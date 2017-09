Julia Louis-Dreyfus har virkelig blitt den store Emmy-dronningen de siste årene. I fjor satte hun rekord da hun vant prisen for beste kvinnelige skuespiller i en komiserie for 5. året på rad. Alle fem for hennes knallgode tolkning av Selina Meyer i Veep.

Hun vant også den samme prisen i 2006 for hovedrollen i The New Adventures of Old Christine, og hun vant prisen for beste birolle for sin innsats som Elaine i Seinfeld i 1996.

Som skuespiller har altså Julia allerede vunnet syv Emmy-priser, og hun har vært nominert hele atten ganger siden hennes første nominasjon i 1992. I tillegg har Veep vunnet Emmy for beste komiserie to ganger, noe som gjør at Julia har to Emmy-priser som produsent for beste komedie i tillegg.

Hvis navnet hennes ropes opp i natt vil hun forsterke sin historiske posisjon som mestvinnende komedieskuespiller med sin 6. på rad (og 10. totalt). En imponerende bragd som det skal bli meget vanskelig å slå. Og vi har trua: Emmy-dronningen vinner igjen i kveld.

Men det er ikke bare muligheten for rekord som får oss til å storglede oss til nattens show.



Komiker Stephen Colbert skal lede utdelingen fra Microsoft Theater i Los Angeles. Den røde løperen kommer til å skinne med stjerner som Nicole Kidman, Robert De Niro, Anthony Hopkins, Donald Glover og nykomlingen Millie Bobby Brown.

Og knivingen om de gjeve drama-, miniserie- og komedieprisene er jevnere enn på lenge!



Vi har tatt fram krystallkula for å spå hvem vi tror kommer til å vinne de gjeveste prisene. Og legger selvsagt til hvem vi mener bør ende opp med gullstatuene.

Er du enig eller uenig med oss? La oss høre det i kommentarfeltet nedenfor.

Emmy-utdelingen vises i Norge på TV2 Livsstil og Sumo i natt.

Vi tror This Is Us har gode sjanser til å vinne Emmy-prisen for beste dramaserie. (Foto: TV3, NBC)

Beste dramaserie

Den prestisjetunge dramakategorien har sjelden vært vanskeligere å spå.

Med et personlig unntak for House of Cards (som jeg mener skuffet i sin 5. sesong) er det ingen av de nominerte som vil være en dårlig vinner.

I et år hvor fjorårets vinner Game of Thrones er på Emmy-pause på grunn av sen premiere (sesong 7 vil konkurrere om neste års Emmy-priser), så er det debutantene som virkelig setter sitt personlige preg på denne kategorien.

The Handmaid’s Tale, Stranger Things, The Crown og Westworld er alle serier med særegenhet og unike kvaliteter. De har alle fire imponert oss i Filmpolitiet, og gitt oss mye TV-glede det siste året.

Men kanskje har de litt for mye særpreg for Emmy-juryen. Alle seriene har sterke kvaliteter som gjør at de fantastiske for fansen, men de blir også litt tunge å fordøye for seere som ikke er disponert for de ulike særpregene. Det være seg erkebritisk kostymedrama, religionskritisk brodd, referansetung nostalgi eller filosofiske betraktninger rundt kunstig intelligens

Derfor tror vi det er This Is Us som vil stikke av med Emmy-prisen. Det er et velspilt og vanedannende kvalitetsdrama som har stor gjenkjennelighetsfaktor og en bred apell. Det er ikke vår favoritt blant disse seriene, men vi tror det er den serien juryen vil finne det lettest å stemme på.

Bør vinne: The Handmaid’s Tale eller Stranger Things

Kommer til å vinne: This Is Us

Elisabeth Moss briljerer i rollen som Offred i The Handmaid’s Tale. (Foto: Take Five/Hulu)

Beste kvinnelige hovedrolle i en dramaserie

Vi tror The Handmaid’s Tale blir hakket for drøy kost til at serien når til topps i dramakategorien, men vi kan ikke skjønne annet enn at Elisabeth Moss bør vinne prisen for beste kvinnelige skuespiller for sin innsats som Offred.

Moss har tidligere vært nominert seks ganger for sin rolle som Peggy Olsen i Mad Men, samt en gang for sin rolle som Robin Griffin i Top of The Lake.

Vi tror hennes 8. nominasjon går hele veien, og tipper at den dyktige og svært aktive (hun er også aktuell i Ruben Östlunds The Square) skuespilleren får sin Emmy i år.

Bør vinne: Elisabeth Moss

Kommer til å vinne: Elisabeth Moss

Dr. Robert Ford (Anthony Hopkins) er skaperen av fornøyelsesparken Westworld. Her flankert av sin androidespesialist Bernard (Jeffrey Wright). (Foto: HBO Nordic)

Beste mannlige hovedrolle i en dramaserie

En av de tingene vi likte aller best med Westworld var hvordan Anthony Hopkins briljerte i rollen som trådtrekkeren Robert Ford. Her er det vi skrev i anmeldelsen vår:

Hver scene med den gamle mester er en nytelse. Hvert vendepunkt og hver eneste avsløring som kommer gjennom den veltalende og møysommelige rollefiguren gjør at det kribler av glede i seriemagen min.

Men det er en annen rollefigur som har skapt vel så stor begeistring blant både TV-publikum og kritikere i året som har gått. Sterling K. Brown leverer en sterk, finstemt og følelsesladd prestasjon som Randall Pearson i This Is Us – en rollefigur det er veldig lett å like veldig godt.

