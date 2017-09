Kingsman: The Secret Service fra 2014 lyktes godt med sin blanding av britisk dannelse og effektfull agentaction. Regissør Matthew Vaughn prøver igjen å underholde med den samme kombinasjonen, men lykkes ikke like godt denne gangen.

Kingsman: The Golden Circle mangler noe vesentlig, nemlig Colin Firth som Harry Hart. Det vil si, den gjør egentlig ikke det, men det er bare ikke helt det samme, litt som agent Cooper i Twin Peaks: The Return. Når han virkelig kommer i gang, er det for sent.

Taron Egerton er hovedpersonen, men hans rolle som Eggsy er verken spennende eller karismatisk nok til å være midtpunkt gjennom en hel film. Denne oppfølgeren er derfor dessverre en skuffelse.

Taron Egerton, Colin Firth og Pedro Pascal i «Kingsman: The Golden Circle». (Foto: Twentieth Century Fox)

Blir angrepet av narkodronning

Det britiske agentbyrået Kingsman blir angrepet av en narkoeksporterende organisasjon som kaller seg Golden Circle, som vi tidlig får vite ledes av Poppy (Julianne Moore) fra sitt skjulested i Kambodsjas jungel.

Det vet ikke Eggsy (Taron Egerton) og Merlin (Mark Strong), som følger spor som leder dem til Kentucky og whiskey-destilleriet Statesman.

Det viser seg at dette stedet skjuler flere hemmeligheter, blant annet skjebnen til den falne Kingsman-agenten Harry Hart (Colin Firth).

Kingsman: The Golden Circle er 2 timer og 21 minutter lang, som er en generøs spilletid for en film som strengt tatt burde vært en halv time kortere. Her er det mye prat som får spenningskurven til å dale og likegyldige forsøk på humor.

Matthew Vaughn og Jane Goldmans manus prøver å etablere personlige relasjoner gjennom historien som rett og slett ikke fungerer.

Eggsy ser åpenbart opp til Harry Hart som en farsfigur, men det blir noe stivt, kleint og upersonlig over det. Hans kjærlighet til den svenske prinsessen Tilde (Hanna Alström) skaper heller ingen temperatur.

Tequila (Channing Tatum) og Ginger (Halle Berry) er nye bekjentskaper i «Kingsman: The Golden Circle». (Foto: Twentieth Century Fox)

For langt mellom høydepunktene

Da er filmen mye bedre når Matthew Vaughn regisserer ren action. Det er for langt mellom høydepunktene, siden filmen er så lang, men her finnes det noen sekvenser med stilisert og koreografert innhold som vekker en viss begeistring.

Pedro Pascal (kjent fra Narcos) får kjørt seg i en saftig skuddveksling, Taron Egertons Eggsy får sitt høydepunkt i et oppgjør i jungelen, mens flere figurer er involvert i et klassisk barslagsmål.

Her lever filmen bedre, selv om det er snakk om action-estetikk av det glatte og kunstige slaget.

Kingsman: The Golden Circle har en imponerende liste av skuespillere, blant andre Jeff Bridges, Julianne Moore, Channing Tatum, Halle Berry, Pedro Pascal, Emily Watson, Bruce Greenwood, Bjørn Granath og Lena Endre, men de får skuffende lite å gjøre i enkle og korte roller.

Elton John gjør riktignok en morsom «cameo» som seg selv, men dette oppleves likevel som en bortkastet mulighet til å utvide den første filmens potensial.

Den er ikke like morsom, ikke like «classy», har alt for lite Colin Firth i seg, men greier likevel å være alt for lang. Det er bare å håpe at det går bedre med den allerede annonserte tredje Kingsman-filmen.