjonale proposjoner.

Samtidig er advokatfirmaet hans i fare for å miste sin største og viktigste kontrakt – fiskeoppdrettbedriften Fjord Harvest. Erik og hans kone/kompanjong Elea må bruke høyst ukonvensjonelle midler for å få klienten sin tilbake. Det blir en kamp for advokatfirmaets eksistens, som setter forholdet mellom Erik og Elea på prøve på uventet vis.

I tillegg til disse to historiene, som antakeligvis vil vare sesongen ut, byr hver enkeltepisode på mindre, enkeltstående historier. Jeg synes serien har funnet et fint balansepunkt mellom de store hovedfortellingene og «ukas sak».

Jeg synes også den har funnet et fint balansepunkt mellom dyster, nordisk krim, og mer glattpolert, amerikansk tv-drama – både i tone og estetikk. Samtidig er det ikke alt som lånes fra den amerikanske serie-tradisjonen som helt smertefritt lar seg oversette til norsk.

Alle figurene er munnrappe, kvikke og kranglete, og strør om seg med kjappe replikker og onelinere i et forrykende tempo. Til tider er dette morsomt, men litt for ofte blir det kunstig, klisjefylt og dypt irriterende.

Den konstante passiv-aggressiviteten mellom figurene er til å ta og føle på. (Foto: TV 3, Viaplay)

Savner litt dynamikk

Kjemien mellom Odd-Magnus Williamson og Ellen Dorrit Petersen sitter godt, og jeg gleder meg til å følge hvordan forholdet mellom dem utvikler seg. Williamson skal også ha mye av æren for at serien ikke blir så pompøs som den fort kunne blitt, takket være hans sjarm og humoristiske utstråling.

Jeg savner likevel litt mer sjarme og utstråling på selve advokatkontoret. Selv om replikkene flyr veggimellom, føles miljøet litt tomt og fargeløst i de to første episodene.

Noe av grunnen til dette er jo at kontoret faktisk er litt tommere enn sist. Den blinde, bedrevitende Magnus (Torgny Gerhard Aanderaa) har fått seg ny jobb hos et rivaliserende advokatkontor, til Abers store fortvilelse. Han er fortsatt med i serien, men i likhet med Erik Aber så savner jeg ham i kontorlandskapet.

Den rappkjeftede dansken Nikolay Wallén (Morten Holst) blir etter hvert ansatt for å fylle kontorstolen til Magnus, noe som forhåpentligvis vil skape litt mer liv i lokalet utover i sesongen.

Gode biroller fra blant andre Jan Sælid og Hans Olav Brenner spriter også opp bybildet i den fiktive utgaven av Bergen.

Byen er Bergen, og laget er… disse fiktive advokatene. (Foto: TV3 og Viaplay)

Gleder meg til neste episode

Den andre sesongen av Aber Bergen tilbyr det samme som den første. Det er underholdning av den ganske enkle sorten, men også svært god underholdning av den enkle sorten.

For selv om handlingen ikke alltid har så voldsomt mye kjøtt på beinet, har den jaggu ikke mye fett heller. Alt som skjer driver handlingen videre, og handlingen i sesong 2 virker like spennende som i den første.

Jeg gleder meg til fortsettelsen.

Første episode av Aber Bergen kan du se på TV3 19. september klokken 21.30.