Sterling vant også Emmy i fjor for birollen i miniserien The People v. O. J. Simpson, og vi tror hans egenskaper til å skape helstøpte rollefigurer med emosjonell dybde kommer til å gi han en statue i år også.

Bør vinne: Anthony Hopkins

Kommer til å vinne: Sterling K. Brown

Veep har sterke kort på hånden når Emmy-prisen for beste komiserie skal deles ut.(Foto: HBO Nordic)

Beste komiserie

Veep er HBOs flaggskip på komediefronten, og har vunnet Emmy for beste komedie de to siste årene. Og vi tror det kan bli en hattrick for den politiske humorserien i år.

Serien har størrelsen, stjernen og historikken som gjør Veep til det trygge valget. Og med Donald Trump i det hvite hus, er politisk humor igjen blitt en høyst relevant sjanger i USA.

Den andre sluggeren i kategorien er den tidligere Emmy-favoritten Modern Family (vant fem år på rad), men vi kan ikke skjønne at familien Pritchett og co skal vinne tilbake denne for sin ganske ordinære 8. sesong.

Det er gledelig å se at flere av de mindre kvalitetsseriene har blitt nominert i år. Golden Globe-vinneren Atlanta er en av de mest spennende og særegne dramediene vi har sett i år. Og etter vår mening er det en bedre, friskere og smartere komedie enn det Veep er i sin 6. sesong.

En annen kandidat som har imponert oss, er Aziz Ansaris Master of None, som virkelig mestret det tålmodige skråblikket i sin 2. sesong.

Bør vinne: Atlanta

Kommer til å vinne: Veep

Pamela Adlon og Louis C.K. har truffet veldig godt med den lune og laidbacke tonen i Better Things. (Foto: HBO Nordic, FX)

Beste kvinnelige hovedrolle i en komiserie

Selv om vi er ganske sikre på at Julia Louis-Dreyfus kommer til å vinne denne. (Og det er selvfølgelig morsomt med rekorder.) Så mener vi at Pamela Adlon burde få Emmyen for sin innsats i Better Things.

Det var fjorårets beste familiekomedie. En serie vi gjerne skulle sett få en nominasjon for beste komedie, og en personlig liten perle som imponerte både med egenart og smart humor.



I førersetet for Better Things sitter Pamela Adlon. Hun har skapt serien sammen med komikerkollega Louis C.K. og serien er løst basert på hennes egne erfaringer og liv.

Vi digger Pamela. Vi håper hun vinner denne. Men er altså forberedt på å applaudere Julia for sin 6. strake pris i denne kategorien.

Bør vinne: Pamela Adlon

Kommer til å vinne: Julia Louis-Dreyfus

Darius (Keith Stanfield), Earn (Donald Glover) og Alfred «Paper Boi» (Brian Tyree Henry) i Atlanta. (Foto: FOX, FX)

Beste mannlige hovedrolle i en komiserie

Atlanta kommer kanskje ikke til å vinne for beste komiserie, men vi tror Donald Glover vinner prisen for beste skuespiller.

Han er et kjent ansikt, gjennom sin rolle i Community og sin kommende rolle som den unge Lando Calrissian, og han gir både ansikt og personlighet til Atlanta som både hovedrolleinnehaver og som serieskaper.

Det er en serie hvor stilen er hverdagslig og tonen realistisk. Observasjonene treffer spikerhodet, replikkene treffer i sikringsboksen og stemningen er både sår og vakker. Og mannen som holder det hele sammen fortjener prisen for beste mannlige hovedrolle.

Jeffrey Tambor har vunnet denne prisen de to siste årene for sin rolle som Maura Pfefferman i Transparent. Men i et år hvor Transparent for første gang ikke er nominert til beste komiserie, tror vi Tambor må gi tapt for Glover.

Bør vinne: Donald Glover

Kommer til å vinne: Donald Glover

De voksne drar barna med i intrigene i Big Little Lies. (Foto: HBO Nordic).

Beste miniserie

Jeg klarer ikke gjøre annet enn å heie på Fargo i denne kategorien. Selv om den tredje sesongen kanskje ikke var helt på høyde med de blodige og lune mesterverkene som sesong 1 og 2 var, så var dette en serie som virkelig lot serieskaper Noah Hawley perfeksjonere sitt høflige og brutale bilde av den amerikanske Midtvesten.

Men selv om Fargo har vunnet Emmy tidligere og har en real stjernefrontmann i Ewan McGregor, så er det nok en enda mer stjernespekket og friskere miniserie som er vårt tips til Emmyen.

Big Little Lies er adaptert fra roman til TV av David E. Kelly (Ally McBeal, Boston Legal og Goliath) og er verdt å se bare for sin imponerende stjernerekke som inkluderer Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Alexander Skarsgård og Laura Dern.

Men serien er mer enn bare store navn. Dette er en underholdende kombinason av mordmysterie og såpeserie – med dybde. Her er fra vår anmeldelse:

Big Little Lies er som den skikkelig saftige sjokoladekaka, du alltid blir bedt om å lage. Oppskriften er nesten ihjelslitt, men kaka er perfekt stekt. Og glasuren har trukket deilig ned i kaka, fordi du helte den på mens kaka fortsatt var varm. Akkurat så digg er det å sette tenna i Big Little Lies. Dette er seriefråtsemat for intrigeelskerne.

Bør vinne: The Night Of eller Fargo

Kommer til å vinne: Big Little Lies

Hvilke serier og skuespillere tror du stikker av med prisene i natt? Si din mening i kommentarfeltet.