Biler 3 er kanskje den Pixar-filmen jeg har ventet minst på gjennom selskapets 22 år lange kinokarriere, spesielt sett i lys av den skuffende forgjengeren.

Heldigvis ruller treeren greit av gårde på egne hjul i regi av Brian Fee. Dette er hans debut i sjefsstolen, men han har jobbet mye for Pixar tidligere, blant annet som storyboard-tegner på de to første Biler-filmene.

Historien, som han også har skrevet, er kanskje enkel og forutsigbar, men Biler 3 har fartsfylt action for de minste kinogjengerne, samtidig som foreldrene deres kan nikke gjenkjennende til historiens røde tråd om gamle travere som utfordres av de unge.

En fryktelig ulykke setter Lynet McQueens karriere på vent i «Biler 3». (Foto: The Walt Disney Company)

Utfordres av sprekere nykommere

Lynet McQueen (Owen Wilson/Espen Sandvig) har vært overlegen i flere sesonger på racerbanen, men nå utfordres han av yngre og sprekere utfordrere med ny teknologi, spesielt sleipe Jackson Storm (Armie Hammer/Even Bergan).

En ulykke setter ham ut av spill, og hans nye sponsor, Sterling (Nathan Fillion/Petter Schjerven), nøler med å la ham kjøre en ny sesong, og heller rake inn sikre penger på varemerket.

Lynet får imidlertid ett løp på seg til å bevise at han fremdeles kan konkurrere med de nye bilene, og starter en jakt etter den beste treningsmetodene. Det fører ham tilbake til racingens røtter og gir ham et nytt bekjentskap, nemlig treneren Cruz Ramirez (Cristela Alonso/Jenny Skavlan), som selv drømmer om å kjøre løp.

Tematikken er velkjent fra sportsverdenen, der veteraner hele tiden har yngre krefter pustende i nakken. Denne problemstillingen kan overføres til nær sagt hvilken som helst arena.

Lynet McQueen blir bokstavelig talt frakjørt, og føler både tvil og motløshet, men utviser moralsk standhaftighet og en ukuelig vilje til å gjenerobre tronen.

Biler 3 går riktignok ikke dypt inn i de psykologiske aspektene ved plutselig å innse at man er utgått på dato, men er et delvis vellykket forsøk på å tilføre dette universet mer av hjertelaget fra den første filmen, som stort sett var fraværende i oppfølgeren.

Lynet McQueen får en tøff trener i Cruz Ramirez i «Biler 3». (Foto: The Walt Disney Company)

Strålende animasjon gir god fartsfølelse

Det masete tempoet fra Biler 2 er heldigvis en saga blott. Den verste munndiaréen er tonet ned og historien får bedre tid til å synke inn. Pixars fokus på historiefortelling ser ut til å være tilbake, selv om Biler-universet ikke trenger den mest avanserte formen for fortellerteknikk. Det er seriens unge målgruppe for små til.

Det er selvfølgelig også plass til flere sekvenser med fart og moro, spesielt fra et gjørmete eliminasjonsløp ute på landet, der situasjonskomikken dras til Biler-universets ytterste. Og det avsluttende racet har flere stilige øyeblikk der den strålende animasjonen gir god fartsfølelse.

Biler-filmene har vært en massiv suksess for Pixar, spesielt på merchandise-fronten. Når nettopp et overdrevent merch-fokus blir gjort til en negativ kvalitet hos Lynets nye sponsor i Biler 3, kan det virke en smule hyklersk, all den tid det spys ut hundrevis av Biler-produkter rundt filmens premiere.

Kanskje er det greit at Pixar gjør dette, så lenge den inntjente kapitalen gir dem muligheten til å ta sjanser på originale filmer som Wall-E, Se opp og Innsiden ut mellom de sikre produksjonene. Biler 3 er på langt nær blant selskapets beste filmer, men god nok til å gjøre de yngste kinogjengerne blide og fornøyde.