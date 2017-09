Lego Ninjago Filmen (sic) er produsert av de samme folka som lagde Lego Filmen og Lego Batman Filmen (også sic), blant andre Phil Lord og Chris Miller (som ble sparket fra Han Solo-filmen tidligere i år).

Mens deres Lego-film appellerte til voksen nostalgi og barnlig moro, er Lego Ninjago filmen – regissert av Charlie Bean, Paul Fisher og Bob Logan – mest rettet mot yngre krefter.

Ninjago ble lansert så sent som i 2011, og omfatter både spill, serier, tegneserier og – selvsagt – en samling av Lego-figurer.

Filmen forteller en akkurat passe underholdende historie, uten at tematikken er direkte nyskapende. Animasjonen er detaljrik og fartsfylt, med nok av humoristisk Lego-action til å gjøre ungene fornøyde.

Garmadon søker verdensherredømme i «Lego Ninjago filmen». (Foto: SF Studios/Warner)

Trues av slem far

Den grønne ninjaen Lloyd beskytter byen mot den slemme Garmadon sammen med de fem andre hemmelige Ninjago-krigerne, jord-ninjaen Cole, lyn-ninjaen Jay, ild-ninjaen Kai, vann-ninjaen Nya og is-ninjaen Zane.

Problemet er at Lloyd er Garmadons sønn, og sliter med et farskompleks som kompliserer alt.

De har aldri hatt noen særlig kontakt med hverandre, men nå øyner Lloyd sjansen til å komme nærmere inn på faren sin, bare Garmadon ikke rekker å invadere byen og ødelegge den først.

Filmen har en introduksjon satt i den virkelige verden med den gamle kung fu-stjerna Jackie Chan, ganske sikkert for å etablere Ninjagos inspirasjon fra øst-asiatiske kampsporttradisjoner. Han er også stemmen til Ninjago-figuren Mester Wu (i Norge vises en dubbet versjon av filmen).

Når historien sparkes i gang, og vi forlater den virkelige verden, introduseres vi for et Lego-univers som er mindre heseblesende enn i Lego filmen, men med den samme velfungerende animasjonen, vakkert stop motion-filmet i scope-format. Det er også her en morsom forskjell mellom bildenes detaljrikdom og figurenes enkle fremtoning.

Garmadon i brutal nærkamp med sin egen bror, Mester Wu, i «Lego Ninjago filmen». (Foto: SF Studios/Warner)

Helt grei underholdning

Historien om Lloyd og hans forhold til sin onde far er kanskje ikke akkurat nyskapende, men den legger forholdene til rette for noen enkle konflikter tilpasset et ungt publikum.

Filmen mangler de voksne undertonene som Lego filmen hadde, men er helt grei underholdning med lav list. Den har noen godt løste actionscener der Lego-animasjonen i seg selv utgjør et humoristisk element, for eksempel en Lego-drage som spyr ut Lego-haier.

Den norske dialogen er godt fremført av flinke dubbere, som er med på å gi figurene liv.

Lego Ninjago Filmen er selvsagt et ledd i varemerkets markedsføringsplan. Ninjago-salget vil ganske sikkert ta seg opp i forbindelse med filmens verdenslansering.

Filmen er imidlertid god nok til å rettferdiggjøre sin eksistens. Historien viser at det danske konsernet er villig til å gjøre kjærlig narr av sine egne figurer.

Det gjør Lego Ninjago Filmen til en akkurat passe morsom affære som aldri rekker å kjede de voksne som må ta med barna sine på kino.